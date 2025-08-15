Teleshow

Benjamín Vicuña le festejó el cumpleaños a su hijo Amancio: temática de Spider-Man, trucos de magia y muchas risas

Poco después de regresar de Turquía, donde celebró con su mamá la China Suárez, el pequeño pasó una tarde entre amigos, peloteros y globos

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Benjamín Vicuña le festejó el cumpleaños a su hijo Amancio (Instagram)

Veinte días después de la fecha señalada, Benjamín Vicuña pudo celebrar el cumpleaños de Amancio, el hijo varón que tuvo con la China Suárez. El niño cumplió 5 el pasado 28 de julio, mientras estaba con su madre y sus hermanas Magnolia y Rufina en Estambul. Por este motivo, el festejo paterno debió esperar y finalmente se realizó con sus compañeros de colegio y muchas sonrisas y cotillón.

De acuerdo a lo que publicó el chileno en sus redes, se puede ver un muestreo de lo que fue la fiesta. Un mago que cautivó al cumpleañero con sus trucos, la piñata entre sonrisas y adrenalina, inflables y hasta un metegol ploteado con la figura de Lionel Messi.

El gran protagonista, además de Amancio, fue Spider-Man, amo y señor de la ambientación. El súper héroe estuvo presente en gigantografías, globos azules y rojos, la piñata y en pequeños detalles como los souvenirs. Y naturalmente, la torta, que Amancio sopló junto a su papá y sus hermanos Magnolia y Benicio, hijo de Vicuña y Pampita Ardohain.

Cabe recordar que el 28 de julio pasado, día del cumpleaños de Amancio, el festejo tuvo lugar en Estambul, junto a su madre, sus hermanos Rufina y Magnolia y Mauro Icardi, el novio de la actriz. La familia ensamblada celebró con una salida en yate y una decoración con un globo dorado en forma de 5 y otros de los colores del Galatasaray. En sus historias de Instagram, Eugenia le dedicó palabras llenas de emoción:“Felices cinco años, príncipe de mi vida. Te merecés todo porque sos el más bueno y dulce del mundo. Te amamos”.

En aquella oportunidad, Benjamín lo saludó a la distancia y a través de su cuenta de Instagram. A través de su cuenta de Instagram, el actor chileno compartió un video con imágenes del niño, acompañado de palabras emotivas en las que remarcó: “Eres un niño feliz, Amancio de los amaneceres más bonitos. Te lo escribo y te lo digo siempre”.

En el marco del cumpleaños del pequeño, Benjamin Vicuña lo celebró con un tierno video y palabras (Video: Instagram )

En el video, que no incluyó imágenes de Suárez, Vicuña reunió fotografías y recuerdos que retratan distintos momentos de Amancio desde su nacimiento. “Junté tesoros y recuerdos de tus cinco años para que sepas que tienes todo el amor del mundo”, señaló Vicuña, en una dedicatoria en la que profundizó sobre la personalidad del homenajeado: “Eres poderoso en ese cuerpito de niño y que la sensibilidad es tu mayor don. Feliz cumpleaños, ¡mi niño! Te amo profundamente”.

La publicación surgió mientras la relación entre Vicuña y China Suárez atraviesa tensiones vinculadas a conflictos judiciales y públicos. En las últimas semanas, la actriz cuestionó de modo abierto el papel parental del actor y lo acusó de incumplir obligaciones, situación que potenció la atención mediática sobre la familia.

Benjamín Vicuña y su novia,
Benjamín Vicuña y su novia, Anita Espasandin (RS Fotos)

El mensaje de cumpleaños coincidió con la reciente estadía de Vicuña junto a Amancio y Magnolia durante las vacaciones de invierno en Villa La Angostura, en la Patagonia argentina. Allí compartieron actividades al aire libre, juegos en la nieve y paseos por paisajes naturales, alejados de la exposición mediática y enfocados en el tiempo familiar.

En ese mismo contexto, el actor se mantuvo reservado mientras se profundizaba la disputa legal por la autorización de viaje, tras la decisión de Suárez de instalarse temporalmente en Turquía con los niños y su pareja. La publicación en Instagram enfatizó el vínculo de Vicuña con sus hijos, más allá de la distancia física. “Te amo profundamente” manifestó el actor, cerrando el mensaje con palabras de afecto y respaldo en un momento sensible de su vida personal, que lo encuentra felizmente enamorado de Anita Espasandin. Y en declaraciones recientes, volvió a apelar a la diplomacia. “Jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”.

Temas Relacionados

China SuárezBenjamín VicuñaAmancio Vicuña

