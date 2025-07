Mario Pergolini sobre el enojo de Susana Giménez: “Le hemos hecho cosas hirientes”

Mario Pergolini habló de su pelea con Susana Giménez

Después de casi dos décadas alejado de la televisión, Mario Pergolini tuvo su tan esperada revancha al aire de El Trece; sin embargo, no pudo evitar la polémica, y una de las críticas más fuertes que recibió fue de Susana Giménez, quien dejó en claro que no está en sus planes visitar el programa del conductor. En una entrevista en Bondi Live, en el programa de Ángel de Brito, a poco del estreno de su ciclo Otro día perdido, Pergolini abordó distintos temas de su carrera y habló sin reservas sobre la diva.

De Brito remarcó que Giménez lo “odia”, a lo que Pergolini respondió: “Lo bien que hace, tiene razón”. Cuando le preguntaron si le causaba gracia que la diva le guardara rencor por sus burlas sobre el peso, aclaró: “Lo bien que hace. No me divierte. La entiendo, pero no le voy a pedir perdón”. Luego admitió: “Nosotros hemos hecho cosas hirientes, decir que no sería una estupidez”, en referencia al humor que tenía CQC hacia la conductora.

El productor explicó: “Yo supongo que si hubiese sido ella y me hubiesen tratado a mí como la tratamos a ella no les hablo nunca más y tiene razón”. Además, reveló que no se cruzó con Giménez en eventos porque evita asistir a ese tipo de lugares: “No, porque yo no voy a lugares y tampoco nos cruzamos en algún aeropuerto”. Y sumó sobre la actitud de Giménez: “La entiendo, y lo digo con todo respeto, con los años que tiene está en todo su derecho de no ir al programa de nadie”.

"La entiendo", Pergolini aseguró que no le va a pedir disculpas a Susana pero que entiende su rencor

Durante la entrevista, De Brito le preguntó si le divertía más “chicanear” a Mirtha Legrand o a Marcelo Tinelli. “Lo que pasa que los dos en un punto estaban en el mismo nivel, pero Mirtha en eso era mucho más viva porque entendió las peleas mucho antes”, diferenció.

Sobre sus cruces con Tinelli, relató: “Yo creo que era sencillo para mí porque como Marcelo era el uno. Pegarle a él era fácil y te ubica, pero después nos hemos visto bastante, nadie lo sabe, pero hemos compartido el colegio con los chicos y en las reuniones de padres nos veían y pensaban que se iba a armar quilombo”.

“No somos amigos, pero a mí me era divertido porque él en un punto le molestaba”, cerró el tema, en referencia a las críticas al conductor de Videomatch y ShowMatch durante aquella etapa de la televisión argentina.

Mucho se habló de esta pelea que viene de los años de CQC y que el tiempo no logró subsanar. Andy Kusnetzoff, quien supo ser cronista del programa, habló con LAM acerca de estas asperezas: “CQC era como un anti poder también. Y Susana era la persona más popular de televisión, como era Tinelli. Entonces sí había algo de eso, era de Mario“.

Andy Kusnetzoff habló de la vuelta de Pergolini a la televisión

También defendió al conductor de las críticas y celebró su regreso. “No me pude sentar a verlo, sí vi algunos recortes. A mí me pone contento”, sentenció el conductor de Perros de la calle y explicó sus motivos. “Me parece que, para la industria, nos tenemos que apoyar y debemos estar contentos. La tele no es igual que hace 15 años. Entonces para mí está buenísimo que esté Mario, que aparezca más plata, más presupuesto, más torta para repartir", analizó.

“¿Te parece que está aburguesado?”, le preguntó la cronista Candela Mazzone. “Aburguesados estamos todos”, replicó Andy, que también se refirió a las críticas sobre el parecido del programa de Pergolini con La noche perfecta, el último que hizo Wainraich en la misma pantalla. “Es un late night. El de Seba Wainraich se parece al de Letterman, que se parece a Jimmy Fallon, que se parece a Jay Leno, que se parece a Pettinato. Es un género. Y después cada uno le da la vuelta que sea”.

Siempre aclarando que no pudo ver el programa en profundidad, Kusnetzoff hizo un breve paneo de la primera semana de Mario. “No estoy en modo crítico, pero celebro que fue Francella, que fue Furriel, que fue Cazzu. Son invitados primera línea y yo lo celebro, porque el último programa que hice era de invitados”, dijo en referencia a PH, Podemos hablar. “Está bueno que esté en la tele. Si no, uno se va aislando. Y te lo digo con sinceridad, porque podría decirte otra cosa”, concluyó.