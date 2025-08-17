De catsuit y a puro escote, la China Suárez paseó en bicicleta junto a Mauro Icardi en las calles de Turquía: el video

La China Suárez y Mauro Icardi salieron a andar en bicicleta por las calles de Estambul: el video (Video: Instagram/ 2.Sayfa)

A más de un mes de la decisión de la China Suárez de instalarse en Turquía para acompañar a Mauro Icardi en su vuelta al Galatasaray, un plan de familia y de vida con el que apostó a su amor con el futbolista, lejos de la Argentina y de los conflictos judiciales que mantienen con Wanda Nara, la pareja disfrutó de una salida en bicicleta por el barrio de Ulus en la ciudad de Ankara.

El programa de espectáculos 2.Sayfa de la televisión turca captó el momento en el que la pareja subía una de las empinadísimas calles del lugar, conocido por su zona comercial y la gran cantidad de turistas que recibe. El look de la actriz, por su parte, se robó todas las miradas con un atuendo deportivo de catsuit, negro y a puro escote.

En las imágenes aparece el delantero, también de negro, con buzo y short deportivo, con su bicicleta esperando a la protagonista de Camaleón y Abzurdah que lo seguía unos metros detrás, lidiando con las pendientes pronunciadas del lugar.

Mauro Icardi, con ropa deportiva, paseó en bicicleta por las calles de Ulus en la ciudad de Ankara con la China Suárez

La reacción de la pareja al ver la cámara del programa turco no distó de la que suele tener el jugador con los medios argentinos y, en menor medida, la influencer: solo se limitaron a continuar su camino, él sin inmutarse ante el saludo del paparazzi, y Eugenia, cansada ante la exigencia del esfuerzo físico, solo respondió con un “Hi” mientras subía con su bicicleta a cuestas y llevaba colgando del manubrio una botella de agua dentro de una bolsa.

Hace unos días Icardi y la China compartieron en sus redes sociales imágenes del paseo. En los videos, ambos aparecen disfrutando en sus bicicletas de los paisajes próximos al Bósforo, el estrecho natural que divide en dos Estambul y separa Turquía entre Europa y Asia. “Paseando por el Bósforo con mi princesa”, expresó el jugador, en una de las postales que compartió.

Este viernes Mauro Icardi regresó a jugar en el Galatasaray después de 281 días de la lesión que lo obligó a una operación de la rodilla derecha debido a una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco y en su vuelta convirtió el 3-0 frente al Karagümrük. La China Suárez, a través de su cuenta de Instagram, festejó el gol y aludió a Wanda Nara a través de un mensaje indirecto.

La China Suárez eligió un catsuit deportivo, negro y escotado, para la salida

La actriz, instalada en Estambul y en plena decoración de una casa en una exclusiva zona de la capital turca, replicó fotos y videos de Icardi convirtiendo el gol y celebrándolo frente a todo un estadio. “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, escribió Eugenia junto a una foto de su pareja, sonriente mientras era ovacionado.

El mensaje, en medio de las disputas legales que sigue en curso entre el delantero y la conductora de Love is blind y MasterChef Celebrity, sin nombres pero con una clara referencia, vuelve a poner en el centro la polémica en una fecha especial para el jugador que se reencontró con el fervor de los hinchas del club.

Mientras que en otras postales, la China compartió mensajes de los fanáticos. “Mauro Icardi debutó 281 días después de su lesión y marcó a los 6 minutos. ¡Capitán Icardi!”, reprodujo, junto a un video del momento en el que realizaba el gol.

Cansada, con una botella de agua colgando en una bolsa del manubrio de su bicicleta, la China Suárez saludó al paparazzi del programa turco

Unas horas, antes de que se juegue el partido, la protagonista de las películas Linda y Abzurdah compartió unas palabras, a puro amor, dedicadas a Icardi que acompañó con una foto de él en una reposera al costado de una enorme pileta. “Buen día. Qué lindo es despertar cada mañana a tu lado. Te amo”, le dedicó.