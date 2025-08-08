Teleshow

Cinthia Fernández mostró cómo avanzan las remodelaciones de su casa: “El caos que hay”

La bailarina decidió hacer cambios en la propiedad de cara a su casamiento con Roberto Castillo y compartió el proceso con sus seguidores

Lucía Consiglieri

Lucía Consiglieri

Cinthia Fernández mostró como avanzan las remodelaciones de su casa (Video: Instagram)

Cinthia Fernández se encuentra en una etapa de cambio constante, volvió a apostar por el amor y se va a casar con Roberto Casatillo. Como si fuera poco, la influencer también decidió estudiar una carrera y ahora está en plena remodelación de su hogar, con la intención de que sus tres hijas, su futuro marido y sus dos pequeñas tengan espacio en la casa que ganó luego de su batalla legal con Matías Defederico.

La bailarina usó sus redes sociales para revelar cómo va avanzando la obra que emprendió en su casa. Lo primero que mostró fue una habitación, con el piso lleno de papel madera y una de las paredes en pleno proceso de empapelado con flores y pavos reales: “Así está Escobar city. Falta muy poquito”.

El pasillo que se conecta con esta habitación también está en pleno cambio, con las paredes lijadas, con el revoque puesto y listas para pintar del color elegido por Fernández y su familia. “Señores y señoras, este es el caos que hay. No tenía pensado hacer esto ahora, pero vamos a prender la luz, esto va a ser el vestidor de Robert“, contó en uno los videos, haciendo un paneo general por la propiedad.

Así va quedando la remodelación
Así va quedando la remodelación de Cinthia Fernández

Mientras avanzaba por la casa, llegó al final de un pasillo y decidió dar marcha atrás, guardando un poco de misterio alrededor de la habitación que quedó sin mostrar. Los cuartos no son los únicos cambios que decidió hacer la pareja en la casa.

La propiedad cuenta con un jardín, pileta y mucho espacio verde. Nuevamente, con la intención de mantener el misterio, no mostró qué fue lo que hizo y tan solo escribió: “Gané 40 metros, sin romper, sin obra y en tan solo 5 horas”. Y contó: “Hice algo en el quincho y decirles que gané 40 metros cuadrados, es una locura, es un departamento. No saben lo que cambió, tengo que editar el video, pero los antes y después que van a ver”.

Las últimas vacaciones de Cinthia Fernández y Roberto Castillo

Cinthia Fernández contó su experiencia dentro de la favela más grande de Río de Janeiro

Durante una breve escapada romántica a Río de Janeiro, Fernández y Castillo eligieron dejar atrás el circuito turístico tradicional para adentrarse en uno de los espacios más emblemáticos y controversiales de la ciudad: la favela Rocinha.

La travesía comenzó con una introducción directa y sin rodeos: “Hoy me metí en el corazón de la favela más grande de Río de Janeiro y, dicen, la más peligrosa. Bienvenidos a la Rocinha”. Así, Cinthia planteó la premisa de la experiencia, enfrentando de entrada el temor frecuentemente asociado a estos barrios. Compartió su reflexión inicial: “Como en todos lados y como pasa en muchas cosas, hay algo de mito de que uno no debe meterse en la favela. Convengamos que Río es una gran favela de por sí, pero tan solo el uno por ciento de la población que vive en ese lugar pertenece a bandas peligrosísimas. El resto es gente muy humilde, laburante y con ganas de progresar”.

La pareja llegó a Rocinha guiada por un taxista que aportó su propio testimonio sobre la vida allí: “Nos trajo hasta la puerta de la favela un taxista que vivió veintiocho años en la Rocinha. Sus padres aún siguen viviendo ahí, pero sus hermanos se recibieron de médicos, de abogados. Y ahí está el punto. El Estado les da todas las herramientas para que tengan un mejor futuro. Les proporciona, escuchen bien, educación gratuita y de excelente nivel. Tienen bibliotecas, jardines, colegios, universidades y hasta cursos de idioma, de español, de portugués y de inglés totalmente gratuitos. Es decir, que no estudia el que no quiere”.

La visita quedó registrada también en imágenes. En una de las postales más representativas, se ve a Roberto Castillo posando distendido frente a un mural con la leyenda “Nos somos favela”, en el cual los bloques de viviendas pintados en colores replican el paisaje icónico de la Rocinha y reivindican el sentido de pertenencia de la comunidad. Cinthia acompañó la foto con una frase humorística y personal: “Robé un bombón de la Favela”, referencia tanto a su pareja como al momento vivido en el entorno.

