Cacho Deicas volvió a cantar en forma oficial luego de su ACV: “Otra noche inolvidable”

Cacho Deicas regresó a los escenarios invitado por Los Iracundos

Después de varios meses en silencio por un accidente cerebrovascular que tuvo en vilo al ambiente de la cumbia, Rubén “Cacho” Deicas, el dueño de la voz inconfundible que tantas noches puso a bailar al país junto a Los Palmeras, volvió a subirse a un escenario y nada menos que en Santa Fe, su casa musical. Pero esta vez no regresó con su banda de siempre, de la que se marchó sino como invitado de Los Iracundos, la legendaria agrupación uruguaya que encontró su lugar en el corazón argentino y tocó anoche en el Teatro Luz y Fuerza de la capital santafesina.

El ambiente estaba cargado de esperanza y muchas ganas de ver a Cacho bien. La expectativa estaba puesta en un reencuentro que parecía imposible meses atrás. Ni bien pisó las tablas, el fervor del público confirmó que el cantante es uno de los más queridos en el ambiente de la cumbia. Apenas unos acordes bastaron para que la ovación opacara cualquier duda: Cacho Deicas había vuelto.

Apenas tomó el micrófono, Deicas se adueñó del momento y cantó temas que emocionaron a todos los presentes. Se animó con “Bombón Asesino”, el clásico que lo hizo famoso con Los Palmeras, y también interpretó “Por primera vez” de Los Iracundos. Esta última canción, llevada al éxito por la banda uruguaya —que desde hace décadas hizo de Argentina su segunda casa—, sirvió para sellar un verdadero encuentro entre dos historias musicales.

Cacho, en su camarín antes de regresar a los escenarios (Crédito: Cacho Deicas Difusión)

Cuando terminó la presentación, la respuesta del público no se hizo esperar: gritos, aplausos y teléfonos en alto para grabar el regreso. Deicas no dudó en subir un video a sus redes para agradecer el cariño y, fiel a su estilo amable, escribió: “Otra noche inolvidable”. El posteo se llenó de mensajes de apoyo, emojis y anécdotas de fanáticos que le pedían que, ya que volvió, se anime a una carrera como solista.

La magia del reencuentro no quedó solo en el recinto. La vuelta de Cacho se festejó casi como un gol en una final en las redes sociales. Los usuarios compartieron videos, recuerdos con Los Palmeras y le desearon fuerza para este renacimiento artístico. La respuesta fue instantánea: cientos de me gusta, comentarios y una ola de buena vibra que lo acompañó varias horas después del show.

Cacho Deicas junto a Los Iracundos en el Teatro Luz y Fuerza de Santa Fe (Crédito: Cacho Deicas Difusión)

Este regreso llega después de una época tensa y de incertidumbres. A principios de enero de 2025, Deicas sufrió un accidente cerebrovascular que lo obligó a frenar de golpe, justo cuando su voz seguía sonando en cada fiesta y encuentro familiar. Los meses posteriores estuvieron cargados de rumores, en parte porque no había mucha información oficial y porque dentro de Los Palmeras ya se venían notando roces, especialmente con Marcos Camino, el histórico acordeonista. El silencio sobre su estado de salud y las diferencias internas hicieron que circularan versiones sobre el futuro del grupo y del propio Cacho.

Finalmente, la ruptura se confirmó: el 25 de junio, Los Palmeras anunciaron oficialmente que Deicas no seguiría en la banda. Aunque él había retomado ensayos, no se pusieron de acuerdo con las condiciones para su regreso, y decidió seguir otro rumbo. En un video en redes, el propio cantante fue claro al explicar que la salida no tuvo que ver con su salud, sino con “cuestiones ajenas” a su voluntad. Agradeció a la banda todo el trayecto recorrido y, sin dar muchos detalles, prometió que la música seguiría siendo parte de su vida.

Una multitud ovacionó a Cacho Deicas en su regreso (Crédito: Cacho Deicas Difusión)

El punto de inflexión llegó justo el 9 de julio, Día de la Independencia argentina. Cacho publicó un video casero junto a uno de sus nietos interpretando “Cumbia sobre el mar”, casi como un mensaje: era su independencia, el primer paso en esta nueva etapa en solitario. Sus seguidores interpretaron ese acto como la antesala de algo más grande y no tardaron en pedirle que siga cantando, que su voz sigue teniendo lugar en cualquier pista.

Mientras Cacho volvió a pisar las tablas, Los Palmeras mantienen su agenda, con un próximo show en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde contarán con la figura invitada del venezolano José Luis “El Puma” Rodríguez, con quien grabaron “Agárrense de las manos”. El grupo busca mantenerse vigente y llegar a nuevas generaciones, aunque para los fanáticos de la banda, el sello que le imprimió Cacho Deicas ya está grabado en la memoria colectiva.