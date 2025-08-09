Teleshow

Pampita mostró toda su admiración por Antonela Roccuzzo en Los 8 Escalones: “Está más linda que nunca”

La nueva conductora del programa no pudo ocultar su entusiasmo por el éxito y la carrera de la esposa del futbolista

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

El elogio de Pampita a Antonela Roccuzzo por sus elegantes looks

A tan solo unos días de su debut como conductora de Los 8 Escalones (eltrece), Pampita se muestra cada vez más suelta y cómo en su nuevo rol. Entre llamativos comentarios, reacciones y preguntas a los participantes, la modelo demuestra por qué era la indicada para tomar la posta. Justamente, en ese contexto, la figura del espectáculo no pudo ocultar su admiración al hablar de otra exitosa mujer: Antonela Roccuzzo.

Todo comenzó cuando dos participantes se enfrentaban en una de las últimas instancias del programa. Con el objetivo de desempatar la igual de aciertos entre los competidores, la conductora abordó la siguiente consigna y les preguntó a los jóvenes qué jurado elegían para jugar. “Bueno, ¿qué hacemos ahora? Se define por aproximación y uno de nuestros jurados los va a ayudar. Alan, ¿quién te gustaría que sea?”, le preguntó Carolina a los dos finalistas.

Después de unos segundos de debate, uno de los participantes afirmó que elegiría a Iliana Calabró, mientras que la otra competidora optó por inclinarse hacia Marcelo Polino. Finalmente se pusieron de acuerdo y ambos terminaron eligiendo a Iliana, quien les hizo la pregunta final.

“Ella es muy trendy, instagrammer y es la mujer de un crack mundial como es Messi. Queremos saber si ustedes conocen la edad de Antonela Roccuzzo, la mujer de Messi. ¿Cuántos años le calculan -y espero sean exactos- a Antonela Roccuzzo?”, consultó la jurado.

Fue entonces cuando Pampita aprovechó para hacer su participación y agregó, elogiando también al capitán de la Selección Argentina: “¡Qué linda que es! El otro día la vi ahí en Coldplay que estaban viendo el recital. ¡Está más linda que nunca! ¡Está preciosa! Tiene un perfil divino. ¿Quién le paga la manicura, el peluquero, todo? ¡Increíble!”.

Más allá de su relación con el astro del fútbol, Carolina también resaltó la belleza de la influencer: “Como tiene que ser, dijo ‘a mi mujer, todo’. Así, así. Es divino ver esta imagen y ellos dos enamoradísimos. Y ella no para de trabajar porque hace ropa deportiva, hace joyas, todo. Siempre se la ve impecable”.

Luego de esta introducción, Pampita se inclinó hacia los competidores y les preguntó si tenían la respuesta. “Alan dice 35, Lucía dice 36. ¿Alguno está cerca?”, preguntó la conductora a Calabró luego de ver sus respuestas. Después de unos segundos de misterio y suspenso, Iliana reveló: “Bueno, están cerca entre ellos. Pero es por aproximación. Ahí estuvo, porque Antonela Roccuzzo tiene 37 años”, respondió la jurado invitada, generando que la participante se pusiera a festejar tras haber ganado el concurso.

De un momento a otro, la modelo pasó de jurado a conductora. Pero más allá del intenso desafío, la figura del espectáculo se lució en los primeros programas generando un divertido ida y vuelta con los participantes. Así las cosas, ahora, la influencer habló sobre este cambio y reveló cómo se enteró de la decisión de la figura de la televisión.

“Acabas de debutar. Te vimos en estos dos programas con el pase con Guido también. ¿Cómo te sentiste?”, le consultó una movilera de El Doce al recibirla en Córdoba. Fiel a su estilo, con buenos ánimos, Pampita respondió: “Muy bien, muy agradecida a Guido por la oportunidad. Es un programa que obviamente la gente está acostumbrada a verlo a él, así que de a poco lo iré haciendo mío, con mis cosas, mis maneras. La producción me da toda la libertad para que me vaya como aclimatando y espero que la gente me sepa esperar hasta que lo pueda hacer mío”.

Luego, la periodista le pregunto si se veía venir esta oportunidad. Sin embargo, Carolina confesó: “Guido me eligió a mí para ese lugar, en ese horario, para que el programa siga estando en la tele. No lo imaginaba, fue una sorpresa. Fue una sorpresa hace dos semanas”.

