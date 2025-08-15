La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”

La tajante respuesta de Tamara Báez luego de que una seguidora le hablara de su ex

Luego de su separación de Thiago Martínez, y la presunta reconciliación con L-Gante, Tamara Báez vive momentos de incertidumbre y estrés en su vida. En ese sentido, la joven se pronunció al respecto y destacó querer estar sola para poder enfocarse en ella misma. Sin embargo, lejos de atravesar este proceso en paz, este jueves, la influencer compartió en sus redes una tajante frase contra su expareja.

Todo comenzó cuando una seguidora le escribió relatando un supuesto encuentro que Martínez habría tenido con otra mujer: “Qué horror Thiago con esa n..., toma tussi, es re soga y vividora. Aguante vos siempre Tamara”. Haciéndose eco del mensaje, y compartiéndolo ante sus más de 700 mil seguidores, la joven respondió con fuertes palabras y un emoji de brillos: “No me pasen más nada de él, hay que dejarlos volver al nivel de donde vienen. Suerte y amor”.

Horas antes, luego de que L-Gante confirmara su reconciliación, Tamara había manifestado su intención por permanecer soltera y aprovechar el tiempo para la introspección. “Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, escribió la influencer junto a una imagen con un filtro de ojos y boca exagerados imitando a un animal.

Tamara sumó una cita tomada de internet que profundiza su distanciamiento emocional. “Dejé de creer en las palabras y empecé a prestar atención a las actitudes. El comportamiento nunca miente”, lanzó, antes de confesar: “Y sí, yo quise estar así porque no era lo mismo. Lo que más quiero es estar en paz. Cuesta pero se va a poder”.

En otro posteo, compartió la imagen de su hija Jamaica sentada en un avión y agregó una frase maternal. “Voy a estar enfocada en ella y en mí”, con el emoji de dos manos en forma de corazón, dejando en claro el rumbo que tomarán sus prioridades.

Por su parte, este jueves, L-Gante también se pronunció respecto a su vínculo con Tamara. Luego de años de enfrentamientos por el pago de la cuota alimentaria, el músico y la influencer decidieron darse una segunda oportunidad. Sin embargo, la situación generó tensiones en el ambiente mediático, especialmente con Wanda Nara, quien hasta hace poco formó parte de la vida del artista, por lo que debió aclarar las cosas.

Todo sucedió cuando María Belén Ludueña presentó en Mujeres Argentinas (El Trece) una entrevista exclusiva con el cantante. El encuentro se realizó en la casa de Elián Valenzuela, tal el nombre real del artista, donde la conductora abordó el tema de su nueva vida amorosa y, especialmente, el vínculo actual con Nara. “Me acompañó en la mitad de la gira. Toqué en varios lugares como París, por toda España, y antes de volver para acá fuimos a la casa de Wanda en Italia. Ahí tuvimos una charla de nuestra relación y yo me fui para Ibiza, ella para acá. Aclaramos las cosas, de que no estaba en pareja”, explicó el músico sobre su reciente encuentro en Europa.

Respecto a las declaraciones previas de Nara, quien había sostenido que “se confundieron” las cosas durante la relación, fue claro: “Hay momentos y momentos, con ella hubo un montón. El fin era poner las cosas claras y creo que funcionamos mejor como amigos. Desde que estuve haciendo las buenas con Tamara no hablé ni crucé nada”, sostuvo el cantante, dejando en evidencia que hoy su foco está puesto en la madre de su hija.

También se refirió a la decisión de dejar de seguir a la empresaria en las redes sociales. “Sí, fue antes de ayer. Con esto se me borra un poco más de la mente, estoy enfocado en otras cosas”, argumentó. Hablando del impacto que el nombre de Wanda genera en su pareja, fue directo: “A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco. Olvidate. No sé qué piensa de ella, pero tampoco le pregunto.”