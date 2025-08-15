La reacción de Wanda Nara luego de que su mamá recordara su primer trabajo: “Te esperaba tremendo futuro”

Nora Colosimo recordó con emoción el primer trabajo de Wanda Nara

Entre sus trabajos con grandes marcas, conducción de televisión y sesión de fotos, Wanda Nara vive un gran presente laboral. Sin embargo, alguna vez, este gran presente fue solo un sueño. En ese sentido, este jueves, Nora Colosimo revolvió el baúl de los recuerdos y compartió una imagen del primer trabajo de su hija.

“Nenita hermosa, te esperaba tremendo futuro. La pequeña gran Wandita”, escribió la madre de la conductora junto a una vieja foto de la cantante. En la imagen, Wanda lucía una chaqueta azul marino de doble botonadura y cuello ancho sobre un suéter blanco de cuello alto. Además, llevaba una falda de cuadros en tonos azul y blanco, combinada con una boina gris claro que inclinaba ligeramente hacia un lado de la cabeza. Su pelo largo y liso caía sobre el hombro derecho. La expresión de su cara era sonriente y su postura relajada, con una mano sujetando la boina.

Ante este emotivo recuerdo, Wanda respondió replicando la foto en su perfil de Instagram, agregando la frase, mi primer trabajo, junto al emoji de una cara con lágrimas y un corazón rojo. Por estos días, Nara se encuentra en México para afrontar la conducción de la segunda temporada de Love is Blind junto a Darío Barassi. La versión argentina del reality de parejas tuvo un gran éxito en su debut en Netflix y vuelve a repetir la fórmula con los presentadores argentinos.

A modo de adelanto, Wanda subió un breve video para mostrar el look que utilizará en esta parte del programa. Allí se la ve con un vestido total black ceñido al cuerpo y con un profundo escote, sin mangas y con largos guantes hasta la altura del codo. Como contraste, el rojo de la alfombra y de la decoración del pasillo para contemplar el cuadro.

En sus historias, la empresaria subió una foto y un texto que refleja cómo atraviesa este momento. Enfocada en el trabajo, agradecida por la oportunidad laboral y con el respaldo de sus seres queridos, quienes posibilitan que ella pueda afrontar estos compromisos.

Por su lado, en los últimos días, la mamá de Wanda se vio envuelta en un escándalo. Todo comenzó cuando Lola Bezerra sorprendió al revelar la inesperada situación que involucró a su madre Rosi y a Nora Colosimo. Según relató la modelo en el ciclo Intrusos (América), su madre sufrió una de las peores traiciones a manos de quien consideraba su amiga de toda la vida. El episodio comenzó cuando Rosi mantenía una relación sentimental con un hombre llamado Rafael Stancanelli.

Tras la ruptura, y con el paso del tiempo, Rosi intentó mantener el contacto con Nora, quien de forma repentina dejó de responder sus mensajes. La verdad salió a la luz cuando Rosi encontró en el perfil de Instagram de Colosimo una foto junto a su expareja, un indicio irrefutable de que la nueva pareja había iniciado su vínculo de manera oculta.

“Me salió de corazón porque la vi sufrir a mi mamá por él, fui sincera. Ella me quería matar (al contar lo que pasó entre ellas). Le robaron el novio, eran súper amigas, Nora venía a mi casa y salían juntas”, confesó Lola Bezerra durante una entrevista en Intrusos (América TV), desnudando la trama de desencuentros, silencios y decepciones que siguieron a la ruptura. Este hecho, que ocurrió durante el año anterior, sacudió el entramado de amistades del círculo cercano y expuso la otra cara de las relaciones entre los familiares de figuras del espectáculo.

La relación entre Rosi y Rafael tuvo una duración aproximada de un año. Durante ese lapso, Rosi notó ciertas actitudes que no la convencían completamente: “Más o menos un año salió con él, había cosas que no le cerraban porque era medio tacaneo y mi mamá lo tenía que buscar en el auto”, detalló Bezerra, quien dejó en claro que su testimonio no buscaba generar conflicto con otros miembros de la familia Nara: “No tengo nada en contra ni contra Wanda ni contra Zaira, al contrario, tengo la mejor, pero bueno, estoy contando algo que le pasó a mi mamá, soy como su representante. La vi sufrir a mi mamá porque, bueno, creo que se había enamorado y era su amiga. Pasa las novelas, pasa en la vida real”.