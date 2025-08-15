Yanina Latorre quebró en llanto al escuchar el sufrimiento de Julieta Prandi en su relación con su ex: “Tu historia me mata”

Julieta Prandi y Yanina Latorre emocionaron a la audiencia con un mensaje de sororidad en LAM (Video: LAM, América TV)

La noche del jueves dio uno de los momentos más emotivos de la televisión. Julieta Prandi, volvió a recordar el sufrimiento vivido junto a su exmarido Claudio Contardi, un testimonio que expuso en LAM (América TV) la crudeza de la violencia de género y provocó una reacción inesperada y profundamente emotiva en Yanina Latorre, panelista del ciclo. La sinceridad de la actriz y la empatía de la periodista se transformaron en un mensaje de apoyo mutuo que resonó tanto en el estudio como entre la audiencia.

Durante la entrevista, Prandi se dirigió a Ángel de Brito y a Latorre para expresar su gratitud. “Me quiero detener para agradecerles, a vos Ángel, y decirle también gracias a Yanina, porque la estuve viendo hoy, por su empatía, por cómo habló como mujer. Más allá de si te caigo mejor o peor, te abrazo fuerte, gracias, Yanina, por lo que dijiste. Esto es más allá de si me llamo Julieta Prandi o Teresa Pérez, es lo mismo. Somos mujeres, somos mamás y a cualquiera le puede pasar esto. Si no nos unimos nosotras... no sé... en un país tan machista. La Justicia también lo fue durante mucho tiempo. Hay que ser más sororas. Gracias, Yanina”, expresó la actriz.

La condena a 19 años de prisión para Claudio Contardi marcó un hito en el caso de violencia de género denunciado por Julieta Prandi

La respuesta de Latorre no tardó en llegar y, visiblemente afectada, la panelista se quebró en vivo. “Me emociona, porque debe haber sido duro. Yo soy madre, no quisiera que a Lola le pase eso. Si bien no soy tanto más grande que vos, tu historia me mata. Disculpame, pero me mata tu historia”, respondió, con la voz entrecortada. Prandi, conmovida por la reacción, le devolvió el gesto: “Te agradezco enormemente tu emoción, porque habla de tu empatía y tu respeto”.

Yanina, aún emocionada, remarcó: “No tenés nada que agradecer, lo hice porque creo que es lo que corresponde y nos tenemos que defender entre nosotras”. La actriz, por su parte, insistió en la importancia de la empatía y el apoyo entre mujeres, más allá de las diferencias personales o profesionales.

El contexto de la entrevista estuvo marcado por la reciente condena a Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, un hecho que la actriz mencionó como un alivio y por el que pidió que no se le conceda prisión domiciliaria. Ella también aprovechó el espacio para señalar la lentitud de la justicia y el machismo persistente en la sociedad argentina, temas que generaron debate en el estudio. Romina Scalora, otra de las panelistas del programa, intervino para subrayar: “Deberíamos haber estado emocionados antes y que la justicia no tarde el tiempo eterno que tarda”. Ángel de Brito, por su parte, agregó: “El tema de la justicia lo discutimos en cada caso que escuchamos. Es lenta. Por suerte en este caso llega a este final y que sea sentencia firme para esta persona deleznable”.

La reacción de Yanina Latorre ante el testimonio de Julieta Prandi conmovió a la audiencia y generó debate sobre la justicia y el machismo

Cabe recordar que apenas se conoció el veredicto que condenó a Claudio Contardi a 19 años de cárcel, Yanina Latorre dejó en claro el sentir generalizado tras conocerse la sentencia: “19 años de prisión para esta mier....ojalá Julieta Prandi encuentre algo de paz”, publicó en su cuenta, acompañando sus palabras con un corazón rojo, letras mayúsculas y decenas de mensajes de empatía de sus seguidores.

Por su parte, Ángel de Brito sumó contexto y detalles sobre la jornada clave en tribunales. “19 años de prisión para el ex marido de Julieta Prandi acusado de violencia de género y abuso sexual. Prandi llegó 25 minutos tarde al tribunal y no estuvo presente en la lectura del veredicto”, concluyó su publicación con una ronda de aplausos en señal de aprobación ante el resultado judicial.