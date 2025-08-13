Teleshow

Melody Luz compartió fotos de su diario íntimo de la infancia: “Voy a luchar hasta la muerte”

La bailarina sorprendió al mostrar páginas manuscritas de su niñez, donde expone sueños y emociones

Sol de María

Sol de María

Melody Luz compartió fotos de su diario íntimo de la infancia y mostró sus sueños de ser famosa

Melody Luz sorprendió en redes sociales al publicar imágenes de su infancia que exponen, con sinceridad poco habitual entre figuras del mundo del espectáculo, su lado más íntimo y vulnerable. En las historias compartidas a través de su cuenta de Instagram, la bailarina eligió mostrar una foto de un diario íntimo escrito a mano cuando era niña, en la que revela sus pensamientos, expectativas y anhelos de aquella época. La publicación contiene frases de alto impacto emocional y la exposición de deseos arraigados desde la infancia.

La primera imagen publicada corresponde a una página original de su diario íntimo, fechada el 2 de septiembre de 2007. El cuaderno, decorado con ilustraciones infantiles y firmado por la propia Melody, contiene una carta titulada “Deseo: ser famosa” donde redacta anhelos concretos y expone sus sentimientos con la sinceridad propia de la niñez. En ese texto manuscrito, puede leerse: “Hola, querido libro de los deseos, te quería decir que tengo muchos sueños, pero este es el principal”.

A continuación, escribió: “‘Ser una estrella’. A mí me encanta bailar, cantar y actuar y creo que lo hago muy bien. Es que me da vergüenza cantar y actuar, pero bailar no porque hace mucho que bailo en un escenario al frente de toda la gente”.

La bailarina publicó imágenes manuscritas donde revela sus anhelos y emociones de niña

Luego, añadió: “Bueno, yo a este sueño lo voy a luchar hasta la muerte. Yo le pongo todas las fuerzas para cumplirlo. Además, por tanto que amo este sueño, empecé comedia musical y creo que voy a salir como una gran actriz”. La frase final, como cierre contundente de ese sueño infantil, afirma: “Besos. Te re quiero, ‘libro de los sueños’. Chau, Melody”.

En la segunda fotografía difundida, la bailarina aparece posando en su infancia, con actitud decidida ante la cámara. Acompañando la imagen, incluyó un extenso mensaje en formato de carta dirigida a su yo niña. Allí expresa: “Tranquila pulguita. Te van a decir muchas veces que no, que no sos nadie y que busques un plan B porque no vas a llegar a nada”. En esa carta se dirige a la nena que fue, validando los sueños y esfuerzos del pasado, y destaca: “Tranquila, vos seguí tomando tus clases, yendo en el tren Urquiza, escuchando tu música y soñándote en un escenario”.

El material revela el temprano contacto de la joven con el arte. Ella detalla en su diario su rutina de clases, trayectos en transporte público y ensayos, en la búsqueda constante de una oportunidad sobre el escenario. Esto subraya el trabajo detrás de cada paso profesional y reconocen el apoyo recibido: “Tranquila que todos los castings que hacés en alguno vas a quedar. Tranquila que por más que te quieran rebajar y humillar, vos sabés muy bien quién sos y de dónde venís“. “Tranquila que tenés una familia y amigos que a pesar de siempre estar ensayando o trabajando te bancan a muerte. Tranquila que vos ya sabés, no hay plan B, naciste para ser lo que siempre quisiste ser”, cerró el posteo.

En su carta a su yo niña, Melody validó sus sueños y destacó el apoyo familiar

Recientemente, Melody no tuvo filtro para opinar sobre la pelea de su novio Alex Caniggia con Charlotte, su melliza, aunque la bailarina destacó que desea un buen vínculo familiar. Al ser abordada por el equipo de Sálvese quien pueda (América), comenzó diciendo si ya extrañaba o no al padre de Venezia: “La verdad, todavía no mucho, creo que sigue viajando porque todavía no me contesta los mensajes o no tiene wifi. pero esta bueno un poquito de tiempito sola, y seguro en estos días y me va a hacer falta”.

En ese clima, el periodista le preguntó si había aconsejado a Alex en este contexto. Sin embargo, Luz respondió de forma negativa: “Nada, él más que nadie conoce a su hermana y sabe el vínculo que tienen. Yo siempre voy a apostar porque esté todo bien, a mi no me llegaron las disculpas todavía, no sé si habrán hablado o no, pero si no hay comunicación las cosas se complican”.

