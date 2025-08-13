La llamativa pregunta de Pampita a una tarotista en Los 8 escalones: “¿Sabés algo sobre el agua de tanga?"

Cada vez más cómoda y consolidada en su rol como conductora de Los 8 Escalones (eltrece), Pampita aprovecha cada programa para mostrar su talento, carisma y soltura frente a cámara. En ese sentido, este martes, la conductora sorprendió al tener un llamativo diálogo con una de las participantes. Luego de que la competidora revelara que era tarotista, la modelo quiso conocer los detalles de su trabajo.

“¿Hacía mucho que querías participar? Porque hay gente que se inscribió 20, 30 veces”, le consultó Carolina a la mujer. Fue entonces cuando la competidora reveló cuándo había sido la primera vez que

se anotó: “En realidad, yo me inscribí hace tres años y después me llamaron y no pude venir esa vez. Y después seguí hasta que llegó la chance”.

Prensa El Trece

Con algo de información previa, Pampita comenzó a indagar: “¿Vos sos grafóloga y practicás tarot?”, le preguntó, y agregó: “¿Cómo es lo del tarot? ¿Uno saca la carta y te dice más o menos qué va a venir en el futuro?”. Contenta, al ver el interés en su profesión, Silvia contestó de forma positiva.

Teniendo en cuenta los rumores y dichos populares, la conductora expresó: “¿Y es tan así? A mí me daría miedo, como que me condiciona un poco”. En ese sentido, la participante se refirió al estereotipo de la gente en torno a la práctica: “Y, yo ahora no tiraría la carta a nadie, porque yo creo mucho en lo que hago. La gente lo toma como un juego, algunos le hacen mala prensa, entonces para mí misma nunca lo hago, no lo puedo hacer”.

Fue entonces cuando Marcelo Polino, quien ocupaba el rol de jurado, quiso indagar: “¿Le consultaste (a las cartas) si ibas a ganar?”. Sin embargo, la participante reveló: “No, no lo uso. De esa forma lúdica no me gusta utilizarlo, realmente”.

El elogio de Pampita a Antonela Roccuzzo por sus elegantes looks

Con ganas de ahondar más aún en el tema, Pampita preguntó sobre qué temáticas consulta usualmente la gente. “Ahora tengo menos gente, pero en general es más sobre amor y sobre trabajo. Me dicen ‘amarre de parejas’, pero yo eso no lo quiero hacer”, explicó Silvia.

“Además, todo eso de los amarres… después ¿no vuelve?”, le consultó Barbie Simons. “No tengo ni idea porque realmente no lo hago”, insistió la competidora. En ese momento, Pampita dio un paso más en la conversación y disparó: “Y el agua de tanga, ¿sabés algo de eso?”. Inmediatamente, el estudio fue invadido por las risas de todos. “Son cosas que se dicen…”, se defendió. “Claro, hubo una pelea en el medio muy grande con eso”, le recordó Polino.

En uno de sus últimos programas, la figura del espectáculo no pudo ocultar su admiración al hablar de otra exitosa mujer: Antonela Roccuzzo. Todo comenzó cuando dos participantes se enfrentaban en una de las últimas instancias del programa. Con el objetivo de desempatar la igual de aciertos entre los competidores, la conductora abordó la siguiente consigna y les preguntó a los jóvenes qué jurado elegían para jugar. “Bueno, ¿qué hacemos ahora? Se define por aproximación y uno de nuestros jurados los va a ayudar. Alan, ¿quién te gustaría que sea?”, le preguntó Carolina a los dos finalistas.

Después de unos segundos de debate, uno de los participantes afirmó que elegiría a Iliana Calabró, mientras que la otra competidora optó por inclinarse hacia Marcelo Polino. Finalmente se pusieron de acuerdo y ambos terminaron eligiendo a Iliana, quien les hizo la pregunta final.

“Ella es muy trendy, instagrammer y es la mujer de un crack mundial como es Messi. Queremos saber si ustedes conocen la edad de Antonela Roccuzzo, la mujer de Messi. ¿Cuántos años le calculan -y espero sean exactos- a Antonela Roccuzzo?”, consultó la jurado.

Fue entonces cuando Pampita aprovechó para hacer su participación y agregó, elogiando también al capitán de la Selección Argentina: “¡Qué linda que es! El otro día la vi ahí en Coldplay que estaban viendo el recital. ¡Está más linda que nunca! ¡Está preciosa! Tiene un perfil divino. ¿Quién le paga la manicura, el peluquero, todo? ¡Increíble!”.