Guillermo Francella contó si se animaría a la conducción de un programa de TV: “La experiencia fue placentera”

Guillermo Francella contó si se animaría a la conducción (Video: Intrusos/ América)

En el marco de los Premios Sur, que se llevaron adelante en Córdoba, Guillermo Francella palpitó en conversación con la prensa sobre el estreno de su película Homo Argentum y terminó refiriéndose a la posibilidad de conducir un programa de televisión.

“Esto fue hermoso, hermoso. Esta distinción que me otorga la Academia de Cine me gratifica y me pone muy feliz. Y además estoy próximo a estrenar Homo Argentum, que se estrena el 14 de agosto en todo el país y con ganas de que la gente empiece a volver al cine”, señaló a Intrusos (América), sobre la película que vuelve a protagonizar dirigida por la dupla de Gastón Duprat y Mariano Cohn.

“La película no va a estar en plataformas, sino va a estar en el cine. Solo en cine y después de mucho tiempo irá a plataformas seguramente. Me pone feliz que eso ocurra”, resaltó, sobre su deseo de que la película sea disfrutada en toda su plenitud en las salas de todo el país.

Guillermo Francella en el debut de Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini (Instagram)

Francella fue el primer invitado de Mario Pergolini en su debut con Otro día perdido (Eltrece) y ahí le tomó cambiar de roles con el conductor en un divertido segmento que puso a Pergolini en el sillón del entrevistado. La naturalidad y gracia del actor en su rol de animador sembró la semilla sobre un posible nuevo horizonte del actor en la TV.

“En cualquier momento estás para conducir un programa de tele, como hiciste con Pergolini. ¿Te lo dijo Suar después?”, le consultó Pablo Layus, cronista del ciclo de América. “No, me divierto mucho cuando lo hago. Lo hago en broma, pero me divierte”, comentó, risueño.

Luego, elogió a Pergolini y terminó hablando directamente acerca de si aceptaría ser el anfitrión de un programa televisivo. “Mario es una luz para devolver. Fue placentero. Cuando lo hice un par de veces en distintos programas me divertí. Ahora, todos me preguntan ¿vas a hacer un late show?“, aseveró. “No digo que no”, concluyó, abriendo la puerta para las propuestas.

Guillermo Francella entrevistó a Mario Pergolini en el debut de Otro día perdido

Guillermo Francella cambió de roles con Mario Pergolini y lo terminó entrevistando en Otro día perdido

En el paso de Francella por el nuevo ciclo de Eltrece, abordó temas diversos como su presente actoral, su método de trabajo y su vínculo con los medios, además de expresar su afecto por la televisión: “Yo amo la televisión, hablando en serio. Y cambió todo”, dijo.

En un divertido momento, el actor de El secreto de sus ojos intercambió roles con Pergolini. “Hace mucho que no nos veíamos. Ni siquiera nos cruzábamos en restoranes”, comentó Guillermo, a lo que Mario replicó con humor: “No estoy comiendo. Por eso volví a la tele”.

Durante la entrevista, el actor repasó su nuevo proyecto cinematográfico: Homo Argentum, un largometraje en el que interpreta 16 personajes distintos. “Toda la vida amé la época dorada del cine italiano. El neorrealismo, Dino Risi, Gassman, Manfredi, Tognazzi, Alberto Sordi… Fueron mis ídolos. Siempre soñé con ese formato de viñetas, cuentos breves que hablaban del gen italiano. Y pensé: ¿por qué no hacer algo así con el gen argentino?”, explicó. La película, realizada junto a los creadores de El Encargado, propone un tono de comedia con crítica social y dilemas éticos. “Me gustó el desafío. Fue un trabajo muy intenso, pero valió la pena”, aseguró. Y aclaró que el estreno será exclusivamente en cines: “Viste que es un lugar común decirlo, pero esta vez es cierto”.

Guillermo Francella en Homo Argentum (Star Distribution)

Sobre su preparación actoral, Francella fue enfático. “Estudio mucho. Siempre me ven como alguien que improvisa, pero depende del texto. En los últimos proyectos no hace falta improvisar, están tan bien escritos que lo importante es estudiar. Si no estudiás, te perdés goles de media cancha”, afirmó. Pergolini le propuso un juego de memoria con escenas de El secreto de sus ojos y otras comedias populares, que el actor recordó con precisión. También relató detalles del rodaje de Homo Argentum: desde las largas horas de maquillaje hasta el esfuerzo físico de interpretar personajes tan diversos. “A veces me quedaba cuatro horas poniéndome una calva. Es un dolor de muelas. Pero el resultado vale”.