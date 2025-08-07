Julieta Prandi habló luego de que rechazaran la prisión preventiva de su exmarido: “Voy a volver a pedir todo”

Julieta Prandi habló luego de que rechazaran la prisión preventiva de su exmarido (Video: TN)

La segunda jornada del juicio de Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi, en los Tribunales de Campana llegó a su fin para la modelo, quien abandonó el lugar luego de una jornada cargada de emoción. Antes de irse del tribunal habló con la prensa presente fuera del recinto acerca del rechazo de la prisión preventiva.

“Mañana se leen los alegatos, capaz se adelante un poco lo que va a ser la sentencia. No se si va a haber sentencia mañana, pero es un adelanto, entiendo que va a haber una sentencia ejemplar, es lo que espero, lo que deseo y creo que es lo que coincide con lo que sucedió en estos dos días de audiencias donde están todos testificando y es congruente con lo que yo conté", comenzó diciendo sentada en su vehículo, preparada para partir rumbo a su hogar.

Y siguió: “No tengo botón antipánico. Voy a volver a pedir todo, mañana se va a volver a pedir todo. Ponele que hasta mañana no haya detención, porque no creen que haya un riesgo de fuga, pero mañana se pide todo”. Esto generó las preguntas de los cronistas presentes sobre el nuevo pedido y agregó: “Se va a pedir más también. Seguridad para toda mi familia”.

Durante las audiencias la expareja no se cruzó en ningún momento, un biombo los separó durante las declaraciones. “Para ir al baño me acompañaba la policía y evitaban. Todo fue con un biombo”, cerró la conversación Julieta, abandonando el lugar de manera definitiva.

Este no es la primera vez que hablar acerca de lo que está atravesando, antes de ingresar al Tribunal, acompañada por Javier Baños, del equipo de Fernando Burlando, compartió su dolorosa reconstrucción personal.

Julieta Prandi anticipo la declaración de su pareja Emanuel Ortega en el juicio contra Contardi (Video: El Trece)

“Yo tengo varios micrófonos a mi disposición para contarlo, pero no las otras víctimas. Le agradezco a la prensa, a la gente que se acercó aunque no trabaja en el medio”, afirmó Julieta. Recordó el difícil inicio de su nueva vida junto a sus hijos y la llegada de Ortega en 2020: “Emanuel llega a mi vida en 2020 y vivía en un departamento de 2x2 con mis hijos, sufriendo una atrocidad tras otra con la Justicia, mis hijos, la violencia que viví y las consecuencias que trajo”.

Este jueves estaba prevista la declaración de Ortega por Zoom para las 14, señalado como testigo clave de la recuperación de Prandi tras los años más difíciles. “No tengo ninguna intención de cruzármelo o escuchar su voz. No hay una condena que equivalga a los años que me robó y a la vida que me tuve que replantear”, continuó.

Por su parte, Baños, miembro de la defensa de la actriz, remarcó la gravedad de la acusación que hizo el acusado sobre que su clienta solo quería dinero: “Es una desviación del punto fundamental y central que es el abuso sexual con acceso carnal, que tiene una pena que va de ocho a 50 años de prisión. Intenta desviar, antes intentó poner palos en la rueda y evitar la realización del juicio porque sabe el resultado”. Baños señaló además: “Lo aconsejaron muy mal. Todas las pruebas, evidencias, testigos y pericias dicen absolutamente todo lo contrario. En 30 años, nunca vi un expediente de abuso sexual con tanta evidencia”.

Mientras la Justicia evalúa cada testimonio, Prandi confesó cómo el proceso de sanación sigue siendo una lucha diaria: “Creo que voy a estar mejor, los recuerdos y las cicatrices quedan, pero hoy por hoy estoy entera. No soy la Julieta que no podía pensar, decidir o cómo pedir ayuda en aquel 2019. Mi psicóloga es clave en mi vida. No hay una semana en que falte a una sesión, puedo ausentarme en cualquier lado pero no ahí. Ella me recuerda cómo estaba el año pasado, las cosas que me salieron bien o pude lograr y, es verdad, estoy mejor”.