Homero Pettinato le respondió a Sofi Gonet luego de las acusaciones: “No sé por qué habló pestes de mí”

Homero Pettinato cruzó las declaraciones de Sofía Gonet (Olga)

Homero Pettinato respondió públicamente a Sofía Gonet, conocida en redes sociales como La Reini, luego de que la influencer compartiera un video con declaraciones sobre una relación pasada que, sin mencionarlo directamente, el público interpretó que hacía referencia a él. Gonet expuso diversos aspectos negativos de su convivencia con su exnovio, a quien calificó de “sucio, miserable y avaro”, y relató que llegó a vivir “con una rata” en la casa que compartían.

La repercusión fue inmediata. Pettinato, quien comenzó a recibir numerosos mensajes en redes sociales, optó primero por tomarse la situación con humor y publicó un video burlándose de su ex. Más tarde, durante su participación en el programa Sería increíble del canal de streaming Olga, decidió hablar abiertamente sobre el tema. “No tengo una ratita, es una mentira vil y maligna”, expresó al comienzo de su descargo, con un tono pausado y evitando la confrontación directa, en la mesa que compartía con Damián Betular, Nati Jota y Eial Moldavsky.

“Estoy bien, estoy bastante bien”, dijo ante la consulta por su estado de ánimo. “Lo que me pasa con esto, para dar una respuesta y no salir después en todos los programas de chimentos, primero es que nunca me van a escuchar hablar mal de Sofía ni decir nada malo de alguien que amé, o que amo, o que quiero, o que fue parte de mi vida”, señaló sobre el vínculo con la influencer que duró siete meses.

Homero Pettinato y Sofía Gonet estuvieron en pareja durante siete meses

En ese sentido, aclaró que “es una persona maravillosa, increíble, tiene una familia hermosa, que la cuida, que la protege. Tiene una carrera zarpada que la armó ella sola. Me parece una persona increíble y nos despedimos en buenos términos. Después, por razones que realmente desconozco, decidió hacer este video hablando pestes de mí”.

Homero expuso el tipo de mensajes que recibió tras el video viral de Gonet: “Tengo un montón de hate encima de gente diciéndome principalmente gordo mugriento... su público destaca mucho la gordura. Soy un gordo desagradable, horrible, que tiene la suerte de que alguien le haya dado bola o lo quiera. Y desconozco por qué, pero si ella necesita en este proceso hacer esto y encararlo de esta manera, odiándome o alejándose y odiando todo lo malo de mí, me parece que está bien y que lo respeto, y que lo encare como ella quiera. Cada uno tiene derecho, obviamente, pero yo nunca participaría de eso”, analizó.

El panelista también manifestó su desconcierto por el cambio de actitud de su expareja y evitó sumarse en una contienda virtual: “Realmente la quiero porque la amé muchísimo y no participaría de eso porque no creo que valga la pena tampoco”.

El descargo de Sofía Gonet contra Homero Pettinato a dos semanas de su ruptura

Respecto del video publicado por ella, destacó: “Me sorprendió muchísimo, muchísimo. Realmente me dejó pasmado lo que sucedió porque sentís que no te lo merecés, que no había razones para que eso termine de esa manera, pero bueno, qué sé yo, yo le mando un abrazo grande y espero que podamos charlas en otro momento y nada más”.

“Yo no me voy a enojar, sinceramente no me genera enojo. Le tengo amor, y a la gente que amé, la voy a querer siempre. Fue parte importante de mi vida, la verdad que no me gustaría nunca hablar mal de ella”, cerró.

Cabe recordar que en el video viral, además de los adjetivos y acusaciones generales, Sofía Gonet brindó detalles específicos sobre aspectos que la disgustaban de su convivencia. Enumeró situaciones relacionadas con la higiene, como “sentir picazón y pinchazos por todo el cuerpo porque había ácaros, garrapatas”. También describió incidentes domésticos: “Comía en la cama y manchaba todo, se le volcaba toda la salsa teriyaki (…) En vez de agarrar una servilleta, se limpiaba en mi pelo con las manos con aceite”.