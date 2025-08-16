Teleshow

El ex de Tamara Báez habló luego de la separación y apuntó contra L-Gante: “Yo decidí no seguir con la relación”

Thiago Martínez respondió a los rumores de infidelidad que habrían terminado el vínculo y dio su versión de los hechos

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

La tajante respuesta de Tamara
Tamara Báez se encuentra en un momento de incertidumbre sentimental, luego de ponerle punto final a su relación con Thiago Martínez y los rumores de reconciliación con L-Gante, que ella mismo se animó a negar al asegurar que quiere estar sola para enfocarse en ella misma. Como suele suceder, las indirectas en redes sociales no tardaron en aparecer y la expareja comenzó a pelear por medio de las historias.

Todo comenzó cuando Tamara decidió responder al mensaje que le envió una seguidora en el medio de la noche. “Qué horror Thiago con esa toma tussi, es re soga y vividora. Aguante vos siempre Tamara”, fue lo que le envió la persona por mensaje directo de Instagram y la respuesta no tardó en llegar y dar inicio a esta guerra silenciosa. "No me pasen más nada de él, hay que dejarlos volver al nivel de donde vienen. Suerte y amor”, fue todo lo que puso Báez.

Del otro lado, esto no cayó nada bien y Thiago usó el mismo método de su expareja para dar su versión de los hechos. “Gran hombre, le diste todo tu amor, vi que siempre la tratabas como una princesa… todas creo que necesitamos alguien así… que triste ver cómo siempre se cagan en la buena gente… no vuelvas nunca más con esa gente, solo quiere fama, se le terminó la humildad y de donde vino”, fue el duro mensaje que le envió alguien a Martínez.

El joven podría haber elegido ignorarlo y dejarlo sin respuesta, sin embargo, se defendió: “Bueno, hasta que me tocó hablar y contar mi parte de esto, no lo quería hacer, pero deliran mucho sin saber nada”. Y siguió: “Acá nadie engañó a nadie, yo y mi expareja ya no teníamos buena relación, últimamente no venían bien las cosas, como todos saben no todo es color de rosas, decidimos darnos un tiempo para pensar las cosas bien y refrescar la mente, nada del otro mundo”.

La dura respuesta de Thiago
Sin nombrarla ni a ella ni a L-Gante, contó que el video que subió el cantante de cumbia 420 en sus historias durante el fin de semana fue el causante de la ruptura. “Ella decidió ir a visitar a la persona que todos conocen y por parte mía, decidí ya no seguir con la relación. Aclaró esto porque yo no le fui infiel y ella más que nadie sabe con la clase de persona que estaba y como me manejé”, aseguró el hombre en su descargo.

Para cerrar escribió: “No le deseó el mal a nadie y siempre con el mismo corazón y la misma personalidad que me conocieron. Yo tengo la libertad de hacer lo que quiera teniendo mil seguidores o teniendo cien mil, no me cambia mi sistema del que yo soy”. Esta misiva de Thiago no recibió respuesta por parte de la influencer, en ninguno de sus múltiples perfiles en Instagram, donde está constantemente activa.

Si bien la relación entre ellos dos terminó a causa de la reunión con el cantante de RKT, esta segunda apuesta al amor se vio frustrada. "Volví con Tamara, en el mejor de todos los sentidos, estamos bien. La familia es lo primero”, fue la frase con la que Elián confirmó su reconciliación al aire de Los Profesionales de Siempre, tal vez apresurando la situación, puesto que a las pocas horas llegó la respuesta de la madre de su hija.

Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, escribió la influencer junto a una imagen con un filtro de ojos y boca exagerados.

