Los mensajes de odio y burla que recibió el ex de Tamara Báez, después de que L-Gante haya confirmado su reconciliación

La reconciliación de L-Gante y Tamara Báez desata una ola de comentarios negativos hacia el exnovio Thiago Martínez

La confirmación de la reconciliación entre L-Gante y Tamara Báez produjo un inmediato efecto en redes sociales que tuvo como principal destinatario a Thiago Martínez, el exnovio de la influencer. Una serie de publicaciones en la cuenta de Instagram del joven se pobló de comentarios negativos y burlas de usuarios que, tras la noticia, volcaron sus opiniones de manera pública.

En el perfil del influencer se multiplicaron ataques luego de que se hizo pública la vuelta de la pareja del cantante de cumbia 420 y la mamá de su hija. Las repercusiones no se limitaron a simples opiniones: los mensajes señalaron directamente al joven por su relación con Tamara y plantearon cuestionamientos sobre la legitimidad de su presencia pública. “Nunca me gustaste para Tamara. Y creo que todo lo que construiste fue gracias a ella”, fue una frase que se popularizó y fue respaldada por más de 160 likes.

En las imágenes compartidas por el propio Martínez, donde aparece sentado sobre el techo de un auto deportivo, los seguidores de la influencer dejaron sus opiniones tras el anuncio de la reciente reconciliación con L-Gante. En respuesta a una foto, un internauta escribió: “Se le acabó la buena vida al mantenido”, sugiriendo que los beneficios materiales que habría obtenido estarían relacionados, exclusivamente, con su vínculo anterior con la influencer. Estas menciones aluden a la existencia de un supuesto aprovechamiento. Algunos mensajes, como “L-Gante te dio fama, fantasma” o “¡Se te terminó la buena vida!”, dejaron en evidencia la naturaleza de los ataques.

Usuarios de redes sociales criticaron a Thiago Martínez tras la confirmación del regreso de la pareja de cumbia 420

Los comentarios en torno a la ruptura reflejaron un clima de juicio y desaprobación direccionado hacia el exnovio. La frase de otro usuario, “La mina lo vistió, lo hizo tatuar de pies a cabeza, pegó auto y unos viajes. ¿Qué más querés, hermano? Agarrá la pala ahora”, reafirmó la percepción de que Thiago Martínez habría disfrutado de privilegios derivados de su relación con Tamara Báez.

El volumen de interacciones no solo incluyó mensajes de rechazo. Diversos usuarios de la comunidad digital ofrecieron una mirada distinta al destacar el rol de Martínez en la familia de Báez durante el tiempo que compartieron. Uno de los mensajes, subrayó: “Pobre Jamaica que se encariñó tanto con Thiago”, en referencia a la relación que el joven generó con la hija de la influencer y el músico. Otro aporte señaló: “Vos estuviste en el proceso de ayudarla a levantar su casa”, sugiriendo que Martínez habría tenido un papel importante en momentos delicados de la vida familiar.

Las publicaciones de Thiago Martínez en Instagram se llenaron de ataques y burlas tras la noticia de la reconciliación

Incluso quienes manifestaron actitudes de aliento pusieron en tela de juicio la duración o el futuro de la nueva reconciliación: “El chico la ayudó en su peor momento, seguro se arrepiente. ¿O ya olvidó lo que le hizo pasar L-Gante?”, escribió una usuaria interrogando sobre las decisiones de Tamara Báez e insinuando un posible arrepentimiento posterior.

En contraste con estos apoyos, la mayoría de los comentarios visibles en las publicaciones recientes mantuvo el foco en señalar supuestas fallas de carácter o de mérito personal de Thiago Martínez. “Ahora a laburar”, fue uno de los mensajes, mientras que en otro se lee: “Dudo que se pueda mantener ese auto sin la ayuda de Tamara”.

Thiago Martínez respondió a las críticas con una historia en Instagram y una frase desafiante

En consecuencia a estos comentarios, la única decisión que tomó el joven para hacer pública su respuesta fue subir una historia con una potente frase. Tomada desde la espalda de una campera, el escrito muestra: “Explicar da mucho trabajo... juzgame y sé feliz”. Además, la prenda tiene como imagen principal al famoso personaje La Pantera Rosa, bebiendo un trago con sorbete, mientras luce unos lentes de sol y una cadena en su cuello, mostrando una actitud relajada ante las críticas.