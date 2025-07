La supuesta amante de Roberto García Moritán contó cómo fue su relación mientras estaba casado con Pampita

Luego de discusiones, llamativas escenas y versiones de infidelidad, la separación de Pampita y Roberto García Moritán se convirtió en uno de los escándalos del año. Después de cinco años de matrimonio, y con una hija de por medio, la pareja puso punto final a su vínculo. Desde entonces, las versiones indicaban que el político había engañado a la figura de la televisión. Así las cosas, este viernes, la supuesta amante del economista contó detalles de su relación.

“Araceli Salto contó su historia con Roberto García Moritán”, comenzó diciendo Ángel de Brito, ante la amante del economista, al recibirla en LAM (América). Luego de consultarle por qué quería contarlo, la joven respondió: “Siento que en la vida uno tiene que cerrar etapas, de la manera que uno crea que las que las tiene que cerrar, pero para poder avanzar. A veces cuando escondemos cosas y no logramos superarlas, es como hacer terapia. Yo siempre sentí que esto lo tenía que hablar porque me escondí durante un montón de tiempo, como si yo ocultara algo. Y no tengo nada que ocultar”.

En ese marco, la modelo dio detalles de cómo eran sus encuentros y resaltó las condiciones que debía cumplir: “Fuimos a su casa en una oportunidad. Tuve que ir con capucha. Fue esa sabés porque él se perseguía que si alguien me veía. Cuando llegamos allá le digo: “¿Pero qué es esto? Estamos acá“. Estaba todo ahí de la familia. Fue un montón”.

Fue entonces cuando el conductor le preguntó cómo se habían conocido, a lo que Salto devolvió: “Nos conocimos por Instagram. Yo estuve en pareja ocho años en mi pueblo, en Chaco. Me había separado. Empiezo a usar las redes sociales y no recuerdo si lo seguí yo. Empezamos a hablar, durante un año casi. Hablábamos de cómo estás, el día a día, pero nunca nada fuera de tono, de conocernos. ¿A qué te dedicas? Yo lo admiraba mucho. Imagínate, yo de un pueblito. Hablaba con alguien que lo veía como un superhéroe. Él todavía no era político“.

En su relato, la joven también se refirió a sus primeros encuentros: “Yo vivía en Chaco, hablábamos siempre, me vengo a Buenos Aires como en seis meses y siempre hablábamos para vernos. Y un día quedamos. Él salió a jugar al fútbol, me fue a buscar de la casa de una amiga que salió del auto. Ella le dijo: “Tené cuidado, cuídala”. Él salió, la saludó. Esta amiga es la que después saca todo esto”.

Sin embargo, Araceli asegura que durante ese lapso de tiempo nunca supo que él estaba conociendo a Pampita: “Cuando yo conozco a Rober, él no tenía nada que ver con Pampita. Un mes después que yo lo conozco él se casa con ella. Yo me entero porque veo en su Instagram las fotos y yo me había ido al sur. Pero es más, yo le mandé un mensaje y lo felicité. Me dijo: “Gracias”. Le puse: “Yo también me hubiese casado con Pampita. Te felicito””.

La amante de Roberto García Moritán habló de sus encuentros mientras él estaba casado con Pampita

Ahí fue cuando llegó la pregunta que reveló la infidelidad de Moritán: “Cuando vos volvés a Buenos Aires. Él, casado con Pampita, y vos, ¿se encuentran?. ¿Se ven?“. Con una visible angustia, la joven confesó: ”Nos empezamos a ver, empezó como un juego que terminó siendo morbo, sexo y un vínculo. Yo hace muy poco empecé a entender y a ver esa parte que yo no veía de él, tenía una venda y que decía Robert, mi superhéroe, que yo siempre lo admiré. Ese es el lado tan egoísta que tiene, que es fulminante. Muy egoísta, primero está él, no importa el resto. Tiene metas. Y tiene una imagen que cuidar. Yo no quería aceptar que me había enamorado".