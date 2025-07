Soledad Pastorutti y Luck Ra protagonizaron un nuevo cruce en La Voz Argentina: “Respetemos los rangos”

Soledad Pastorutti y Luck Ra protagonizaron un tenso cruce en La Voz Argentina 2025 tras la elección de un participante (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Después de varios cruces entre Soledad Pastorutti y Luck Ra durante las audiciones a ciegas de La Voz Argentina 2025 (Telefe) quedó en evidencia la tensión creciente entre ambos coaches. Como si fuera poco, este miércoles, la relación entre ambos sufrió un nuevo enfrentamiento cuando Lucas Barros, un cantante tucumano, atrajo la atención de los artistas al interpretar “Así era ella”, el clásico romántico de Cristian Castro.

Después de un largo ida y vuelta, el joven terminó inclinándose por el equipo del artista cordobés. La decisión generó una inesperada reacción de la cantante de Arequito, quien expresó su molestia en vivo y pronunció una frase que rápidamente se viralizó.

Todo comenzó cuando Barros, de 26 años, subió al escenario para presentarse ante el jurado compuesto por Soledad, Luck Ra, Lali Espósito, Ale Sergi y Juliana Gattas (El dúo Miranda!). Su versión de la balada romántica logró captar la atención de dos coaches: la tricampeona del programa y el debutante en el rol de coach. Ambos giraron sus sillas para intentar convencerlo de sumarse a sus filas.

La elección de Lucas Barros desata una discusión entre los coaches Soledad Pastorutti y Luck Ra en el reality musical (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La primera en elogiarlo fue Soledad, quien destacó que su voz se diferenciaba dentro del estilo romántico: “Siento que no tenés una voz igual a todas en este estilo musical. Todo el mundo imposta la voz de una manera y canta de una manera que se parece a alguien. Yo no te encontré parecido. Sí, te encontré un estilo, pero no parecido”, analizó. Luego agregó: “Tenés una voz maravillosa, digna del norte de este país”, con el objetivo de seducirlo.

Por su parte, Luck Ra no se quedó atrás y celebró que el joven artista se presentara en Buenos Aires tras varios intentos previos: “Fueron varias las veces que viniste a la ciudaen busca del mismo sueño. Esto que estás haciendo es un sacrificio enorme. También te quiero aplaudir por eso”. Luego, con tono persuasivo, añadió: “Cualquiera de las dos opciones es buena. La Sole es buena, tiene muchos baladistas. Yo estoy buscando el diez en mi equipo”.

Esa frase encendió la chispa. Soledad reaccionó de inmediato al escuchar que su compañero utilizaba el mismo argumento que ella había empleado en otra audición: “Todo lo que yo digo, lo usa”, expresó con un dejo de fastidio. Luck Ra intentó desdramatizar el momento con una respuesta ligera: “¿Qué decís?”, pero la tensión ya estaba instalada. “Yo sé que a veces el alumno supera al maestro, puede ocurrir. Pero respetemos los rangos, primo”, replicó ella.

La frase 'Respetemos los rangos, primo' de Soledad Pastorutti se viralizó tras el enfrentamiento con Luck Ra en La Voz Argentina

El momento decisivo llegó cuando Ale Sergi le pidió a Lucas que revelara a qué equipo quería sumarse. En una declaración que sorprendió a todos, el participante afirmó: “Me siento un poquitito más identificado con Facu, por el hecho de que somos del interior... Me voy con Luck Ra”. La respuesta provocó la inmediata reacción de Soledad, quien le retrucó: “¿Yo dónde nací? ¿Soy de Buenos Aires? Geografía, fue rarísimo eso”.

En efecto, Soledad nació en Casilda, provincia de Santa Fe, y fue criada en Arequito, localidad que representa en cada una de sus presentaciones. Sin embargo, al escuchar la elección de Barros basada en la supuesta identidad compartida del “interior” con Luck Ra, la cantante no disimuló su desconcierto. Lali y Juliana Gattas sumaron con ironía: “Es obvio que vivís en Puerto Madero, Sole”, mientras que la propia Soledad respondió con tono irónico: “Chicos, no me fui de Arequito desde que tengo días, porque nací en Casilda”.

En X (antes Twitter), La Sole habló sobre estos mano a mano con el cuartetero. Todo comenzó cuando alguien hizo referencia a que son pocos los concursantes que eligen a Luck Ra, algo sobre lo que el intérprete de “La morocha” suele reírse, sugiriendo que no llegará a completar los 32 que componen cada equipo. “Todos vamos a tener misma cantidad de participantes, él es un genio y sabe cómo convencer. Me divierte mucho”, señaló La Sole, defendiendo a su compañero.

“Amo los mano a mano de Luck y vos, son divertidísimos”, celebró una seguidora, “¡Qué bueno! Es la idea. Hay gente que se confunde, nosotros nos divertimos“, replicó Pastorutti, dejando en claro que todo se trata de un juego... ¿O no tanto? “Pero un poquito te calentás cuando te bloquean, ¿o no?”. La respuesta, sonó cien por ciento Sole: “Obvio, tengo sangre, pero son las reglas del juego”.