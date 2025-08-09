La llamativa promesa de un participante de La Voz Argentina para no quedar eliminado

La insólita estrategia de un participante de La Voz Argentina para no quedar eliminado

A pocos días de que La Voz Argentina (Telefe) comience una nueva etapa, el certamen dio paso a una intensa batalla entre dos talentosos artista del team Lali. Sobre el escenario, Francisco “Kakush” González y Lucio Casella debían interpretar “Yesterday” con la intención de demostrar su capacidad y lograr la aprobación de la diva del pop. Al terminar, uno de los artistas se impuso sobre el otro, generando una sensación de tristeza. Con las esperanzas casi en el piso, y al borde de la eliminación, el joven hizo un último intento por continuar en el programa.

En una de las presentaciones más esperadas de la noche, los concursantes del equipo liderado por Lali Espósito fueron desafiados a interpretar la célebre composición de Paul McCartney incluida en el álbum Help! de The Beatles, lanzado en 1965. Esta canción, que ha sido reconocida por diversos medios especializados como la mejor de todos los tiempos, supuso un reto significativo para quienes debieron subirse al escenario con semejante legado musical a cuestas.

La balada, caracterizada por su intensidad lírica y la fama mundial que arrastra, impuso una vara alta a ambos intérpretes. En este contexto, Francisco “Kakush” González y Lucio Casella enfrentaron el desafío de rendir homenaje a un clásico universal, buscando dar cuenta de sus estilos personales sin perder la esencia de la pieza original.

Así fue la presentación de Francisco "Kakush" González y Lucio Casella

Al concluir su interpretación, las reacciones de “Kakush” y Casella dejaron en evidencia el impacto emocional que supuso presentarse en esa instancia del certamen. Fue así como Lucio reveló que la presentación generó una carga emocional profunda para él. Explicó que la reciente pérdida de su padre influyó notablemente en su interpretación, ya que “Yesterday” era una de las canciones preferidas de su familiar fallecido.

Por su parte, González reveló: Una vez finalizada la performance, el músico callejero que se presentó muchas veces en la ciudad estadonidense de Nueva York reveló: “La cag… bastante, tenía más para dar”. En ese marco, la cantante de “Fanático” terminó decidiéndose por Lucio, haciendo que el joven pase a la siguiente instancia de Knockouts. Luego de la celebración de su compañero, el perdedor abrazó a Nico Occhiato.

Inmediatamente después de su actuación, Kakush transmitió su decepción por no haber alcanzado el nivel que pretendía. En sus propias palabras, el músico reconoció públicamente que cometió errores y que sentía que podía haber mostrado mucho más de su talento sobre el escenario.

La alegría de Kakush al ser salvado por Luck Ra (Captura de video)

“La otra vez di 10%, hoy 20%, si me roban prometo dar el 50% la que viene”, aseguró el músico. Esta autocrítica, compartida frente al jurado y el público, dio cuenta del nivel de compromiso personal y artístico que tiene con su participación en el programa.

Su sinceridad frente al público y el jurado fue una muestra de su autocrítica y de las altas expectativas que él mismo se impone en cada una de sus presentaciones. La autopercepción de su desempeño no pasó inadvertida y se sumó a la tensión típica de este tipo de instancias, donde los participantes no solo buscan impresionar al jurado sino también superar sus propios límites.

En ese instante, mientras bajaba del escenario, Lali se dirigió a Luck Ra y le dijo: “Facundo, robalo”. Luego de unos instantes de tensión y misterio, el intérprete de “La Morocha” tocó el botón, provocando la alegría en todo el estudio. Acto seguido, “Kakush” regresó y abrazó al joven, festejando su continuidad en el programa.

Durante la etapa de batallas en La Voz Argentina 2025, el mecanismo de “robo” entre equipos generó varios movimientos significativos en la conformación de los grupos de cada coach. Esta instancia permite que los participantes eliminados por sus respectivos entrenadores tengan la posibilidad de continuar en el concurso si otro coach decide incorporarlos presionando el botón desde su silla.

El resultado fue la transferencia de varios artistas entre equipos: Lali incorporó a Oscar Burgos (originalmente del Team Soledad), a Valentina Otero y a Santiago Maluendez (ambos provenientes del Team Miranda!). Miranda! sumó a Pablo Cuello (Team Lali) y a Martín Guerrero (Team Soledad). Soledad eligió a Iván Borda (Team Lali), mientras que Luck Ra agregó a Leonel Alegre (Team Miranda!) y, finalmente, a Francisco “Kakush” González (Team Lali). Estos cambios alteraron la composición de las agrupaciones y añadieron nuevos matices a la competencia.