Nico Vázquez vuelve al teatro con Rocky tras una lesión y a un mes de su separación de Gimena Accardi

Nico Vázquez regresará al teatro tras una lesión y después de un mes de hacer pública su separación de Gimena Accardi

“Rocky siempre se levanta y yo también”. Con esa frase, Nico Vázquez anunció su regreso al teatro tras una lesión que lo mantuvo alejado del escenario y en un momento personal marcado también por su reciente separación de Gimena Accardi. El actor, protagonista de la obra Rocky, compartió en sus redes sociales un mensaje de superación personal y agradecimiento, reflejando cómo el trabajo y el arte se convirtieron en su refugio para afrontar las adversidades.

El anuncio llegó a través de una publicación en Instagram Stories, donde expresó: “Este jueves vuelvo, más fuerte que nunca”. La noticia fue celebrada por sus seguidores, que aguardaban su retorno tras la suspensión de varias funciones. La lesión que lo obligó a pausar su actividad fue un desgarro en el músculo piramidal, una dolencia que, según el propio actor, lo llevó a trabajar durante más de veinte días con dolor hasta que la situación se volvió insostenible.

El actor vuelve a protagonizar 'Rocky' luego de más de 20 días de recuperación

Durante el proceso de recuperación, el actor siguió una exigente rutina de fisioterapia y rehabilitación. En su mensaje, agradeció especialmente a su equipo de profesionales, mencionando a los profesionales Ezequiel Castro Torres y Daniel Cajarabilla, quienes se dedicaron a acompañarlo y ayudarlo en la etapa de reparación y activación física de su lesión. “Son días de trabajo doble turno, con reparación, activación y fisioterapia. Gracias a todos por entender mi ausencia”, escribió en las redes. El actor también agradeció el apoyo y la comprensión del público y de su entorno durante su ausencia de los escenarios.

El regreso de Nico al teatro se producirá este jueves en el Lola Membrives y no solo representa la superación de una dificultad física, sino que se produce en un contexto emocionalmente desafiante. Hace apenas un mes, el actor y Gimena Accardi oficializaron su separación tras 18 años de relación, una noticia que impactó en el ambiente del espectáculo argentino. “En este momento de mi vida, necesito más que nunca ir al escenario y al ring. Todo lo que me desean a mí, el doble para ustedes”, expresó.

A través de estas palabras, el actor aludió a la necesidad de canalizar sus energías en el trabajo para afrontar los cambios en su vida personal. La ausencia de su expareja en su día a día y la exigencia de la recuperación física confluyeron en un proceso de introspección y resiliencia, en el que el teatro se consolidó como un espacio fundamental para su bienestar emocional.

Nico Vázquez mostró su tristeza por tener que suspender sus funciones de Rocky

Días atrás, cuando decidió dar el paso al costado para priorizar su salud, el actor redactó un breve texto en el que manifestó su impotencia y tristeza por no seguir adelante con las funciones acordadas. “No se imaginan cuánto me apena tener que frenar, pero también hay que ser sabio y escuchar al cuerpo”, comenzó diciendo la expareja de Accardi.

Luego, relató cómo era la situación que atravesaba y que lo obligó a hacer una pausa en su trabajo: “Llevo más de 20 días trabajando con una lesión, sin suspender, pero el dolor ya se volvió insoportable. Espero que sepan comprender porque quienes me conocen saben que siempre doy todo hasta el último momento, pero estos días ya era muy difícil seguir así”.

“Ahora me voy a seguir enfocando en recuperarme, entrenar, activarme y hacer mucha fisioterapia, para volver el finde que viene. Sé que mucha gente viaja desde otras provincias, e incluso de otros países, y lamento profundamente no poder darles la función que esperaban este fin de semana. Si Dios quiere, pronto estaremos viviendo juntos Rocky. Gracias por el cariño y el apoyo de siempre”, destacó la figura del teatro junto a emojis de manos alzadas, plegarias y un corazón blanco.