Eva Bargiela reveló el nombre que eligieron con Gianluca Simeone para su hijo: “Íbamos cambiando todo el tiempo”

Eva Bargiela reveló el nombre de su futuro hijo

El estudio de Pasapalabra se vistió de emoción este miércoles por la noche cuando Eva Bargiela, la modelo e influencer, decidió hacer público un dato que hasta entonces la pareja había guardado en la intimidad. En pleno programa, ante las cámaras de Telefe y la conducción de Iván de Pineda, reveló el nombre del bebé que espera junto a su pareja, el futbolista Gianluca Simeone.

Hace apenas tres meses, Eva había compartido la noticia de su embarazo. Lo hizo en Instagram, sosteniendo en sus manos la ecografía que confirmaba la llegada del primer hijo junto a Gianluca. Pero este miércoles, el ambiente televisivo se tiñó con una alegría distinta: la de ponerle nombre a la próxima vida que los unirá definitivamente como familia.

Mientras participaba en uno de los juegos clásicos del programa, el tutti frutti, la categoría de los nombres fue la excusa perfecta. “Para mí, el hijo de Eva se va a llamar”, leyó el conductor, mientras en las respuestas aparecieron opciones diversas: Carlos, Alberto, Bautista, Tobías y Roberto. Risas y comentarios poblaron el piso. Al finalizar, Iván dirigió su atención a Eva: ¿Tenían ya, por fin, un nombre elegido?

Eva Bargiela comparte con sus seguidores cada una de las instancias de su embarazo

La respuesta tardó apenas un instante. “Hace una semana que tiene nombre. Faustino se va a llamar”, soltó la modelo. El impacto fue instantáneo. La sorpresa brilló en los rostros de los presentes. Se sintió un murmullo cómplice, una emoción suave pero inconfundible. ¿Quién podría no contagiarse con ese bautismo en vivo?

“No tenía nombre, íbamos cambiando todo el tiempo, un día una cosa, otro día otra cosa”, recordó sobre la incertidumbre de las últimas semanas. Su compañera de equipo, Sol Rivas, aprovechó el clima relajado para bromear: el bebé ya nacerá con “nombre de prócer”. Allí, los detalles tomaron forma: Faustino Simeone Bargiela, muy probablemente, será la manera en que llegará al mundo el primer hijo de la joven pareja, apellido del padre y apellido de la madre, juntos.

El embarazo transcurre en medio de una serenidad que ella misma se encargó de subrayar días atrás en diálogo con Teleshow. “Me siento bárbara, con mucha energía, feliz”, afirmó. Hay una certeza luminosa en sus palabras, respaldada por la familia. “Tanto mi familia, de papá y mis hermanas como mi pareja, todas las familias, súper acompañando”, remarcó. El entorno, sostuvo, es la clave: “El acompañamiento familiar y de mi pareja en esta etapa fue mejor imposible, lo que me permite transitar el embarazo con tranquilidad y entusiasmo”.

Eva y Gianlica se afianzaron en la Argentina desde conocido el embarazo (Instagram)

El futuro laboral, para Eva, no es motivo de preocupación. “Yo soy partidaria de que la familia y el trabajo son compatibles ciento por ciento”, aseguró, y detalló que, aunque será necesario un periodo de adaptación tras el parto, por el momento puede mantener todos sus compromisos laborales. Su decisión es clara: “Voy a seguir trabajando hasta que pueda”.

La mirada sobre su pareja rebosa ternura y admiración. “Me sorprende todos los días porque es como muy dedicado, muy comprometido, está en todos los detalles”, expresó sobre Gianluca. El amor se traduce en pequeñas acciones cotidianas que, en este momento de la vida, hacen la diferencia. Ambos han decidido quedarse en la Argentina, al menos por ahora. El plan de vida toma forma sobre suelo propio: “Por ahora nos quedamos acá. La idea es de acá más, obviamente, seguir juntos para donde sea, pero en un principio es en la Argentina”.

El futuro inmediato de Gianluca también se afianza en este país. Tras pasar por el Rayo Majadahonda, equipo español de la Segunda Federación, resolvió acompañar a Eva en su plenitud y establecer su hogar aquí. Una determinación que suma certezas en medio de tantas primeras veces, mientras los rumores lo alejan del campo de juego y lo ubican más vinculado a la representación de futbolistas.

A pocas semanas de la fecha probable de parto, marcada en el calendario para octubre, Eva Bargiela y Gianluca Simeone cuentan los días. El nombre Faustino Simeone Bargiela ya tiene destino y, desde el living de todos los argentinos, una historia propia.