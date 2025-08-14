La divertida fiesta de cumpleaños que Juana Repetto organizó para el cumpleaños de su hijo Toribio

Juana Repetto celebró el cumpleaños de su hijo Toribio con una fiesta llena de actividades y detalles personalizados (Video: Instagram)

El festejo de Toribio, el hijo de Juana Repetto, se realizó en un ambiente donde primó la diversidad de actividades, la alegría y una serie de detalles personales y lúdicos, todos visibles en las imágenes y mensajes que circularon en redes. La celebración incluyó un festejo privado familiar y una fiesta grupal con amigos, dos momentos en los que la actriz y su familia resaltaron la importancia de adaptar la experiencia tanto al agasajado como a los más cercanos.

La jornada de cumpleaños comenzó con un momento íntimo protagonizado por la actriz, su hijo mayor Toribio y Belisario, el hermano menor. Las imágenes mostraron una atmósfera de calidez familiar, con los hermanos compartiendo la mesa decorada y un pequeño cupcake, adornado con un personaje creado por inteligencia artificial que es virales entre los más jóvenes.

La decoración incluyó personajes creados por inteligencia artificial, favoritos de Toribio, presentes en la torta y la piñata

En las redes sociales, la hija de Reina Reech dedicó a su hijo un extenso mensaje donde expresó: “Feliz cumple amor de mi vida. Si vos supieras el regalo que es para mí ver esa carita de dormido sonriente y emocionado al ver esa mesa y la deco con la temática elegida por vos para arrancar los 9. La emoción de verte hoy disfrutando, tu carita de felicidad indiscutida, de las sensaciones más lindas que experimento cada vez que te veo siendo feliz. Gracias”.

En el mismo posteo, la actriz añadió: “Nunca me alcanzarán las palabras para explicarte lo que significas para mí, tampoco creo que haya forma de poder demostrarte lo mucho que te amo, admiro, lo orgullosa que estoy de vos y a felicidad que trajiste a mi vida. Deseo de corazón poder devolverte aunque sea alguito de todo lo que nos das Torito, te mereces todo y más”.

El evento destacó por la variedad de juegos, la adaptación a distintas edades y la participación activa de los niños

Durante aquella celebración privada, distintas imágenes muestran a los hermanos soplando las velas y compartiendo momentos de complicidad. La atmósfera generada por la decoración, los colores y la selección de regalos refleja la centralidad de las preferencias de Toribio.

Este aniversario tuvo un matiz especial: fue el primero desde la separación de Juana Repetto de Sebastián Graviotto, motivo al que la actriz aludió de forma implícita en su dedicatoria pública, cuando afirmó: “A seguir gozando la vida al mango, cada vez más. Yo acá siempre dispuesta a compartir y gozar contigo, vamos que se viene una etapa espectacular gordo”.

El parque de juegos ofreció actividades físicas y artísticas, con guías y medidas de seguridad para todos los asistentes (Video: Instagram)

La segunda parte del cumpleaños contó con la presencia de amigos y se desarrolló en un parque de juegos especialmente preparado para recibir a grupos infantiles. El festejo grupal incluyó inflables gigantes, peloteros, actividades de trepar, toboganes y espacios diseñados para que cada niño elija la actividad acorde a su edad. Las imágenes confirman la intensidad y variedad de la propuesta, y muestran tanto a Toribio como a Belisario en diferentes estaciones del parque, desde una gran estructura para escalar hasta toboganes de tamaño considerable.

Uno de los elementos destacados de la fiesta fue la presencia de los personajes virtuales creados por inteligencia artificial, como Tralalero Tralala, representados tanto en la decoración de la torta como en la piñata. En una de las imágenes, puede verse la enorme piñata con forma de tiburón antropomórfico, uno de los favoritos de Toribio, tal como habían anticipado las redes de su mamá.

Según explicó la actriz, el evento se organizó en un parque de juegos donde los guías adaptaron las propuestas para las distintas edades, lo que permitió a los niños rotar entre actividades artísticas y físicas a lo largo de la tarde. “Todo fue un placer y relajo para mí que no es poca cosa. Recomiendo mil”, escribió, destacando la tranquilidad con la que transcurrió el encuentro para las familias asistentes.

Juana Repetto compartió emotivos mensajes en redes sociales, resaltando el valor de la felicidad y la complicidad familiar

Las fotos de la jornada muestran detalles de la organización: niños disfrutando juegos de destreza en arneses, tirándose por un tobogán inflable y participando de actividades colectivas y lúdicas. El uso de cascos de seguridad evidencia el cuidado puesto en las actividades de escalada y aventura propuestas durante la fiesta.

“Fuimos ayer y creo que volvemos a festejar el del niño. Venimos mucho porque nos copa y se me ocurrió preguntar si hacían cumples y la respuesta fue sí. No solo eso, si no que se encargan de todo, comida de niños con varias menús a elección, estadía de los padres en salas, adultos también con varias opciones para elegir. Guías que se ocupan de llevar a los chicos a las distintas actividades, al lado de los padres todo el tiempo, amor con cada uno de los chicos”, contó la influencer sobre el espacio.

A modo de cierre en su posteo, la actriz agradeció las muestras de afecto recibidas: “Gracias a todos por su cariño para Toro”, lo que evidencia el acompañamiento familiar y de la comunidad en un cumpleaños en que se combinó la creatividad, la participación y una fuerte impronta materna.