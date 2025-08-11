El asalto al auto de Homero Pettinato y su insólita reacción: “¡Aprendé a robar, amigo!"

Homero Pettinato sufrió un insólito robo en su auto: solo se llevaron una estufa de bajo consumo (Video: TikTok)

En la tarde del domingo 10 de agosto en Buenos Aires, Homero Pettinato fue víctima de un robo insólito en su auto. Delincuentes rompieron una de las ventanillas traseras de su vehículo, que estaba estacionado, y solo se llevaron una estufa de bajo consumo, dejando en el interior objetos de mayor valor económico.

Lejos de mostrar enojo, el humorista decidió grabar un video y compartirlo en su cuenta de TikTok, donde relató el episodio con su característico tono irónico. En las imágenes, mostró el daño en la ventanilla y comentó: “Me rompieron la ventana para robarme y me sacaron una estufa bajo consumo. No se llevaron una campera que estaba acá, que es espectacular”. El conductor de streaming subrayó la paradoja de la situación, destacando que los ladrones pasaron por alto pertenencias más costosas.

Al revisar el asiento delantero, Pettinato mostró que permanecían intactos dos pares de anteojos de sol, una consola de videojuegos y un perfume importado. “Pero miren: no se llevaron estos dos lentes que valen 250 lucas cada uno, la Nintendo Switch 2, el Bleu Chanel”, expresó en el video, señalando cada objeto y evidenciando la falta de pericia de los asaltantes. “¡Aprendé a robar, amigo!“, cerró la grabación, divertido.

La reacción de Pettinato se viralizó y generó comentarios humorísticos en redes sociales

La publicación se viralizó rápidamente, generando una ola de comentarios en redes sociales. Los usuarios reaccionaron con humor y asombro ante la peculiaridad del robo y la respuesta del presentador, destacando el tono sarcástico y la ironía con la que enfrentó una situación que suele generar preocupación.

Recientemente, Sofía Gonet y Homero Pettinato pusieron punto final a su relación de seis meses, pero el eco de la separación siguió resonando en las redes sociales. A pesar de que ambos se mostraban frecuentemente juntos, la ruptura no transcurrió bajo términos apacibles. Apenas trascendió la noticia, Sofía recurrió a sus plataformas digitales para narrar su versión de los hechos, arrojando luz sobre situaciones que, según expresó, marcaron su vínculo con el hijo del conocido conductor.

Sofía decidida a afrontar el final de la relación de una manera rejuvenecedora, optó por alejarse del país. Miami se convirtió en su primer destino, en un viaje que según lo publicado en redes, le permitió días al sol, relax y esparcimiento. Lejos del perfil bajo, continuó alimentando su presencia digital con postales en hoteles de lujo, generando una oleada de comentarios sobre su capacidad para transformar un momento difícil en oportunidades de disfrute y exposición.

Homero Pettinato reaccionó públicamente a las publicaciones de su exnovia con emojis de aplausos

Poco después, Gonet eligió Brasil como siguiente parada. Río de Janeiro sirvió de escenario para un nuevo capítulo en su narrativa pública. Allí protagonizó una producción fotográfica que captó la atención de miles en cuestión de horas. Las imágenes, cuidadas y estratégicas, la mostraron junto a un hombre cuyo nombre no trascendió, pero cuya presencia generó especulación inmediata. La química evidente entre ambos alimentó los rumores sobre un posible nuevo interés sentimental. Los registros visuales, publicados en formato de carrusel, acumularon interacciones masivas: likes, comentarios y, como era previsible, críticas y elogios por igual.

La respuesta virtual ante este giro fue abrumadora, pero un detalle en particular avivó aún más la conversación. Homero, lejos de mantener distancia o evitar la polémica, decidió interactuar con las publicaciones de Sofía. El exnovio reaccionó a las fotos subidas de tono con un gesto ambiguo pero elocuente: la popular serie de emojis de aplausos. Este gesto público fue interpretado por buena parte de la comunidad digital como un mensaje de cierre definitivo y de aceptación del nuevo presente de su expareja. Muchos vieron en esa reacción una señal de que para él, el tema estaba resuelto. Otros sostuvieron que se trató de un acto de ironía o hasta de desdén pasivo.