Mirtha Legrand fue a ver La cena de los tontos: sus emotivas palabras y la canción que le dedicó Martín Bossi

Martín Bossi le dedicó a Mirtha Legrand una canción de Sandro

La actividad teatral de Mirtha Legrand no se detiene. La diva de los almuerzos es habitué de las salas de la cartelera porteña y se debía una de las grandes apuestas de la temporada. La noche del viernes fue a ver La cena de los tontos, la obra que protagonizan Martín Bossi, Laurita Fernández y Mike Amigorena con lleno total en cada una de sus funciones.

Luego de grabar el programa que se verá esta noche en la pantalla de El Trece, Mirtha siguió su hoja de ruta en el Teatro El Nacional, acompañada por Alejandro Veroutis y sus íntimos colaboradores Héctor Vidal Rivas, Elvira Guaraz y Gladys Andrade. Arribó a las 20 en punto vestida con un tailleur azul bordado con piedras azabache de Claudio Cosano y una estola de visón negro.

Ubicada en la fila 5, la diva del espectáculo argentino disfrutó de uno de los sucesos cómicos del año. Durante la representación, Bossi le hizo muchos guiños a Chiquita y desde su personaje de Francisco Pignon le dijo frases fuera del guion original y que son propiedad indiscutible de Mirtha Legrand como la clásica: “Como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan y si te ven bien te contratan” provocando carcajadas y aplausos de la propia diva y de las más de mil personas que colmaron la capacidad de la sala.

Martín Bossi le dedicó a Mirtha Legrand una canción de Sandro

Al finalizar la obra, Bossi bajó del escenario y emocionó a la conductora al interpretar “Me amas y me dejas”, el tema que Sandro siempre le cantaba a ella. Mirtha tomó el micrófono para contar qué le había parecido la obra: “Como me gusta decir a mí, es un espectáculo altamente recomendable. Los quiero felicitar, porque lo que me he reído esta noche no tengo más que palabras de elogio. Felicitaciones, están todos maravillosos”, señaló ante la ovación del público.

También se permitió un consejo: “Si están tristes, vengan a divertirse porque es bueno reírse. Que se ría la gente”, agregó. Luego Bossi acompañó a Legrand hasta la salida del teatro, donde saludaron a los curiosos que se agolpaban contra las vallas de contención y se llevaron un recuerdo para toda la vida.

La visita de Mirtha llega en medio de un momento especial en la obra. Por un lado, los festejos por las cien funciones y la felicidad por convertirse en uno de los éxitos indiscutidos de calle Corrientes. Por el otro, el malestar interno que derivó en la inminente salida de Mike Amigorena.

Martín Bossi acompañó a Mirtha Legrand a la salida del teatro (Gentileza Prensa)

El actor que interpreta a Pablo Barrantes se despide este fin de semana y será reemplazado por Gustavo Bermúdez. Según informó Juan Etchegoyen en Infobae en Vivo, Amigorena tenía contrato hasta fines de julio, al igual que todo el elenco. El final pactado para todos, sin embargo, se convirtió en un corte abrupto solo para uno de ellos. “Al único que no le van a renovar es a Mike”, sentenció el periodista, y esgrimió las razones. “Nunca terminó de congeniar ni con Laurita ni con Martín, más allá de lo que pueda decir Mike públicamente”.

En cuanto al programa que se verá hoy desde las 21.30, La noche de Mirtha recibirá a tres actores y dos figuras vinculadas al mundo del deporte. En el primer grupo se ubican la gran actriz Cecilia Roth, quien actualmente se luce en la miniserie Estado de furia; el actor Mario Pasik y la actriz y conductora Andrea Politti, quien regresa a las tablas con Tirria, junto a Alfredo Casero.

"Si están tristes vengan a verla", dijo Mirtha Legrand sobre La cena de los tontos (RS Fotos)

Mirtha Legrand se retira del teatro El Nacional (RS Fotos)

Además, habrá espacio para hablar un poco de fútbol, una temática siempre presente en lo de La Chiqui. Esta vez, con las visitas del exfutbolista de Boca Juniors y político vinculado al Pro Carlos Mac Allister -padre del campeón del mundo Alexis- y del periodista deportivo Gastón Edul, cercano al día a día de la selección argentina y con un elevado perfil mediático desde su supuesto romance con Nati Jota.