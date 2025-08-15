Mauro Icardi y la China Suárez a puro romanticismo en su nueva casa de Estambul: “Qué lindo amanecer con vos”

La China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

La China Suárez y Mauro Icardi siguen construyendo su historia de amor en Estambul. En lo que parece ser una tregua en su conflicto con Wanda Nara, y mientras los hijos de ambos permanecen en Buenos Aires con sus familias, la actriz y el futbolista disfrutan de una breve luna de miel. Él con la puesta a punto para volver a las canchas luego de diez meses. Y ella, ocupándose de cada detalle de su nuevo hogar, mientras define su próximo paso laboral

En este panorama, el delantero subió una foto que refleja la intimidad cotidiana de la pareja. En la mañana de Turquía, la actriz toma sol en una reposera al costado de la piscina mientras revisa su celular. Parece estar en su mundo, sin saber que está siendo observada por el futbolista. Pero Mauro tiene otros planes. Desde la planta alta de la casa y a través del ventanal, dispara la cámara de fotos para retratar el momento.

“Buen día. Qué lindo es despertar cada mañana a tu lado. Te amo”, escribió el rosarino junto a emojis de corazones y una casa, que refleja la nueva propiedad en la que viven su romance. Mauro también etiquetó a su novia, que replicó la foto y le sumó corazones para romantizar todavía más el momento. Una postal rubricada con un amplio cielo celeste, con apenas unas tenues nubes, toda una metáfora por el estado que atraviesa la relación.

La China Suárez y Mauro Icardi en su casa de Estambul

La nueva casa que comparten la actriz y el futbolista acapara la atención de sus respectivos seguidores. En un momento en el que ambos parecen haber mitigado sus publicaciones en las redes, fueron mostrando algunos detalles de la propiedad. Días atrás, la ex Casi Ángeles abrió una ventana a la intimidad al posar en su propio vestidor. La actriz se mostró frente al espejo con su celular, permitiendo ver de fondo el mobiliario y el detalle de una isla en el centro del cuarto para más espacio de guardado. Luego también reflejó el extenso patio, rodeado de vegetación verde y pasto impecable, luciendo un traje de baño de dos piezas color marrón con detalles negros.

Una semana atrás, la China y Mauro habían confirmado la mudanza con una foto de un manojo de llaves y las iniciales “M” y “E”, un guiño directo a las iniciales de sus nombres “Oficialmente mudados”. Sobre la lujosa propiedad, Karina Iavícoli brindó detalles exclusivos en Intrusos (América): “Es una súper mansión en el barrio se llama Beşiktaş. Es un lugar increíble. Tiene toda la mezcla de la parte europea de Turquía con toda la modernidad. Hay bares, teatros y galerías. Es espectacular”. Según la panelista, “Eugenia está comprando los muebles. Me contó gente muy cercana, que estos son los pasos que ellos van dando, porque es una casa que la van a poner como nueva, con todas las comodidades y es un lugar realmente hermoso donde le va a permitir también a ella moverse sola si quiere”. Agregó además que “tuvo varias ofertas de trabajo en Turquía y está viendo cuáles acepta porque la carga horaria de él es importante y está mucho tiempo fuera de la casa. Así, cada uno, aunque estén juntos, empieza a hacer su vida. Es hermoso el lugar”.