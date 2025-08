Susana Giménez le contó a Marley sus secretos para cuidar su figura: dieta intermitente y dormir mucho

Apertura de Por el Mundo conducción Marley y Susana Giménez

“Entre comer y dormir, prefiero dormir porque estoy cansada. Entonces digo no, yo duermo mucho tiempo”. La frase de Susana Giménez durante la emisión inaugural del regreso de Por el mundo en la pantalla de Telefe no solo reveló una faceta íntima de la diva, sino que marcó el tono distendido y espontáneo que caracterizó el reencuentro televisivo con Marley.

En un diálogo que osciló entre la complicidad y el humor, ambos conductores compartieron impresiones sobre el clima, la moda y las expectativas del viaje, mientras daban la bienvenida a una nueva etapa del ciclo de viajes que se ha consolidado como uno de los favoritos del público argentino.

El regreso del programa se presentó como un evento especial, con la promesa de sumar nuevos conductores y destinos, pero con la presencia de Giménez como “cábala y madrina”, en palabras de Marley, para inaugurar la temporada.

La conversación, transmitida en horario central, se desarrolló en un ambiente relajado, con referencias constantes a la temperatura en Turquía, el destino elegido para este primer episodio. “¿Te parece bien? 34 grados”, comentó Giménez, a lo que Marley replicó: “37, 38”, también remarcó con humor.

Susana respondió preguntas de los televidentes

El intercambio sobre el calor y la rutina matutina de la conductora, quien confesó que disfruta de ponerse los ruleros por la mañana, aportó un matiz cotidiano y cercano a la figura de la estrella, tradicionalmente asociada al glamour y la espectacularidad. El conductor, por su parte, destacó la importancia de contar con Susana en el inicio de la nueva etapa del ciclo: “Va a haber un montón de conductores y conductoras nuevos, pero queríamos empezar con vos, que sos como la cábala y la madrina”.

Esta elección no solo responde a la popularidad de la invitada, sino que refuerza la estrategia del programa de combinar rostros consagrados con nuevas incorporaciones, en busca de renovar la propuesta sin perder la identidad que lo distingue. Giménez, en tanto, expresó su entusiasmo por conocer Turquía, un destino que, según relató, siempre había deseado visitar: “Me moría por conocer Turquía. Siempre decíamos eso: un lugar que quiero conocer en el mundo es Turquía. ¡Qué belleza! Y nunca podía venir porque todos conocían Turquía. Nadie me quería acompañar”. La anécdota, compartida en tono de confidencia, subrayó el carácter personal de la experiencia y la expectativa generada en torno al viaje.

Los amores de Susana

Susana Giménez habló de los celos y amores con Marley

El intercambio entre ambos conductores incluyó también comentarios sobre la apariencia y los hábitos de la diva. Marley destacó el look de Giménez: “¡Esos pantalones no pueden más con los brillos!”, y agregó: “No come nada esta mujer. Estamos preocupados nosotros con la producción”. Susana recordó que está haciendo la dieta intermitente y además hace 8 años que no toma alcohol.

La respuesta de la conductora, quien priorizó el descanso sobre la comida o incluso sobre la posibilidad de un romance, aportó una nota de humor y autenticidad: “Para comer, dormir o un novio. Era un novio, un buen novio. Ahora dormir. Dormir te hace bien, se te refleja en la cara”.

La presencia de Susana Giménez busca consolidar el liderazgo de 'Por el mundo' en la televisión argentina

La emisión, según lo transmitido por Telefe, funcionó como una carta de presentación para la nueva temporada de Por el mundo, con la promesa de sumar variedad en la conducción y en los destinos, pero manteniendo el sello de cercanía y espontaneidad que caracteriza al ciclo. La elección de Turquía como primer destino y la presencia de Giménez como invitada inaugural reforzaron la apuesta por combinar lo novedoso con lo familiar, en una fórmula que busca sostener el interés de la audiencia y consolidar el liderazgo del programa en la franja nocturna.