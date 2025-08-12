Teleshow

La escapada romántica de Luciano Castro y Griselda Siciliani: vistas privilegiadas y gastronomía

La pareja eligió alejarse de la ciudad, luego de que la actriz terminara con sus compromisos laborales y partieron rumbo a la costa

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Luciano Castro y Griselda Siciliani
Luciano Castro y Griselda Siciliani hicieron una escapada a la costa (Foto: Instagram)

Luciano Castro y Griselda Siciliani decidieron dar un paso al costado de la vorágine mediática y los compromisos profesionales para dedicar un fin de semana al reencuentro personal y al disfrute compartido. El destino seleccionado se convirtió en el escenario ideal para esta breve, pero significativa escapada, donde ambos priorizaron la intimidad y el contacto con la naturaleza sobre cualquier actividad marcada por el circuito social habitual.

Desde el inicio de su estadía, las imágenes publicadas por Siciliani dejaron en claro el tono del viaje. La mañana comenzó con calma y luz tenue filtrándose por la ventana, mientras el mar se dibujaba en el horizonte y la sensación de pausa se apoderaba del ambiente.

La primera foto, en la que se la ve aún en la cama con vista al océano, transmite un momento de sosiego, lejos del bullicio cotidiano y los flashes. La elección de este enclave costero no solo responde a la búsqueda de privacidad, sino también a la posibilidad de saborear los pequeños placeres de la vida cotidiana, habitualmente relegados por las rutinas propias del espectáculo y la exposición permanente.

La propuesta gastronómica, reflejada en varias instantáneas, refuerza esa idea de disfrute sin estridencias. Un desayuno servido en la terraza de madera, con frutas frescas, panes e infusiones, invita al diálogo y a la complicidad. Más adelante, el almuerzo junto al mar suma rabas crocantes, jamón crudo, ensaladas, limón y bebidas frescas, elegidos para acompañar la jornada soleada e informal. La presencia de platos sencillos y abundantes, servidos al aire libre sobre una mesa rústica con el Atlántico como fondo, posiciona a la comida como excusa para extender la charla, prolongar la sobremesa y dedicar tiempo de calidad al otro, sin mediar distracciones ni presencias ajenas.

Griselda eligió un look completamente
Griselda eligió un look completamente relajado para este tiempo en pareja
La vista desde la cama
La vista desde la cama

Las postales de la cabaña junto a la playa y la vista libre hacia el mar permiten inferir el clima de relajación y libertad que ambos encontraron en este destino. La puerta entreabierta, las reposeras dispuestas a escasos metros de la arena y la luz de la tarde tiñendo la escena componen un ambiente acogedor, propicio para conectar con el presente y abstraerse de los problemas habituales. Siciliani, siempre sonriente, posa para una foto vestida con ropa abrigada y cómoda, invitando a sus seguidores a compartir de lejos el espíritu de la escapada.

En este viaje, la pareja optó por un perfil bajo en redes sociales. Si bien compartieron momentos destacados de su experiencia, eligieron relatar a través de imágenes y no mediando en palabras explícitas ni declaraciones sobre el estado de la relación. El énfasis recayó en mostrar la sencillez y naturalidad, privilegiando la autenticidad de sus encuentros sobre la teatralidad o la exageración. El entorno natural fue sumamente protagonista, brindando el marco ideal para disfrutar del descanso y reforzar el vínculo en lógicas alejadas de las demandas de la vida urbana y televisiva.

El espíritu de la escapada se percibe también en los detalles: desde la manera en que está dispuesta la mesa, con platos variados listos para ser compartidos, hasta la elección de la banda sonora —la música de Las Pelotas sonando en el fondo de una de las historias—, todo suma para construir un momento íntimo, dirigido únicamente al goce personal y compartido. Esa búsqueda de conexión y de refugio aparece como fundamento esencial del vínculo: lejos de los escenarios y las cámaras, ambos se permiten ser simplemente ellos, sin exigencias externas.

La comida tuvo un rol
La comida tuvo un rol clave en esta escapada rompántica (Foto: Instagram)

Por otro lado, la elección de este lugar no es casual. Alejada de los grandes centros urbanos y con un perfil bajo, pero encantador, la playa facilita este tipo de retiros, en los que la privacidad es tan importante como el entorno visual. La amplitud de la costa, el clima apacible y la posibilidad de disfrutar de jornadas enteras al aire libre, sin apremios ni multitudes, fueron el complemento ideal para que Castro y Siciliani pudieran reconectar como pareja, aprovechar el silencio, la brisa y los paisajes cambiantes que ofrece el mar.

La escapada a Playa Luna Roja deja en claro que, para Luciano Castro y Griselda Siciliani, el refugio elegido tiene tanto valor como la compañía. La armonía conseguida durante estos días y la naturalidad con la que eligieron documentarla proponen un modelo distinto de construir y mostrar el amor: lejos de los focos, cerca del mar y de todo lo esencial.

