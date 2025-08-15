La llamativa respuesta de Sofía Gonet al hablar sobre sus estándares de pareja: “Un pibe común y laburador”

Sofía Gonet generó debate en redes al rechazar salir con un 'pibe común y laburador'

En sus historias de Instagram, Sofía Gonet generó repercusión al responder de manera directa a preguntas de sus seguidores relacionadas con su vida personal y sus criterios para elegir pareja. La influencer compartió distintas reflexiones, entre ellas su visión acerca de las relaciones, la soltería y sus objetivos para este año.

Entre las consultas respondió: “¿Le darías una chance a un pibe común y laburador, clase media?”, a lo que contestó con un rotundo: “No”. Esta respuesta se viralizó rápidamente y se convirtió en motivo de debate en distintas redes.

Durante la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, La Reini abordó una amplia gama de temas. Frente a la consulta sobre su principal objetivo antes de que termine 2025, afirmó: “Llegar a fin de año”. Interpelada sobre su situación sentimental, respondió a la pregunta “¿Estar soltera te sienta de verdad o sólo soy yo con mis suposiciones?” con la frase: “Sí, a todas. Estar soltera está infravalorado”.

La influencer defendió la soltería y compartió sus objetivos personales para 2025

El fragmento más destacado del intercambio sucedió cuando una seguidora quiso saber si consideraría salir con “un pibe común y laburador de clase media”. La joven simplemente contestó “no”, dejando claro dónde pone sus límites respecto a sus estándares de pareja. También le preguntaron “Querés conocerme y casarnos luego?”, a lo que replicó: “yo soy más de casarnos y conocerte luego”, subrayando su tono irónico.

Sobre la respuesta en torno a sus preferencias en hombres, diversos usuarios de redes replicaron la respuesta de La Reini en redes sociales como X (antes conocido como Twitter), atacando a la influencer y a su expareja. “Después se hace la que tiene conciencia de clase”, “Se tiene asco a si misma” y “Ahora te hacés la exquisita”, fueron algunos de los mensajes públicos.

La reciente separación de Sofía Gonet de Homero Pettinato marcó el trasfondo de sus respuestas

De todas formas, hubo quienes respaldaron la sinceridad de Gonet, más allá de la resistencia de la mayoría de la audiencia. “Che, yo banco la honestidad acá”, “Al menos es sincera” y “Banco que blanquee su target”, escribieron los internautas que consideraron correcta su respuesta.

Las respuestas de Sofía fueron todas leídas con un sentido claro: su reciente y polémica separación de Homero Pettinato. Cabe recordar que por medio de su cuenta de TikTok la influencer dio a conocer que, para superar la separación, eligió un destino internacional. "Evadiendo la realidad, cueste lo que cueste“, escribió en el pie del video, dejando en claro que se trató de una decisión improvisada. El corto comienza con un video de ella llorando desconsoladamente frente a la cámara luego de haber roto su vínculo con el streamer: ”Esta era yo el sábado a la noche, llorando desconsolada porque acababa de separarme, toda migajera, arrastrada y débil“.

Sofía Gonet eligió viajar a Miami tras su ruptura, compartiendo su experiencia en TikTok (Video: TikTok)

Ya lejos de los ojos rojos, los mocos y las lágrimas se mostró en el aeropuerto Internacional de Ezeiza para partir rumbo a la ciudad de Miami. “¿Ustedes se pensaron que iba a hacer un duelo básico? Hola reinis, acompáñenme una vez más a fingir demencia, en medio de mi ataque de llanto y desesperación me saqué un pasaje inmediato“, relató mientras mostraba como ingresaba a una de las salas VIP que tiene el aeropuerto.

“Si voy a sufrir del corazón roto, prefiero sufrir en el Four Seasons de Miami. Así me embarcó en esta aventura que de verdad no tengo ni la mínima idea de lo que puede llegar a pasar”, le confesó a sus seguidores en el TikTok que subió en su cuenta. Y siguió: “Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo tengo ansiedad y necesito las medidas más extremas para agilizar el proceso”.

El vuelo duró nueve horas, fue tranquilo y llegó con el peor de los climas: nublado y lluvioso, en sintonía con sus sentimientos. “Viaje con una sola valija, con ropa diminuta y traumas. Quien necesita estabilidad mental durmiendo en esta suite, en el mejor hotel de Miami“, cerró en el video.