La reacción de Roberto García Moritán al ser consultado por su supuesta amante durante su relación con Pampita

La incomodidad de Roberto García Moritán al ser consultado por su supuesta amante durante su relación con Pampita

A casi dos semanas de que su supuesta amante contara cómo fue su relación, Roberto García Moritán reaccionó a los rumores de infidelidad en su matrimonio con Pampita. Mientras se encontraba en una salida romántica con su actual novia, Priscila Crivocapich, el economista no ocultó su incomodidad al ser consultado por el tema.

La secuencia se dio mientras el exmarido de Pampita y la periodista salían de uno de los teatros de Calle Corrientes, a metros del Obelisco. “Queremos saber tu opinión de Araceli, esta chica que apareció y habló de vos”, comenzó preguntándole un cronista. Sin embargo, visiblemente incómodo, Moritán evitó dar precisiones: “No tengo ninguna opinión".

Al escuchar la respuesta del economista, los periodista le consultaron si la relación con la joven modelo fue real. Con el ceño fruncido, Roberto reafirmó: "No respondo a disparates. Chicos, no se dan cuenta de la situación me parece. No da para nada. No voy a hablar de disparates".

Fue entonces cuando uno de los cronista quiso entender la razón detrás de su malestar: “¿Te molesta cuando salen a hablar personas de esta magnitud, contando estas cosas?. ¿Te pasó muchas veces?“. En la misma línea, el economista respondió de forma breve y concisa: ”Habla más de ellas que de mi, chicos, que les vaya muy bien. No me había pasado".

En un intento por desviar el tema, los periodistas le consultaron por la reciente separación de Pampita y Martín Pepa: “¿Te sorprendió la separación de Caro?“. Pero en la línea de sus últimas respuestas, el político devolvió: ”No voy a opinar jamás de Caro".

Por último, los cronistas quisieron conocer su visión sobre Benjamín Vicuña como padre, ya que recientemente se vio que el chileno había compartido unos días de vacaciones junto a Pampita y sus hijos. “Muy bien, es de primera”, contestó Moritán, finalizando el diálogo.

Luego de discusiones, llamativas escenas y versiones de infidelidad, la separación de Pampita y Roberto García Moritán se convirtió en uno de los escándalos del año. Después de cinco años de matrimonio, y con una hija de por medio, la pareja puso punto final a su vínculo. Desde entonces, las versiones indicaban que el político había engañado a la figura de la televisión. Así las cosas, la supuesta amante del economista contó detalles de su relación.

“Araceli Salto contó su historia con Roberto García Moritán”, comenzó diciendo Ángel de Brito, ante la amante del economista, al recibirla en LAM (América). Luego de consultarle por qué quería contarlo, la joven respondió: “Siento que en la vida uno tiene que cerrar etapas, de la manera que uno crea que las que las tiene que cerrar, pero para poder avanzar. A veces cuando escondemos cosas y no logramos superarlas, es como hacer terapia. Yo siempre sentí que esto lo tenía que hablar porque me escondí durante un montón de tiempo, como si yo ocultara algo. Y no tengo nada que ocultar”.

En ese marco, la modelo dio detalles de cómo eran sus encuentros y resaltó las condiciones que debía cumplir: “Fuimos a su casa en una oportunidad. Tuve que ir con capucha. Fue esa sabés porque él se perseguía que si alguien me veía. Cuando llegamos allá le digo: “¿Pero qué es esto? Estamos acá“. Estaba todo ahí de la familia. Fue un montón”.

Fue entonces cuando el conductor le preguntó cómo se habían conocido, a lo que Salto devolvió: “Nos conocimos por Instagram. Yo estuve en pareja ocho años en mi pueblo, en Chaco. Me había separado. Empiezo a usar las redes sociales y no recuerdo si lo seguí yo. Empezamos a hablar, durante un año casi. Hablábamos de cómo estás, el día a día, pero nunca nada fuera de tono, de conocernos. ¿A qué te dedicas? Yo lo admiraba mucho. Imagínate, yo de un pueblito. Hablaba con alguien que lo veía como un superhéroe. Él todavía no era político“.