Eva Bargiela compartió una ecografía híperrealista del bebé que tendrá dentro de dos meses: “Esos cachetotes”

Eva Bargiela compartió la ecografía del bebé que espera

Con una imagen clara y detallada del rostro de su futuro hijo gracias a una ecografía 5D, la modelo Eva Bargiela compartió un íntimo momento familiar de regreso a nuestro país. Sujetada de la mano por Gianluca Simeone, quien todavía no inició la temporada futbolística en el Rayo Majadahonda de España, Bargiela mostró el crecimiento del bebé que nacerá dentro de dos meses presumiblemente en Argentina, acompañada también por sus familiares.

“La boca perfecta”, celebró alguien del entorno en el video difundido en las historias de Instagram, a lo que siguieron comentarios como “qué lindo” y una tercera voz masculina que retrucó “lindo como el papá”. Junto a estas palabras, la modelo escribió: “acá siempre de a miles a todos lados”. En otra publicación, con un acercamiento a la pantalla del ecógrafo y acompañando las imágenes con la música del tema “Índigo”, de Camilo y Evaluna, y un emotivo mensaje: “esos cachetotes”.

El embarazo de Bargiela ha alcanzado el séptimo mes, y la modelo atraviesa esta etapa rodeada del afecto de sus más de 460.000 seguidores en Instagram. A través de su perfil, expone tanto la emoción ante un futuro repleto de cambios como la cotidianidad de sus días. “¿Es posible contener en cada respuesta la turbulencia propia de la espera?”, plantea al compartir sentimientos, dudas y proyectos con su audiencia, quienes responden y participan activamente en cada posteo.

En sus historias recientes, Bargiela ha optado por responder a las numerosas inquietudes que surgen respecto a los cambios físicos en el embarazo. Al ser consultada por su aumento de peso, fue clara: “No quise saber, mientras mis análisis den bien y me sienta bien, ese dato no me parece relevante saber”. Para la modelo, su bienestar prima por sobre cualquier estadística o mandato social.

Sobre su alimentación, Eva señaló que su relación con la comida se mantiene estable, aunque reconoció sentir mayor apetito: “Siempre me gustó comer saludable. No es algo que haga diferente ahora. Lo que sí, tengo más hambre, todo el tiempo”. Ilustra estas afirmaciones con imágenes de sus desayunos, almuerzos y meriendas, enfatizando que cada comida representa también un acto de cuidado y equilibrio.

La preocupación de su comunidad virtual no se limita a lo individual. Cuando los seguidores preguntaron por la salud de Frida, la perra que la acompaña, Bargiela compartió: “Tiene una enfermedad oncológica controlada hace unos años, pero ahora anda medio medio. Tratando de saber qué tiene y dándole mucho amor”, permitiendo que la vulnerabilidad y el cuidado animal también formen parte de la narración diaria.

Las consultas abarcan incluso sus preferencias estéticas, como el largo del cabello. Ante la pregunta por su look, Eva admitió: “Extraño mi pelo largo”, revelando que la nostalgia y la transformación conviven en su experiencia actual.

La incertidumbre sobre la fecha exacta del nacimiento del bebé aparece entre las inquietudes de su audiencia. Al respecto, la modelo aclaró: “Octubre. Parece que es de libra”, acompañando su respuesta con una foto desde la playa, donde su embarazo es evidente y el ambiente natural suma al clima de expectativa.

Uno de los aspectos que más resalta Eva durante la gestación es la presencia de Gianluca Simeone en todos los momentos. Detalló: “Darme cuenta de que mi bebé va a tener un gran papá. Que ya le habla, le lee cuentos y le pone música desde la panza”, destacando así la ternura y el involucramiento del futuro padre.

Por último, la posibilidad de organizar un baby shower genera debate. “No sé qué hacer”, confesó Bargiela, por lo que decidió trasladar la decisión a su comunidad virtual y abrió una votación en redes