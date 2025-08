La decisión que tomó Luck Ra con dos participantes de su equipo en La Voz Argentina: “Es muy duro”

Brandon y Federico interpretan "Usted" en La Voz Argentina (Telefe)

Con la etapa de las batallas en pleno desarrollo, La Voz Argentina elevó la vara de la exigencia y noche a noche los participantes se animan a nuevos desafíos. Dos de ellos se baten a duelo representando a los equipos de Lali Espósito, La Sole, Luck Ra y el dúo Miranda!, quienes deben tomar decisiones en el momento. Al formato convencional de elegir a uno de ellos, a partir de esta temporada pueden quedarse con los dos o con ninguno -modalidad conocida como batallas abiertas-, además de la posibilidad que se produzcan robos entre los jurados.

En la noche del lunes, Brandon Rivero y Federico Heinrich del equipo Luck Ra salieron al escenario para interpretar “Usted”, el dueto popularizado por Diego Torres y Vicentico. A pesar del entusiasmo de los participantes, la performance no estuvo a la altura de lo esperado a juzgar por las primeras expresiones de los coaches. Una sensación que se ratificó a la hora de pasar a las palabras.

Lali Espósito fue la primera en alzar la voz. “A mí me hubiera gustado como oyente, como espectadora, que me canten justamente la canción. Él le está diciendo ‘no olvide que la quiero, no quiera que lo olvide’. Es una canción de amor. Dulce, feliz, preciosa. Y estaban como muy en el afuera, ninguno la interpretó”, señaló la cantante con honestidad. Y en esa observación, también dejó un elogio para el participante de Río Negro. “Siento que Brandon tiene una búsqueda de hacer unas cosas interesantes con su voz que me llamaron la atención”.

Con la misma sinceridad habló a continuación Soledad Pastorutti: “A mí me pareció que hubo muchas imprecisiones. Siento que no había una cosa muy distinta de la original y a mí me mató un poco esto”, expresó la de Arequito. “Es una canción hermosa, una canción para disfrutar, para balancearse. También creo que Fede creo que estuvo un poco más conectado con la afinación en la mayor parte del tiempo, pero también siento, como Lali, que Brandon tiene una voz muy especial. De todas formas, no fue de las mejores batallas que vimos”, analizó.

Luck Ra dejó afuera a dos participantes de La Voz Argentina (Telefe)

En este panorama, le llegó el turno a Luck Ra, quien debía tomar una decisión. “Es un tema que está lleno de sentimiento, y eso fue justamente lo que tal vez les haya faltado”, sentenció el cordobés. “No sé si por exteriorizarlo, tal vez por querer que la gente se prenda cuando los que tenía que estar prendido primero eran ustedes”.

En el mismo sentido, el cantante empezó a preparar el terreno para la decisión que ya tenía tomada: “Hay que escuchar los consejos que dieron todos. Todo es aprendizaje. Y también hay algo que son las reglas del juego. Y es duro, pero creo que voy a dejarlos libres a los dos”, decidió el coach, valiéndose de una de las reglas de la nueva edición.

“Gracias por haber traído lo que trajeron”, les dijo a modo de despedida y se permitió darle un consejo para afrontar sus respectivas carreras: “No quiero que se culpen de algo, que esto sea un empujón, una rampa para la próxima subir más alto. Nada de sentirse mal”, cerró Luck Ra. La decisión no causó enojo entre los participantes. “La veía venir. Conocerlos a ustedes, que ustedes nos estén diciendo esto a nosotros...”, opinó Brandon, visiblemente conmovido." Yo que vengo de un lugar muy chico, bien de abajo, estar acá es una locura, hermano, y te agradezco mucho".