Eva Bargiela y Gianluca Simeone contaron cómo se preparan para la llegada de su bebé: “Hay nervios”

A semanas de ser padres, Eva Bargiela y Gianluca Simeone contaron cómo viven la última etapa del embarazo

En una mezcla de nervios, ansiedad y emoción, Eva Bargiela y Gianluca Simeone ultiman detalles para la llegada de su primer hijo. Con el nombre del pequeño ya elegido, y de cara a la nueva etapa que afrontarán juntos, los jóvenes buscaron disfrutar de una noche de relax. Por eso mismo asistieron a La Cena de los tontos en El Nacional. Allí, dialogaron con la prensa y contaron cómo se preparan.

“Gianluca, contanos, como papá, ¿cómo te sentís?”, comenzó preguntándole una periodista en Implacables (El Nueve) cuando la pareja se preparaba para ingresar al teatro. Con una sonrisa en su cara, y un tono relajado, el hijo del Cholo Simeone respondió: “Bien, estoy muy contento, muy ansioso”.

Fue entonces cuando los cronistas le preguntaron por su reciente decisión de retirarse del fútbol. “¿Tomaron la decisión en pareja?”, les consultaron. Gianluca tomó la palabra y reveló cómo llegó a esa determinación: “Sí, fue una decisión mía, estoy muy contento de afrontar estos nuevos retos, estoy muy contento por lo que viene. Somos un equipo, hablamos siempre de nuestros proyectos, lo hablamos entre nosotros, es una decisión mía pero lo hablamos entre los dos. Es una decisión que venía pensando hace bastante”.

Luego, Bargiela relató cómo se sentía en esta instancia de su embarazo y recordó el nombre que eligieron para su hijo: “Me siento muy bien, ya tiene nombre, Faustino”. Con la intención de ahondar más en el tema, la prensa les preguntó: “¿Cómo se están preparando para la llegada del bebé?”. Nuevamente, la influencer tomó la palabra y expresó: “La casa no la adaptamos, pero sí con muchas cosas nuevas, pensando en cunas, cochecitos, pensando en cosas que nunca había pensado”.

Al notar tranquila a la modelo, un periodista le preguntó a Gianluca si tenía nervios por ser padre primerizo. Lejos de esconder sus sentimientos, el deportista reconoció: “Sí, nervios hay, imagino que a todos los padres primerizos les debe pasar. Estoy hablando mucho con mi papá que me da consejos. Con papá somos muy unidos, hace arios años vivimos todos medio separados, pero somos muy unidos, hablamos siempre, tratamos de juntarnos siempre y estamos conectados”.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone mostraron la ecografía con la carita de su bebé

En ese marco, la prensa quiso saber si la pareja iba a hacer cursos de preparto. Al escuchar la pregunta, Eva no pudo ocultar su risa y comentó: “No sé si él sabía que existía el curso de preparto, vamos a hacer todo lo que haya que hacer”. Por último, los cronistas le preguntaron a Bargiela cómo era Gianluca como padre. De forma sincera, la joven destacó: “Es muy presente, muy cariñoso, habla, lee cuentos, pone música, hace todo”.

Días atrás, la modelo e influencer, decidió hacer público un dato que hasta entonces la pareja había guardado en la intimidad. En pleno programa, ante las cámaras de Telefe y la conducción de Iván de Pineda, reveló el nombre del bebé que espera junto a su pareja.

Mientras participaba en uno de los juegos clásicos del programa, el tutti frutti, la categoría de los nombres fue la excusa perfecta. “Para mí, el hijo de Eva se va a llamar”, leyó el conductor, mientras en las respuestas aparecieron opciones diversas: Carlos, Alberto, Bautista, Tobías y Roberto. Risas y comentarios poblaron el piso. Al finalizar, Iván dirigió su atención a Eva: ¿Tenían ya, por fin, un nombre elegido?

La respuesta tardó apenas un instante. “Hace una semana que tiene nombre. Faustino se va a llamar”, soltó la modelo. El impacto fue instantáneo. La sorpresa brilló en los rostros de los presentes. Se sintió un murmullo cómplice, una emoción suave pero inconfundible. ¿Quién podría no contagiarse con ese bautismo en vivo?