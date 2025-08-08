Luck Ra le hizo un fuerte planteo a Soledad Pastorutti: “A veces siento que no me querés”

La batalla entre Ayelén y Nicolás en La Voz Argentina emocionó al jurado y al público con una interpretación destacada (Video: La Voz Argentina, Telefe)

El episodio más reciente de La Voz Argentina (Telefe) dejó otra de las escenas más divertidas, protagonizada por Luck Ra, coach debutante, y Soledad Pastorutti, figura consagrada y referente del programa. El contexto fue la batalla entre dos participantes del team del cordobés, pero el foco cambió cuando el joven cuartetero le expresó a La Sole una inquietud que sorprendió a todos en el estudio: “A veces siento que no me querés”.

La noche avanzaba con el habitual clima de euforia y expectativas cuando llegó el turno de la batalla entre Ayelén y Nicolás, dos jóvenes que interpretaron a dúo “Need you now”. La dupla dejó una interpretación muy valorada, marcada por la complicidad y el apoyo mutuo. Ayelén expresó su alegría por la experiencia, agradeció a su compañero por la contención ante los nervios y destacó la calidad humana del equipo, lo que generó la primera emoción de la noche. Nicolás destacó lo emocionante que fue trabajar con Ayelén: señaló que la experiencia resultó “muy linda”.

El conductor Nico Occhiato resaltó el clima de armonía entre los participantes, destacando la buena onda y la naturalidad de la conexión entre ambos. Luck Ra, fiel a su estilo directo y cercano, agregó en tono de broma: “Ya los shippeé”, generando risas y distendiendo la tensión del momento competitivo.

La interacción escaló cuando llegó el tiempo de las devoluciones y la toma de decisiones. Soledad Pastorutti, profundamente conmovida por la presentación, comentó: “Me encantó la pareja. Se me hizo la película. Me la creí”. Su elogio se centró en la química que transmitieron y en la dificultad para elegir un ganador en una batalla pareja. Sin embargo, aclaró: “No te quiero ayudar. Pero no porque no quiera, sino porque no sería lo correcto”, sugiriendo que diferenciarse como coach es fundamental en el proceso y que su rol demanda imparcialidad.

Fue en este momento cuando Luck Ra le lanzó a Soledad Pastorutti una frase que detuvo el clima festivo y sorprendió a todos: “A veces siento que no querés, Sole. A veces siento que no me querés”. La frase, aunque disparada con una cuota de humor, reveló una percepción genuina del coach sobre el trato en el panel. La reacción de Soledad fue inmediata: respondió con cariño y asombro: “Te quiero mucho. Lo que pasa es que… me meto en una búsqueda tuya, propia del equipo”.

Ale Sergi y Juliana Gattas, de Miranda!, completaron la devolución con una mirada técnica sobre la performance y destacaron el crecimiento de ambos participantes, evitando tomar partido por alguno.

En la instancia final de la batalla, el cordobés tuvo la difícil tarea de elegir quién seguiría adelante. Tras ponderar la notable evolución de Ayelén y la firmeza demostrada por Nicolás desde las primeras etapas, confirmó la continuidad de este último en el certamen. La decisión no fue sencilla y ambos coaches, junto con los conductores, señalaron lo duro que resulta despedirse de talentos que dejan una huella emocional.

El clima posterior fue de lágrimas y reconocimientos. Luck Ra abrazó fuerte a la joven, le agradeció su entrega y reforzó su cariño: “Te quiero mucho, mucho, mucho. Estoy muy feliz de que hayas estado acá, porque lo hicieron excelente”. Su palabra trajo alivio a la muchacha, que se mostró emocionada ante sus compañeros y cámaras. Nicolás, continuando en la competencia, explicó la razón de su emoción. Agradeció a Luck Ra y confesó: “Busco la forma de poder hacer que esto funcione siempre. Por eso soy artista y le pongo todo”. Sostuvo que su compañero es “un artista impresionante” y que le gustaría poder compartir escenarios con él en el futuro.