Andrea Bocelli regresa a Buenos Aires, en una noche única en el Teatro Colón

Con más de 30 años de trayectoria, el aclamado tenor italiano Andrea Bocelli brindará una velada íntima dedicada a la música clásica el próximo 17 de noviembre, acompañado por una orquesta en vivo, en un entorno sin igual: el Teatro Colón de Buenos Aires.

El concierto, que contará con la producción de DF Entertainment, será la primera vez que Andrea Bocelli se presente en uno de los templos más míticos de la lírica internacional, en una noche que promete quedar grabada en la historia.

La cita en el Colón será el próximo 17 de noviembre; las entradas estarán a la venta desde este martes, 12 de agosto

Las entradas para esta velada única estarán disponibles únicamente desde allaccess,com.ar desde este martes 12 de agosto a las 10 hs con cualquier medio de pago.

Bocelli ha vendido más de 90 millones de discos, generado más de 16 mil millones de reproducciones y recibido múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos 6 nominaciones a los premios Grammy, 6 Latin Grammy, un Globo de Oro, siete Classical BRITs, 7 World Music Awards y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ha cantado para presidentes, papas, casas reales y en los eventos más relevantes del planeta, desde los Juegos Olímpicos hasta los premios Oscar.

A lo largo de su carrera, ha compartido escenario con artistas de la talla de Luciano Pavarotti, Celine Dion, Sarah Brightman, Ed Sheeran, Karol G, Ariana Grande, Stevie Wonder, Dua Lipa, Tony Bennett y muchos más, cruzando fronteras entre géneros con una elegancia que lo convierte en una figura sin comparación.

El concierto en el Teatro Colón será mucho más que un show: será una experiencia irrepetible donde la historia, la música y la emoción se fusionarán en un marco inigualable. Una noche para dejarse conmover por la voz de un artista eterno.

Los dos italiano más globales

El sorpresivo encuentro artístico entre Andrea Bocelli y Jannick Sinner, el italiano que viene dominando el circuito de tenis mundial

La estrella del tenis Jannik Sinner se ha aventurado en el mundo de la música, lanzando este viernes un dúo con el renombrado tenor italiano Andrea Bocelli.

La canción, "Polvere e Gloria"(Polvo y Gloria), incluye al tricampeón de torneos Grand Slam, Sinner, quien recita partes de sus discursos de victoria y derrota, grabados en el estudio de Bocelli en la Toscana. “Estoy muy feliz y honrado de formar parte de este proyecto con Andrea, quien durante 30 años ha sido una voz única y extraordinaria, un emblema de nuestro país ante el resto del mundo”, declaró Sinner, número uno del mundo del ranking de tenis masculino.

Andrea Bocelli feat. Jannik Sinner- Polvere e Gloria

“Jamás habría imaginado escuchar mi voz en una de sus canciones. Es algo sumamente conmovedor.”, agregó.

Sinner ganó el Abierto de Estados Unidos en 2024 y el Abierto de Australia en 2024 y 2025, además de 19 títulos ATP. Este mes fue subcampeón en el Abierto de Francia sobre polvo de ladrillo en Roland Garros. La canción tiene letras tanto en italiano como en inglés.

El video que acompaña la canción muestra a Sinner y Bocelli, dos de los italianos más famosos del mundo, en un entorno campestre bucólico, sentados junto a un piano. La pieza audiovisual incluye imágenes personales y de archivo de la infancia de ambos, junto con escenas filmadas durante su colaboración en la finca de Bocelli.

El “bambino” de Lajatico

Andrea Bocelli, de 66 años, es un tenor italiano reconocido internacionalmente por su versatilidad en la música clásica y popular. Ha grabado álbumes en colaboración con artistas como Céline Dion, Sarah Brightman y Ariana Grande. Su interpretación de “Con te partirò” y otros éxitos lo consolidó en el panorama musical global. Mantiene una activa carrera tanto en escenarios de música clásica como en proyectos contemporáneos.

Nació en Lajatico, Italia, en 1958. Desde niño mostró interés por la música y poco a poco desarrolló su talento, a pesar de haber perdido la visión casi por completo a los doce años debido a un accidente. Tras graduarse en derecho, comenzó a cantar en bares y participó en concursos de canto, imponiéndose por la calidad de su voz.