La tarde de verano de Luisana Lopilato en Canadá: asado, música y costumbres argentinas

Luisana Lopilato disfruta el verano canadiense con asado argentino y música de Virus (Video: Instagram)

“Lo bueno es que Luisana Lopilato me recibió con comida y música típica canadiense”, escribió Bernie Catoira, el estilista personal de la actriz, en sus redes sociales, acompañando un video que exhibe el encuentro en su casa de Vancouver. La publicación, que rápidamente circuló y fue reposteada por la propia actriz, reveló cómo la artista mantiene vivas sus raíces argentinas a pesar de residir en Canadá desde hace más de diez años.

En las imágenes difundidas por el estilista, se observa a la ex Casados con Hijos preparando un asado tradicional argentino y entonando la canción “Pronta entrega” de la mítica banda Virus. La escena, que combina gastronomía y rock nacional, evidencia el modo en que la actriz aún conserva sus costumbres originarias durante el verano norteamericano.

La vida de Luisana en Canadá transcurre junto a su pareja, Michael Bublé, y sus cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo. A pesar de la distancia, la intérprete demuestra que su “espíritu nacional” permanece intacto. A su vez, se mostró en las redes sociales de manera relajada, mientras luce un look total white mientras se encarga de la parrilla y canta a viva voz el hit del grupo platense.

La actriz mantiene vivas sus tradiciones argentinas pese a vivir en Canadá desde hace más de diez años

Estas costumbres, no son las únicas que la figura del espectáculo mantiene viviendo del otro lado del continente americano. Recientemente, publicó en su cuenta de Instagram: “Cuando vivís en Canadá pero sos argentina, guardás las ollas en el horno”. La actriz sonrió a cámara y dejó flotar una pregunta cómplice para millones que la siguen: “¿Alguien más como yo?”.

Además, hace pocos meses pudo regresar por varias semanas al país del sur y no ocultó su orgullo. El día de la patria, compartió dos publicaciones. En una, mostró un bordado con el escudo nacional sobre una tela rústica de lino enmarcada: un diseño donde se aprecia el sol naciente, el gorro frigio, los laureles y las manos entrelazadas. “Qué lindo estar en mi país un día como hoy. 25 de mayo”, escribió. En la otra, mostró una bandeja de pastelitos criollos caseros, decorados con azúcar celeste y prolijamente acomodados sobre papel manteca. “Que nunca nos falten las tradiciones”, señaló.

La artista muestra en redes sociales su orgullo por las raíces argentinas y su amor por la Argentina

Al momento de regresar al país donde vive junto a su marido e hijos, Luisana realizó un video que colgó en sus redes sociales. El montaje audiovisual, que cuenta con la canción “No es mi despedida” de Gilda como banda sonora, funcionó como una carta de amor a los meses vividos en Buenos Aires, entre rodajes, reencuentros y momentos en familia.

“Estos son solo algunos de los tantos recuerdos, personas y experiencias que me llevo conmigo”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, junto a una recopilación de escenas cotidianas que combinan trabajo y afecto. La actriz expresó gratitud por lo vivido: “Gracias de corazón por tanto amor y tanta generosidad. Nunca es un adiós, siempre es un hasta pronto”, cerró en su mensaje, que acompañó también con una versión en inglés.

La actriz documentó su regreso a Vancouver con un emotivo video y agradecimientos a sus seguidores (Video: Instagram)

En el video se suceden imágenes de su rutina en Buenos Aires: desde una vista desde el asiento trasero de un auto en plena Avenida 9 de Julio hasta registros de la filmación de su última película en el país, una toma desde un set montado en lo que parece ser un hospital, con micrófonos de caña y claqueta en mano.

Hay momentos en que se la ve en camarines, rodeada de su equipo de estilistas y producción. Sentada y con un mate entre las manos, sonríe mientras le arreglan el peinado y el maquillaje, vestida con un conjunto rosa intenso y jeans. Otro pasaje la muestra abrazando con fuerza a un familiar, con lágrimas contenidas, mientras sostiene una tarjeta.