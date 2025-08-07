Pampita habló de su debut en Los 8 Escalones y contó cómo se enteró de la decisión de Guido Kaczka

Días atrás, Guido Kaczka sorprendió al anunciar que su reemplazo en Los 8 Escalones (eltrece) sería, nada más ni nada menos, que Pampita. De esta manera, la modelo pasó de jurado a conductora y se lució en los primeros programas generando un divertido ida y vuelta con los participantes. Así las cosas, ahora, la influencer habló sobre este cambio y reveló cómo se enteró de la decisión de la figura de la televisión.

Minutos después de aterrizar en Córdoba, de cara a sus compromisos laborales, Carolina Ardohain fue recibida por medios locales. “Acabas de debutar. Te vimos en estos dos programas con el pase con Guido también. ¿Cómo te sentiste?”, le consultó una movilera de El Doce. Fiel a su estilo, con buenos ánimos, Pampita respondió: “Muy bien, muy agradecida a Guido por la oportunidad. Es un programa que obviamente la gente está acostumbrada a verlo a él, así que de a poco lo iré haciendo mío, con mis cosas, mis maneras. La producción me da toda la libertad para que me vaya como aclimatando y espero que la gente me sepa esperar hasta que lo pueda hacer mío”.

Guido Kaczka contó por qué eligió a Pampita para conducir Los 8 escalones

Luego, la periodista le pregunto si se veía venir esta oportunidad. Sin embargo, Carolina confesó: “Guido me eligió a mí para ese lugar, en ese horario, para que el programa siga estando en la tele. No lo imaginaba, fue una sorpresa. Fue una sorpresa hace dos semanas”.

Con la idea de ahondar más en el tema, la comunicadora quiso saber qué estaba haciendo Pampita cuando le comunicaron la decisión. “Estaba de vacaciones en el sur de Argentina con los chicos. Ahí dije que sí. Imagínate, Guido, todo lo que hace, tiene una producción muy buena. Todo lo que toca es un éxito. Así que estar bajo su mando para mí es un honor”, respondió la nueva conductora del programa.

Conociendo la autoexigencia de Pampita, la periodista le preguntó: “¿Ya te chequeaste así? ¿Te miraste?”. Sin embargo, Carolina afirmó que aún no había visto sus programas: “Me voy a dar unos días sin juzgarme y disfrutarlo”.

Pampita habló de su debut como conductora de Los 8 Escalones (Prensa El Trece)

Por su parte, cuando se conoció la noticia, Kaczka explicó el por qué detrás de su decisión. En una nota con Intrusos (América), Guido habló de la decisión conjunta entre el canal y suya de que Carolina Ardohain se ponga al frente del ciclo. “Estaba la idea de seguir haciendo el programa, que en estos años se volvió un clásico el programa. Pensábamos cómo seguirlo, de qué forma. Yo estoy haciendo el programa en vivo a la noche con la radio y todas las cuestiones. Empezamos a pensar y surgió Pampita. Al canal le gustó, lo estuvimos hablando y ahora lo estamos haciendo para que salga de la mejor manera”, contó.

“¿En algún momento pensaron también la posibilidad del nombre de Nicole o siempre fue Pampita?“, indagó Paula Varela en el ciclo que conduce Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. ”La verdad es que pensamos un poco en todos los nombres. En un momento surgió Pampita porque ya hizo una conducción en el canal que fue la de El hotel de los famosos".

Cuando le preguntaron si era verdad que Nicole se había enojado por la elección de Pampita, con quien estuvo enfrentada desde sus comienzos y lograron en el programa un vínculo correcto, pero lejano, el animador dio su versión: “No, no creo. Nicole es bárbara y es muy del jurado también. La verdad es que podría haber sido ella y podrían haber sido un montón más”.

En ese momento, Pallares lanzó un filoso comentario. “Y si no viene Nicole tampoco nos vamos a hacer mucho problema. Te vimos la cara y levantaste los hombritos como diciendo ‘y bueno, si no quiere venir Nicole, que no venga”, lanzó, picantísimo. “No, no, no. De verdad que Nicole es bárbara. Además, esta hace mucho con nosotros, al igual que otros, pero no quiero nombrar a nadie porque usted me la devuelve”, expresó.