Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri, reflexionó sobre su noviazgo: “Desde que lo conocí la vida es más linda” (Instagram)

Hace unas semanas Muna Pauls, la hija de 16 años de Agustina Cherri y Gastón Pauls, compartió con sus seguidores que estaba enamorada. “Es mi vecino, lo conozco hace muchos años porque siempre vivimos en el mismo barrio”, contó, a través de un video. En tren de confesiones, contó cómo transita un noviazgo que la tiene en las nubes.

La cantante, que la rompe en las redes con su voz y sus covers, volvió a contestar preguntas en su cuenta de Instagram y reflexionó sobre este momento de su vida. “Se te ve muy bien. ¿Puede ser que tu relación tenga algo que ver con eso?“, indagó. “Sí, completamente. Desde que empecé a conocerlo algo cambió en mí”, respondió, junto a una foto de ambos, en la que cubrió la cara de ambos con emojis de corazón.

“Él tiene una forma de hacerme ver la vida diferente, más linda, de desafiarme a crecer, sin apuro. Siempre está ahí acompañándome en todo. Él hace que yo quiera mirarme con otros ojos. Mientras más lo conozco, más me conozco a mí, más crezco y aprendo. Me abrazo y lo abrazo, caminamos juntos”, aseguró, sobre su noviazgo.

Muna Pauls contó cómo es su noviazgo con su vecino. "Me hace ver la vida diferente", aseguró (Instagram)

Muna destacó el rol que él ocupa en su vida desde que lo conoció. “Es mi mejor amigo, mi compañero. Todo eso se refleja en cómo me veo y cómo me siento. Siento que todos merecemos una relación así, una que nos sume de verdad, que nos multiplique, que nos haga mejores personas sin perder lo que somos”, expresó, a full con su romance.

A finales de mayo la adolescente había compartido la feliz noticia. “Se podría decir que estoy muy bien, porque estoy de novia y estoy muy enamorada”, señaló, en aquel momento, mientras contaba que a él lo conoció mucho antes de estar de novios. “Algunas de mis amigas y amigos son amigos de sus amigos, entonces como que hemos coincidido en cumpleaños”, expresó.

“Yo siempre supe de él y él siempre supo de mí”, explicó, pero aseveró que no habían tenido un acercamiento romántico previo y que fue “el destino” el que los reunió. “Era acá, el amor, yo lo tenía a la vuelta de la esquina, literal”, contó, divertida. “No voy a contar mucho más, ustedes son re chismosos. Él es lo más de lo más, yo estoy muy enamorada y algún día capaz lo conocen. ¿Quién te dice?”, expresó.

La historia de amor de Muna Pauls con un vecino: "Estoy de novia, estoy muy enamorada y estoy muy bien" (Video: Instagram)

También fue más allá de su romance. “No creo en esto de que me va bien el amor o no. Y mirá que acabo de responder que me va bien, pero porque hoy mi corazón romántico está bien y está enamorado”, señaló.

En otra de las historias que compartió con sus seguidores, Muna Pauls reveló un consejo que la acompaña desde la infancia y que hoy transmite también a su círculo más cercano. “Hay una frase que siempre me dijo mi papá desde que soy muy chiquita y es muy simple, pero muy cierta: ‘todo se acomoda‘”, explicó, sobre cómo el actor de Plata quemada y Todos contra Juan influye en su vida.

Incluso, contó cómo ella misma pone en perspectiva todo lo que vive como adolescente. “Me pasa que cualquier cosa que me pasa, para mí es el fin del mundo, que voy a morir, que esto es muy grave. Me lo digo a mí misma y se lo digo a mis amigas, y siento que es algo que a mí me deja tranquila, me calma… es algo re lindo”, concluyó Muna, quien además comenzó a dar sus primeros pasos en el modelaje, sobre esta etapa.