“Estoy dispuesto a hacer lo que sea”: la arriesgada idea de Luck Ra para conseguir que una participante elija su equipo

Desde frustrarse completamente cuando lo rechazan a festejar con suma euforia cuando lo eligen, Luck Ra vive cada programa de La Voz Argentina (Telefe) como si fuera el último. Así las cosas, este jueves, el cordobés estaba decidido a sumar a otra participante a su equipo. Ansioso porque lo elijan, el intérprete de “La morocha” tuvo una arriesgada idea para llamar la atención de una cantante. “Estoy dispuesto a hacer lo que sea”, afirmó antes de sorprender a los presentes.

Todo comenzó cuando Jaqueline Medina se presentó ante los coaches cantante “Ven, devórame otra vez”, el tema de Lalo Rodríguez. Al final de su interpretación, Luck Ra y Miranda! habían presionado los botones con la intención de sumar a la joven a su equipo.

A partir de entonces, los artistas quisieron conocer más sobre la competidora, la cual reveló que era oriunda de la localidad bonaerense de Berazategui y que tenía solo 21 años. “Me gusta mucho la salsa, estudio canto hace 10 años, desde chica toco guitarra y me gustan los instrumentos. Hoy en día estudio en la facultad licenciatura en música popular en La Plata”, confesó Jaqueline.

Fue entonces cuando Luck Ra quiso avanzar y subrayó: “Tenés voz de que ya estuviste en algunos escenarios antes. Tu voz me encantó y además yo lo apreté mucho antes que ellos”. Lejos de quedarse atrás, Ale Sergi disparó: “¿Cuál es tu ilusión?”. Luego de unos segundos de reflexión, la competidora respondió: “Ser una voz conocida, que mucha gente me escuche”.

Al ver que la decisión era compleja, el cordobés se animó a más y dijo: “Yo realmente estoy dispuesto a hacer lo que sea porque estés en este equipo”. Encantada con la situación, Pastorutti redobló la apuesta: “Hagamos un reto, quiero que hagan”. Con muchas dudas, pero con la intención de captar la atención, el intérprete de “Hola perdida” comentó: “Caminar con las manos”.

Fue así como, luego de unos segundos de incertidumbre, todos los coaches ayudaron al cordobés a ponerse de cabeza. Luego de realizar con éxito la proeza, Lali afirmó: “Si vos lo elegís por esto, la verdad que habla mal de vos... pensé que se venía una súper vuelta carnero”. Finalmente, cuando llegó el momento de revelar su decisión, Jaqueline comentó que se sumaba al equipo Luck Ra.

Programa a programa, Luck Ra y Soledad Pastorutti protagonizan duros cruces

Envuelto en una sensación de euforia, el cordobés expresó: “Gracias, realmente me pone muy feliz porque me encanta tu voz y siento que vamos a hacer alto equipo, y porque realmente si no me elegías iba a pasar por un momento televisivo decadente”, comentó entre risas el joven.

Previamente, en su presentación, la joven contó su edad, su lugar de origen y resaltó cómo la música la ayuda a ser más expresiva: “De chiquita quería tocar, pero nadie me quería enseñar porque decían que era muy chica. Siempre fui muy tímida, con la música siempre me desenvolvía. Hoy estoy un poco nerviosa, ansiosa. Yo ya estoy contenta de estar acá de estar acá, vivir esto, muchas emociones juntas”.

A días de que finalicen las Audiciones a Ciegas, y den paso a las batallas, cada coach sumó un integrante a su equipo. En ese sentido, el cordobés incorporó a su pareja en la vida real, La Joaqui. Los artistas llevarán a la pantalla el divertido ida y vuelta que protagonizan cada gala en sus redes sociales. La cantante comparte memes, reacciones y bromas referidas a las votaciones dentro del programa. Por su manera de publicar, la mayoría de los seguidores acompañaba sus ocurrencias, celebrando el ida y vuelta espontáneo entre la cantante y su comunidad virtual.

Sin embargo, el clima divertido y relajado no se mantuvo mucho tiempo. A medida que los comentarios de la artista sumaban visualizaciones y likes, surgieron interpretaciones diferentes. Algunos usuarios, en vez de tomar sus palabras como chistes, empezaron a ver actitudes de celos o incluso comportamientos posesivos hacia el integrante del jurado. La Joaqui decidió alejarse del teclado y ahora estará del otro lado del mostrador, experimentando el desafío de encontrar la mejor voz de la Argentina.

En esta instancia, los coaches también tienen la opción de incorporar hasta dos participantes de equipos contrarios, reforzando la competencia dentro del certamen musical, uno de los atractivos del programa, ya que traslada la competencia de los participantes a las sillas del jurado.