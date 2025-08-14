Teleshow

La tarde de verano de Luisana Lopilato en Canadá: asado, música y costumbres argentinas

La actriz compartió en redes sociales cómo mantiene vivas sus tradiciones originarias en Vancouver, reuniendo amigos con parrilla y música nacional

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Luisana Lopilato disfruta el verano canadiense con asado argentino y música de Virus (Video: Instagram)

“Lo bueno es que Luisana Lopilato me recibió con comida y música típica canadiense”, escribió Bernie Catoira, el estilista personal de la actriz, en sus redes sociales, acompañando un video que exhibe el encuentro en su casa de Vancouver. La publicación, que rápidamente circuló y fue reposteada por la propia actriz, reveló cómo la artista mantiene vivas sus raíces argentinas a pesar de residir en Canadá desde hace más de diez años.

En las imágenes difundidas por el estilista, se observa a la ex Casados con Hijos preparando un asado tradicional argentino y entonando la canción “Pronta entrega” de la mítica banda Virus. La escena, que combina gastronomía y rock nacional, evidencia el modo en que la actriz aún conserva sus costumbres originarias durante el verano norteamericano.

La vida de Luisana en Canadá transcurre junto a su pareja, Michael Bublé, y sus cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo. A pesar de la distancia, la intérprete demuestra que su “espíritu nacional” permanece intacto. A su vez, se mostró en las redes sociales de manera relajada, mientras luce un look total white mientras se encarga de la parrilla y canta a viva voz el hit del grupo platense.

La actriz mantiene vivas sus
La actriz mantiene vivas sus tradiciones argentinas pese a vivir en Canadá desde hace más de diez años

Estas costumbres, no son las únicas que la figura del espectáculo mantiene viviendo del otro lado del continente americano. Recientemente, publicó en su cuenta de Instagram: “Cuando vivís en Canadá pero sos argentina, guardás las ollas en el horno”. La actriz sonrió a cámara y dejó flotar una pregunta cómplice para millones que la siguen: “¿Alguien más como yo?”.

Además, hace pocos meses pudo regresar por varias semanas al país del sur y no ocultó su orgullo. El día de la patria, compartió dos publicaciones. En una, mostró un bordado con el escudo nacional sobre una tela rústica de lino enmarcada: un diseño donde se aprecia el sol naciente, el gorro frigio, los laureles y las manos entrelazadas. “Qué lindo estar en mi país un día como hoy. 25 de mayo”, escribió. En la otra, mostró una bandeja de pastelitos criollos caseros, decorados con azúcar celeste y prolijamente acomodados sobre papel manteca. “Que nunca nos falten las tradiciones”, señaló.

La artista muestra en redes
La artista muestra en redes sociales su orgullo por las raíces argentinas y su amor por la Argentina

Al momento de regresar al país donde vive junto a su marido e hijos, Luisana realizó un video que colgó en sus redes sociales. El montaje audiovisual, que cuenta con la canción “No es mi despedida” de Gilda como banda sonora, funcionó como una carta de amor a los meses vividos en Buenos Aires, entre rodajes, reencuentros y momentos en familia.

“Estos son solo algunos de los tantos recuerdos, personas y experiencias que me llevo conmigo”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, junto a una recopilación de escenas cotidianas que combinan trabajo y afecto. La actriz expresó gratitud por lo vivido: “Gracias de corazón por tanto amor y tanta generosidad. Nunca es un adiós, siempre es un hasta pronto”, cerró en su mensaje, que acompañó también con una versión en inglés.

La actriz documentó su regreso a Vancouver con un emotivo video y agradecimientos a sus seguidores (Video: Instagram)

En el video se suceden imágenes de su rutina en Buenos Aires: desde una vista desde el asiento trasero de un auto en plena Avenida 9 de Julio hasta registros de la filmación de su última película en el país, una toma desde un set montado en lo que parece ser un hospital, con micrófonos de caña y claqueta en mano.

Hay momentos en que se la ve en camarines, rodeada de su equipo de estilistas y producción. Sentada y con un mate entre las manos, sonríe mientras le arreglan el peinado y el maquillaje, vestida con un conjunto rosa intenso y jeans. Otro pasaje la muestra abrazando con fuerza a un familiar, con lágrimas contenidas, mientras sostiene una tarjeta.

Temas Relacionados

Luisana LopilatoMichael BubléVirus

Últimas Noticias

Tuli Acosta confirmó su separación de Lit Killah luego de tres años de relación: “Sentimos que el amor mutó”

La cantante abrió las puertas a su intimidad luego de que Yanina Latorre diera la noticia del final de su vínculo con el músico

Tuli Acosta confirmó su separación

Tras el juicio a Claudio Contardi, Julieta Prandi recordó las palabras de Locomotora Oliveras: “Hay que hacerlo con miedo y todo”

Luego de que se conociera la condena a su exmarido, la actriz compartió un emotivo encuentro que había tenido con la boxeadora tiempo atrás

Tras el juicio a Claudio

El drama de Eliana Guercio luego de hacerse un tratamiento estético: “Se deformó la cara”

La modelo decidió someterse a un procedimiento de CO₂ en el rostro y no tuvo el efecto deseado

El drama de Eliana Guercio

Llega Cítrico, la nueva apuesta política al mundo del streaming

Este jueves desde las 21 arranca la programación del canal que acerca un análisis ácido, información plural y un debate en tiempo real con la participación de reconocidos periodistas

Llega Cítrico, la nueva apuesta

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Las conductoras definieron los comensales que formarán parte de sus respectivas mesazas

Quiénes son los invitados de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de buñuelos de espinaca

Receta de buñuelos de espinaca sin harina ni frituras, rápida y fácil

En un mercado volátil y con tasas que rondan el 75%, el dólar bajó a $1.310 y las acciones perdieron hasta 9% en Wall Street

La Corte ratificó el cierre de la causa Riachuelo y dio por concluida su supervisión del saneamiento

Vecinos de Balvanera impulsan la recuperación de una joya arquitectónica oculta en el Hospital Español

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el viernes no laborable

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump aseguró que no

Donald Trump aseguró que no le preocupa un acercamiento comercial entre Latinoamérica y China

Los aranceles que estableció Estados Unidos no afectaron el tránsito por el canal de Panamá

Haití recurre a una empresa de seguridad privada para enfrentar a las bandas armadas

Israel anunció un proyecto de asentamiento que, según los críticos, dividirá Cisjordania en dos

El Museo Whitney nombra al biógrafo de Robert Crumb como curador de dibujos y grabados

TELESHOW
Tuli Acosta confirmó su separación

Tuli Acosta confirmó su separación de Lit Killah luego de tres años de relación: “Sentimos que el amor mutó”

Tras el juicio a Claudio Contardi, Julieta Prandi recordó las palabras de Locomotora Oliveras: “Hay que hacerlo con miedo y todo”

El drama de Eliana Guercio luego de hacerse un tratamiento estético: “Se deformó la cara”

Llega Cítrico, la nueva apuesta política al mundo del streaming

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana