Evangelina Anderson y Pampita revelaron cuáles fueron sus antojos cuando estaban embarazadas

Pampita y Evangelina Anderson compartieron sus antojos de embarazo en vivo durante Los 8 Escalones (Video: Eltrece)

Durante un momento de cercanía y confesiones personales, Pampita y Evangelina Anderson, figuras centrales del programa Los 8 Escalones emitido por Eltrece, compartieron en vivo los antojos que experimentaron en el embarazo. La conversación surgió a partir de una pregunta realizada en el certamen sobre una encuesta reciente, lo que permitió a ambas revelar detalles íntimos de sus vivencias.

Pampita, en su rol de conductora, planteó a un participante una consulta basada en un estudio publicado en 2024 por BabyCenter en Estados Unidos. Según los datos mencionados, el 85% de las mujeres encuestadas en ese país reconoció haber tenido algún tipo de antojo durante el embarazo, y el 49% manifestó una preferencia particular por los alimentos dulces. Este contexto sirvió de punto de partida para que las protagonistas del ciclo televisivo reflexionaran sobre sus propias experiencias.

Pampita reveló que sus antojos fueron frutas y ensaladas, priorizando opciones saludables

Al ser consultada por Evangelina Anderson sobre sus antojos, la presentadora confesó que durante sus embarazos se inclinó por opciones saludables. “A mí me gustaban mucho las frutas, las mandarinas me parecían una cosa deliciosa, y las ensaladas una cosa irresistible. Me dio por lo sano, como disfrutar de esos sabores”, relató. Su testimonio evidenció que, lejos de los clásicos antojos de comidas hipercalóricas, en su caso predominó la búsqueda de frescura y naturalidad.

Por su parte, Anderson aportó una perspectiva diferente, al señalar que sus preferencias variaron en cada embarazo. “En cada embarazo distinto. Con la más chiquita, dulce y, en los otros, salados. Pickles, tenía antojo de pickles y papas”, compartió la integrante del jurado.

Evangelina Anderson contó que sus antojos variaron entre dulces y salados en cada embarazo

Ambas coincidieron en que los sentidos, especialmente el gusto y el olfato, se intensifican durante el embarazo. La animadora del show televisivo señaló que “lo gustativo es como que todo se siente más, se disfruta más. Los olores también... bueno, te cambia todo”, mientras que Anderson coincidió en que percibía los olores con mayor intensidad.

Desde la semana pasada, Pampita saltó de su habitual silla de jurado a la conducción de Los 8 escalones. La modelo tomó el lugar que históricamente ocupaba Guido Kaczca y desde entonces le aporta su propio sello al ciclo de entretenimientos, respetando el formato que lo convirtió en uno de los clásicos de la televisión local.

Un participante relató cómo conoció a su esposa hace 24 años por Internet y la literatura de Benedetti (Video: Los 8 Escalones, Eltrece)

En el último episodio, un intercambio espontáneo en la dinámica del programa reveló una singular historia de amor que cruzó fronteras y generaciones. Todo se desató cuando la conductora se detuvo en Damián, un participante que sorprendió al público y al panel al compartir cómo conoció a su actual esposa hace 24 años y a través de una Internet que recién empezaba a masificarse. Un relato centrado en la literatura y el azar digital, en un contexto en el que todo estaba por descubrirse y que pareció unir dos momentos de la historia reciente.

Ante la consulta sobre su estado civil, el hombre explicó: “Ella está en Madrid. Vine con mi hija Tania, que está ahí sentada”. Mientras la cámara la ponchaba, agregó que la joven suele mezclar acentos argentinos y españoles, resultado de la convivencia entre culturas, tan parecidas y tan diferentes entre sí. La conversación giró rápidamente hacia el origen de la relación con su esposa: ambos participaron en una lista de lectores de Mario Benedetti, el reconocido autor uruguayo. “Nos conocimos por Internet, hace 24 años, en una lista de lectores de Mario Benedetti”, afirmó el concursante al aire.

El dato generó sorpresa en Pampita. “¡Son dos románticos, con toda la poesía!”, exclamó la conductora, mientras la resto del estudio respondía con gestos de aprobación. Damián agregó que en esa época realizaba una obra teatral basada en textos de Benedetti en Madrid, y que ese fue el punto de partida que le permitió entablar comunicación con quien poco después se convertiría en su mujer.