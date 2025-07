Beto Casella le dedicó un comentario íntimo a Mirtha Legrand y la diva redobló la apuesta: “Desnudita soy linda”

El atrevido comentario de Beto Casella a Mirtha Legrand y la reacción de la diva: "Desnudita soy linda" (Video: La noche de Mirtha, Eltrece)

Desde hace 6 años Sex, el espectáculo creado por José María Muscari, vive un gran éxito que continúa en Buenos Aires y tuvo diferentes adaptaciones y elencos. Mirtha Legrand, gran amante del teatro, reconoció que no fue a verla porque le genera pudor los desnudos y el erotismo de la obra. Sin embargo, en diálogo con Beto Casella como con Adabel Guerrero y Diego Ramos, quienes fueron parte de la experiencia, terminó sacando su costado más juguetón.

“¿Hay desnudos? ¿Vos saliste totalmente desnudo, nene?“, le preguntó La Chiqui al actor, risueña, mientras él reconocía su destape en el escenario. ”Estuve 6 años haciéndolo. Ya no sé qué sacarme, Mirtha. La vesícula voy a mostrar", contó, divertido. Mientras que Adabel, quien en la actualidad es parte de la obra, contó que el público está compuesto por 90% de mujeres de todas las edades y mayores de 18 años.

“Tenés que venir Mirtha al show. ¿Vendrías?”, la invitó la actriz. “No, me da vergüenza. Me da vergüenza”, repitió, cubriéndose la cara, mientras el exprotagonista de Ricos y famosos mencionaba que dentro de la gente que concurre, hay muchas personas entre 70 y 80 años. Sin embargo, la conductora no dio el brazo a torcer, pero al final hizo gala de toda su picardía.

“Yo soy linda desnudita, pero no me gusta mostrarme”, lanzó la diva, divertida (La Noche de Mirtha, Eltrece)

El conductor de Bendita la desafió cuando le contó de una supuesta imagen de Mirtha que se viralizó en las redes. “¿Vos viste alguna vez un meme tuyo? Porque hacen memes tuyos, composiciones con un cuerpo espectacular en bikini y tu cara", indagó. “Esa no soy yo”, respondió ella, cortante. “¿No la viste? Te queda bárbaro", siguió Beto, provocando una divertida reacción de la animadora. “Yo soy linda desnudita, pero no me gusta mostrarme”, se despachó con humor, provocando la risa de todos los invitados de la mesa.

Más tarde, Casella volvió a la carga. “Espero que no te ofendas. Tengo a mis compañeros de testigos. Un día iba un informe tuyo en Bendita y viste que vos te hacés un poco la...”, comentó, mientras ella lo interrumpía. “No sé lo que me querés decir”, acotó. “Yo pregunté mientras iba el informe, detrás de cámaras tengo 20 muchachos promedio de 30 a 40 y pico, quiénes tendrían algo con Mirta”, contó. “¡Ay, por favor! ¡Por favor! Te voy a tirar con algo", lanzó La Chiqui, escandalizada.

“15 levantaron la mano diciendo que tendrían algo con vos. ¿Te cae mal?“, completó el conductor. ”No, no, no. Soy bisabuela, querido. No soy abuela, soy bisabuela", enfatizó ella.“Despertás deseo todavía. No te disgusta que te diga esto”, la cruzó Beto. “No. Me halaga, pero todo a su tiempo”, concluyó, redoblando la apuesta, siguiéndole el juego.

Mirtha Legrand con su look del último sábado (Crédito: Prensa Mirtha Legrand)

El año pasado la diva puso en aprietos al conductor de El Nueve. Todo comenzó cuando la conductora indagó sobre el trabajo del periodista: “Qué bien te va en tu trabajo. Suerte, pero además te reconocen tus valores. ¿Hace cuántos años hacés Bendita?”. Agradecido por el elogio de la Chiqui, el conductor sostuvo: “De este ciclo, 19 años. Es mucho, con mucha aceptación del público. La gente va cambiando, se va sumando gente joven. Me divierte porque armamos un grupo que es como ir a un cumpleaños todos los días. Donde todo es risa en los cortes. Tenemos un perfil parecido, nos reímos de lo mismo”.

Fue entonces que Mirtha recordó los rechazos que había recibido de Casella en sus últimas invitaciones: “Vos a veces hablás mal de mi. ¿Me querés o no? ¿A la Chiqui la querés?”. Con tono tranquilo y pausado, el conductor expresó: “No, yo me enojé en postpandemia cuando no volvías a la tele porque no sabía bien qué pasaba, si te excedía tu voluntad y vos querías volver. A mi, alguien que te quiere mucho me dijo: ‘Mirtha quiere volver pero algunos no la están dejando’. ¿Si o no?”.

“Sí, así es”, respondió Mirtha, a lo que Casella continuó diciendo: “Y no me gustó eso y lo comenté. Digo, ‘no la tengan secuestrada a Mirtha’. Qué puedo decir mal de vos”. Al escuchar el comentario positivo de parte de su invitado, Legrand cerró el tema y lo elogió una vez más: “Te agradezco mucho, yo te admiro mucho porque sos tan natural frente a una cámara y contás cosas que nadie cuenta y sos muy atractivo”.