El llamativo encuentro de Pampita y Valentina Cervantes en la noche de Ibiza: las imágenes

Bajo las luces eléctricas y la atmósfera única de Ibiza, Pampita Ardohain y Valentina Cervantes protagonizaron una noche de encuentro y diversión entre argentinas en la isla más exclusiva del verano europeo. Muy lejos de cualquier rumor o especulación, las dos figuras compartieron risas, bailes y cámara en uno de los boliches más distinguidos de la temporada. Entre la música, los flashes y la energía luminosa del lugar, la imagen que ambas eligieron mostrar en redes encarnó el espíritu de celebración y buena onda. Ningún malentendido, ningún chisme, solo dos mujeres que coincidieron en sus vacaciones, brillando juntas en el epicentro de la vida nocturna mediterránea.

La prueba irrefutable llegó a través de las historias de Pampita en Instagram. En la imagen que rápidamente se viralizó, se las puede ver sonrientes y relajadas. La modelo aparece al frente, luciendo una sonrisa amplia y el cabello suelto, con un look fresco y natural. A su lado, Valentina muestra una expresión de alegría, vestida con un conjunto al cuerpo de estampado animal print, resaltando sus facciones y actitud segura. Las acompaña un grupo de amigas, todas disfrutando de la noche bajo la luz tenue del club y la energía inconfundible de la isla balear. De fondo, las luces de colores y la típica atmósfera animada de Ibiza completan la escena, que transmite una sensación de armonía y disfrute compartido.

El encuentro se vuelve aún más significativo al recordar los rumores que circularon semanas atrás en redes sociales, cuando se especulaba con la existencia de un vínculo sentimental entre Ardohain y Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea y pareja de la influencer. En mayo, la pareja del futbolista eligió contestar sin palabras: publicó en Instagram una imagen del deportista relajado, en un sillón al aire libre, vestido con un conjunto deportivo negro, los tatuajes a la vista, bajo el sol y rodeado de árboles y almohadones blancos, mostrando así una postal íntima de su vida juntos en Inglaterra.

Pampita y Valentina disfrutaron de la vida nocturna en Ibiza (Instagram)

La reacción de la modelo no tardó en llegar. En una entrevista con Viviana en Vivo (El Trece), la modelo sentenció: “No lo conozco en persona, lo juro por mis hijos”. Señaló que los rumores surgieron a partir de una coincidencia en redes sociales: una foto suya en el estadio Stamford Bridge durante un viaje laboral a Londres. “Me enteré hoy de eso. No conozco a Enzo Fernández”, explicó. Y detalló, sin rodeos: “Nos seguimos en Instagram. Él y su mujer conocen a mi hermano... Pero yo no lo conozco en persona, no tengo nada que ocultar”. Además, aclaró que su viaje a Inglaterra formaba parte de un recorrido que incluyó también París y Edimburgo. “Tengo la foto con mi amigo Martín al lado como prueba, que ya hoy la mostré a algunos medios”, agregó, despejando dudas con datos concretos.

Pampita con su hermano Guillermo Ardohain y amigas en la noche de Ibiza (Instagram)

En junio, Cervantes volvió a dar su palabra, esta vez en Puro Show (El Trece). “Vi que hubo rumores, pero nunca fue un tema. Ella me mandó un mensaje, hablamos... es una gran mujer. Es lo único que puedo decir de ella”, reconoció Valentina sobre Pampita, subrayando el vínculo respetuoso y la comunicación directa entre ambas. La influencer detalló que nunca le dio importancia a este tipo de versiones: “Sinceramente, yo los paso por arriba. Siempre lo inventaron. Tantos romances. Siempre uno más, uno menos. Es lo mismo”.

Valentina Cervantes se refirió a las versiones que apuntaban a un romance Enzo Fernández y Pampita (Video: Puro Show - El Trece)

Respecto a su presente con Fernández, Valentina aclaró que la pareja atraviesa un excelente momento. “Por suerte estamos muy bien, compartiendo un montón de tiempo juntos acá y con la familia. Estamos en una etapa tranquila”, indicó. También agregó: “No puedo decir que estoy conociendo a mi pareja porque llevamos muchos años juntos”. El clima de estabilidad y armonía familiar marcó cada una de sus declaraciones, dejando claro que no hubo espacio para conflictos y que la relación sigue firme.

Así, la foto de Valentina junto a Pampita en la noche ibicenca selló el tema. Sonrisas, looks veraniegos y complicidad: imágenes que hablan más fuerte que cualquier rumor y cierran el capítulo con una postal alegre, espontánea y sin dobleces.