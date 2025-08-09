Teleshow

La llamativa promesa de un participante de La Voz Argentina para no quedar eliminado

Luego de perder una reñida batalla contra Lucio Casella, Francisco “Kakush” González utilizó todo su ingenio para tratar de convencer a uno de los coachs

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
La insólita estrategia de un participante de La Voz Argentina para no quedar eliminado

A pocos días de que La Voz Argentina (Telefe) comience una nueva etapa, el certamen dio paso a una intensa batalla entre dos talentosos artista del team Lali. Sobre el escenario, Francisco “Kakush” González y Lucio Casella debían interpretar “Yesterday” con la intención de demostrar su capacidad y lograr la aprobación de la diva del pop. Al terminar, uno de los artistas se impuso sobre el otro, generando una sensación de tristeza. Con las esperanzas casi en el piso, y al borde de la eliminación, el joven hizo un último intento por continuar en el programa.

En una de las presentaciones más esperadas de la noche, los concursantes del equipo liderado por Lali Espósito fueron desafiados a interpretar la célebre composición de Paul McCartney incluida en el álbum Help! de The Beatles, lanzado en 1965. Esta canción, que ha sido reconocida por diversos medios especializados como la mejor de todos los tiempos, supuso un reto significativo para quienes debieron subirse al escenario con semejante legado musical a cuestas.

La balada, caracterizada por su intensidad lírica y la fama mundial que arrastra, impuso una vara alta a ambos intérpretes. En este contexto, Francisco “Kakush” González y Lucio Casella enfrentaron el desafío de rendir homenaje a un clásico universal, buscando dar cuenta de sus estilos personales sin perder la esencia de la pieza original.

Así fue la presentación de Francisco "Kakush" González y Lucio Casella

Al concluir su interpretación, las reacciones de “Kakush” y Casella dejaron en evidencia el impacto emocional que supuso presentarse en esa instancia del certamen. Fue así como Lucio reveló que la presentación generó una carga emocional profunda para él. Explicó que la reciente pérdida de su padre influyó notablemente en su interpretación, ya que “Yesterday” era una de las canciones preferidas de su familiar fallecido.

Por su parte, González reveló: Una vez finalizada la performance, el músico callejero que se presentó muchas veces en la ciudad estadonidense de Nueva York reveló: “La cag… bastante, tenía más para dar”. En ese marco, la cantante de “Fanático” terminó decidiéndose por Lucio, haciendo que el joven pase a la siguiente instancia de Knockouts. Luego de la celebración de su compañero, el perdedor abrazó a Nico Occhiato.

Inmediatamente después de su actuación, Kakush transmitió su decepción por no haber alcanzado el nivel que pretendía. En sus propias palabras, el músico reconoció públicamente que cometió errores y que sentía que podía haber mostrado mucho más de su talento sobre el escenario.

La alegría de Kakush al
La alegría de Kakush al ser salvado por Luck Ra (Captura de video)

“La otra vez di 10%, hoy 20%, si me roban prometo dar el 50% la que viene”, aseguró el músico. Esta autocrítica, compartida frente al jurado y el público, dio cuenta del nivel de compromiso personal y artístico que tiene con su participación en el programa.

Su sinceridad frente al público y el jurado fue una muestra de su autocrítica y de las altas expectativas que él mismo se impone en cada una de sus presentaciones. La autopercepción de su desempeño no pasó inadvertida y se sumó a la tensión típica de este tipo de instancias, donde los participantes no solo buscan impresionar al jurado sino también superar sus propios límites.

En ese instante, mientras bajaba del escenario, Lali se dirigió a Luck Ra y le dijo: “Facundo, robalo”. Luego de unos instantes de tensión y misterio, el intérprete de “La Morocha” tocó el botón, provocando la alegría en todo el estudio. Acto seguido, “Kakush” regresó y abrazó al joven, festejando su continuidad en el programa.

