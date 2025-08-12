Las fuertes indirectas del exnovio de Tamara Báez luego de confirmarse la reconciliación con L-Gante

Las reacciones de Thiago Martínez a la reconciliación de Tamara Báez con L-Gante (Instagram)

Thiago Martínez eligió un camino silencioso pero elocuente tras conocerse la noticia de la reconciliación entre Tamara Báez y L-Gante. El exnovio de la influencer volcó sus sentimientos en las redes sociales, donde transmitió indirectas y sensaciones vinculadas tanto a la ruptura reciente como al regreso de Tamara con el popular cantante. Martínez optó por compartir historias en Instagram en las que no aparecían menciones directas, pero el mensaje resultó claro para quienes siguen de cerca los movimientos en su entorno.

Las publicaciones de Thiago combinaron imágenes personales y fragmentos de letras musicales cargadas de mensaje. En una de las historias, sobre una foto suya mirando a cámara y acompañado por la canción “Remedio” de J.C. Reyes, Martínez escribió: “Enamoraste a un malo sin ser una nena fina”. Sus posteos se alternaron entre selfies en su automóvil, momentos registrados en su barrio y fotografías en blanco y negro de niños, que acompañó con una reflexión escrita: “La vida a veces es dura, pero te voy a contar un secreto: eres más”.

Las indirectas de Thiago Martínez tras conocerse la reconciliación de su expareja Tamara Báez con L-Gante (Instagram)

El joven expresó su estado de ánimo con una secuencia de pensamientos y temas musicales como trasfondo. Durante el lunes, sumó más textos y melodías para exteriorizar lo que atravesaba. En uno de ellos admitió: “Y al final dejé los celos y me puse a pensar que cada quien está donde quiere estar y pierde lo que quiere perder”. Las frases, acompañadas siempre por imágenes sugestivas y canciones elegidas cuidadosamente, delinearon el panorama emocional de Martínez ante el reciente giro sentimental de Tamara Báez.

Thiago Martínez recurrió a letras de canciones para demostrar sus sentimientos ante la ruptura con Tamara Báez (Instagram)

La confirmación oficial del regreso entre Tamara Báez y L-Gante se conoció a través de una entrevista telefónica que el músico brindó a Los Profesionales de Siempre (El Nueve). Elián Valenzuela puso fin así a las especulaciones que rodearon su vínculo con la madre de su hija, Jamaica, y despejó rumores sobre su situación sentimental. El cantante remarcó: “Volví con Tamara, en el mejor de todos los sentidos, estamos bien. La familia es lo primero”. Su declaración recalcó el valor que la vida familiar ocupa hoy en sus prioridades personales y afectivas.

El anuncio se produjo poco tiempo después de que L-Gante publicara en sus redes sociales un video desde el interior de su casa, donde se lo podía ver junto a Tamara y la pequeña Jamaica. La escena rápidamente despertó comentarios sobre un posible acercamiento definitivo, alimentando versiones que el propio intérprete terminó por confirmar públicamente.

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y reveló que su relación con Wanda Nara: "Fue un pasatiempo" (Video: El Nueve)

El reencuentro entre Elián y Tamara surgió luego de un período de distancia atravesado por rumores, apariciones públicas del artista en Europa y menciones a celebridades con las que se lo vincularon sentimentalmente. El músico aportó detalles sobre el modo en que se produjo el regreso a la convivencia familiar, señalando que no se trató de una decisión planificada, sino de una serie de acontecimientos espontáneos.

Según explicó, el encuentro se dio “porque ella estaba en conflicto con su expareja, y un día habíamos hablado de que yo tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín. Llegué y resulta que mi hija no había ido, así que me acerqué a su casa. Me abrió pensando que era el hermano, hablamos y está todo bien”. L-Gante subrayó el esfuerzo que le significó volver a tomar contacto con Tamara y poder conversar tras el distanciamiento. Sostuvo: “¿Sabés lo que me costó también volver a encontrarme con Tamara, poder hablar y todo eso? ¡Fue un montón!”. La llegada del músico a la Argentina, tras estar un mes fuera del país con una gira europea, marcó el inicio de esta nueva etapa.

Durante la entrevista, y ante preguntas sobre su mediático vínculo con Wanda Nara, L-Gante fue directo. El cantante descartó cualquier tipo de romance y calificó la relación como un “pasatiempo”. Consultado de modo específico sobre si el lazo con la empresaria fue solo eso, el músico respondió: “Olvidate que sí”. En su declaración, L-Gante detalló que actualmente mantiene únicamente una amistad con la conductora y cerró la puerta a cualquier especulación sobre un posible amorío.