Guillermo Francella habló del juicio de Julieta Prandi antes del veredicto final: “No se merece lo que ha vivido”

En una mezcla de euforia y alegría, este lunes, Guillermo Francella celebró la avant premiere de su nueva película Homo Argentum. En ese marco, la figura del espectáculo argentino fue consultado por la difícil situación que atraviesa su excompañera, Julieta Prandi, en medio de su juicio contra su exmarido, Claudio Contardi. Lejos del contexto de celebración en el que estaba, el actor se solidarizó con la joven y mostró su apoyo.

“Fue una semana muy dura para Julieta Prandi, el miércoles va a ser la sentencia...”, le consultaron a Guillermo. Con gestos de tristeza, el artista se refirió al caso. “Es una semana muy dura, todas las bendiciones del mundo para Julieta, es un ser humano hermoso, no se merece lo que ha vivido”, comenzó diciendo Francella, en diálogo con Puro Show (eltrece) al recordar su vínculo con Prandi luego de largas jornadas de trabajo en Poné a Francella (Telefe).

Continuando con su discurso, el protagonista de Homo Argentum detalló no saber lo que Julieta había atravesado en su vínculo con su exesposo. “Todos desconocíamos lo que estaba viviendo, pobrecita, a ese nivel. Lo mejor para ella, lo único que te puedo decir”, cerró Francella.

La palabra de Guillermo Francella sobre el juicio de Julieta Prandi antes de que se conozca el veredicto final

A tan solo horas de conocerse el veredicto final por el juicio contra Claudio Contardi, Prandi dialogó con la prensa y contó sus expectativas. “No hay preparación posible. Pensar que estuve cinco años esperando este momento y que pasé por todos los tribunales y entrevistas, pericias, sesiones, lo que se te ocurra para llegar a este camino y tener finalmente, como fue el día miércoles, cara a cara a los jueces y poder decirles lo que yo había vivido. Fue muy duro para mí. Fue muy duro llegar ahí y también tener que relatarlo”, comenzó diciendo Julieta en diálogo con A la tarde (América TV).

Luego de subrayar el impacto que tuvo la audiencia en la declaró ante los jueces sobre lo que vivió, la actriz detalló: “Es muy duro también tener que verlo. Para mí, tener que verme en todos lados y que se reproduzcan mis palabras es muy fuerte. Lo vivo con mucha angustia, con mucha ansiedad. Necesito que llegue el miércoles, de verdad escuchar una condena ejemplificadora y que finalmente lo detengan por mi bien, por el bien de mi familia, porque cualquier cosa me puede pasar a mí y a cualquiera de los míos”.

Julieta Prandi y Guillermo Francella trabajaron juntos en Poné a Francella

“Ahora estoy con un botón antipánico, con custodia, pero yo no puedo vivir así los meses que queden de apelaciones, que seguramente van a existir de la otra parte”. Pese a las medidas de protección, su sensación de inseguridad no se modificó. “Yo no puedo vivir con un patrullero que me sigue al supermercado o a llevar al colegio a mis hijos. Necesito tener libertad y estar en paz”.

Al referirse al desenlace judicial, remarcó la importancia de una condena efectiva: “Lo mínimo que pueden asegurarme es, aunque sea, una prisión domiciliaria si no le dan una preventiva en prisión, pero que no pueda salir de su domicilio, porque si no la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”.

Julieta Prandi relató cómo se prepara para conocer el veredicto en el juicio contra su exmarido: "Necesito de verdad esa sentencia"

La exmodelo también narró episodios de profunda angustia vividos el viernes posterior a su declaración final: “El viernes me quebré y lloré desde la entraña. Algunos lo pudieron escuchar. Fue un llanto con grito, con dolor, con ruido. Fue una cosa espantosa, pero que me salió después de dar mis últimas palabras frente a los jueces y salir de la sala. Sabía que esa era la última vez que me iban a escuchar y no sé qué provocó en mí, pero fue como una descarga de muchos años de dolor y de angustia, de que me hayan silenciado. Entonces fue horrible y a la vez muy liberador”.