Durante la etapa de batallas en La Voz Argentina 2025, el mecanismo de “robo” entre equipos generó varios movimientos significativos en la conformación de los grupos de cada coach. Esta instancia permite que los participantes eliminados por sus respectivos entrenadores tengan la posibilidad de continuar en el concurso si otro coach decide incorporarlos presionando el botón desde su silla.

El resultado fue la transferencia de varios artistas entre equipos: Lali incorporó a Oscar Burgos (originalmente del Team Soledad), a Valentina Otero y a Santiago Maluendez (ambos provenientes del Team Miranda!). Miranda! sumó a Pablo Cuello (Team Lali) y a Martín Guerrero (Team Soledad). Soledad eligió a Iván Borda (Team Lali), mientras que Luck Ra agregó a Leonel Alegre (Team Miranda!) y, finalmente, a Francisco “Kakush” González (Team Lali). Estos cambios alteraron la composición de las agrupaciones y añadieron nuevos matices a la competencia.

Temas Relacionados

La Voz ArgentinaLuck RaLa Voz

Últimas Noticias

La reacción de Roberto García Moritán al ser consultado por su supuesta amante durante su relación con Pampita

En medio de una salida romántica con su actual novia, Priscila Crivocapich, el economista no pudo ocultar su incomodidad al referirse al tema

La reacción de Roberto García

La decepción de Soledad con dos participantes de La Voz Argentina: “Perdimos el partido, muchachos”

La cantante se sinceró en la competencia después de la batalla de Iván Horrocks y Santiago Torres. Su decisión

La decepción de Soledad con

Pampita mostró toda su admiración por Antonela Roccuzzo en Los 8 Escalones: “Está más linda que nunca”

La nueva conductora del programa no pudo ocultar su entusiasmo por el éxito y la carrera de la esposa del futbolista

Pampita mostró toda su admiración

La fuerte experiencia esotérica de Andrea Rincón: “Se me dieron vuelta los ojos y gritaba con otra voz”

La actriz habló de un exorcismo que tuvo en su casa luego de las pesadillas constantes que sufría. Desde el descreimiento hacia su fe

La fuerte experiencia esotérica de

Melody Luz opinó de la fuerte pelea entre Alex y Charlotte Caniggia: “Él es testarudo, resentido y rencoroso”

La bailarina se refirió a la fuerte discusión entre los hermanos, la cual inició una vez que la mediática la criticó y el hijo del exfutbolista priorizó su familia

Melody Luz opinó de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Why Not Desire: la nueva

Why Not Desire: la nueva fragancia de Ricky Sarkany que celebra el deseo femenino

Tragedia en Miami: un miembro de la empresa dueña de la barcaza fue detenido varias veces por estafas

Detuvieron a un joven que realizó tres amenazas de bomba en Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza

Detectaron cuáles son las sustancias que originaron el olor nauseabundo en la Ciudad de Córdoba

Milei desafió al Congreso: “Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”

INFOBAE AMÉRICA
Un simulacro de un bloqueo

Un simulacro de un bloqueo chino a Taiwán reveló que Singapur sería un actor decisivo

Ante el avance ruso, Ucrania ordenó una evacuación obligatoria en 19 localidades de la región Donetsk

Reino Unido, Alemania, Italia, Australia y Nueva Zelanda rechazaron la expansión de la operación israelí en Gaza

La Corte Penal Internacional exigió al régimen de Nicolás Maduro “esfuerzos genuinos” para esclarecer casos de violaciones de derechos humanos

Pompeya y la historia desconocida de quienes regresaron después de la erupción

TELESHOW
La reacción de Roberto García

La reacción de Roberto García Moritán al ser consultado por su supuesta amante durante su relación con Pampita

La decepción de Soledad con dos participantes de La Voz Argentina: “Perdimos el partido, muchachos”

Pampita mostró toda su admiración por Antonela Roccuzzo en Los 8 Escalones: “Está más linda que nunca”

La fuerte experiencia esotérica de Andrea Rincón: “Se me dieron vuelta los ojos y gritaba con otra voz”

Melody Luz opinó de la fuerte pelea entre Alex y Charlotte Caniggia: “Él es testarudo, resentido y rencoroso”