Jimena Barón mostró cómo entrena a un mes de dar a luz: “Se hace lo que se puede”

Jimena Barón muestra su rutina de entrenamiento a un mes del parto y comparte su experiencia de maternidad (Video: Instagram)

A cinco semanas del nacimiento de su segundo hijo, Arturo, Jimena Barón comenzó a compartir con sus seguidores cómo se adapta a su nueva rutina como madre de dos. Fiel a su estilo cercano y directo en redes sociales, la artista volvió a mostrarse activa en Instagram, donde publicó un video en el que se la ve entrenando en una habitación de su casa, mientras el bebé permanece acostado en un gimnasio infantil con juguetes colgantes.

“El pibe se va quedando solito y se hace lo que se puede”, escribió sobre las imágenes donde realiza ejercicios de fuerza, estiramiento y control corporal sobre una alfombra. En el video se la observa entrenando piernas y glúteos con movimientos suaves, como planchas, aperturas de piernas, patadas en posición de banco y elevaciones, sin recurrir a maquinaria ni asistencia profesional. La escena transcurre en un ambiente doméstico, con el pequeño Arturo a su lado, en el típico gimnasio de bebés.

La artista publicó videos de ejercicios en casa junto a su hijo recién nacido, promoviendo un enfoque realista del posparto

Esta publicación se suma a otras recientes en las que la actriz, cantante e influencer expone su día a día postparto, un período que, según sus propios dichos, está atravesando con paciencia y enfoque en la recuperación física y emocional. “Tengo muchas ganas de volver a entrenar pero Arturo por ahora no me larga ni un minuto y lejos de molestarme, me derrite de amor. Tiempo al tiempo”, comentó días atrás en otra historia de Instagram, donde también mostró cómo le quedó el cuerpo tras el nacimiento.

Desde que dio a luz el pasado 14 de junio, producto de su relación con Matías Palleiro, Jimena comenzó una progresiva reapertura hacia sus actividades habituales, incluyendo su conexión con el entrenamiento físico, al que se refirió en diversas ocasiones como una herramienta importante para su bienestar general. La publicación fue celebrada especialmente por sus seguidoras mujeres, muchas de ellas atravesando el mismo período de posparto. Varias comentaron la importancia de visibilizar una vuelta al ejercicio que no idealiza la exigencia física sino que se adapta al ritmo de cada madre y a las circunstancias familiares.

La cantante retomó hábitos saludables y visibiliza la recuperación física y emocional en el posparto

En paralelo, Barón también retomó el registro de sus hábitos alimentarios. En otro video compartió lo que denominó su “desayuno de tortuga”, una bebida verde que prepara con verduras y frutas, dentro de su búsqueda por mantener una dieta saludable en esta nueva etapa. En su publicación comentó con humor que toma ese jugo mientras Arturo duerme, señalando que el tiempo libre es escaso pero suficiente para conectar con pequeñas rutinas que la reconfortan.

El mensaje implícito en estas publicaciones apunta a naturalizar un enfoque realista del cuerpo posparto. “Mi cuerpo que de a poco va volviendo a ser la que fui antes, todavía algo hinchada pero vislumbro que los músculos tienen memoria y vale la pena hacer ejercicio y comer saludable”, escribió junto a una serie de fotos sin filtros ni retoques, en las que se la ve en ropa deportiva, relajada y sonriendo.

La influencer contrastó la elección de los nombres de sus hijos y reveló detalles personales sobre su maternidad

En medio de este regreso gradual a su rutina de autocuidado, Jimena también respondió preguntas sobre la elección del nombre de su hijo. A través de un video en TikTok, relató que Arturo era el nombre que soñaba desde la adolescencia. La elección no fue azarosa: “Lo pensaba por el Rey Arturo, porque siempre me imaginé que mi hijo sería el rey de mi vida. Y al pensar en rey, se me venía el nombre Arturo”, explicó. Además, detalló que lo sentía como un nombre con identidad nacional: “Es muy argentino, como que tiene sabor a mate, tiene tierra. Me da esa sensación”.

El contraste con el nombre de su primer hijo, Morrison, fue uno de los temas centrales de ese video. Allí dejó en claro que esa elección no fue propia, sino que fue impuesta en un momento en el que, según sus palabras, no tenía voz dentro de su vínculo con Daniel Osvaldo. “Entiendo la sorpresa porque dicen ‘bueno, el primero se llama Morrison’. El dato es que yo no le puse Morrison a Morrison. No fue mi elección, como nada en ese momento de mi vida”, declaró, sin matices, reafirmando la distancia con su expareja.