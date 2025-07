El sugestivo posteo de L-Gante luego de la filtración del supuesto video íntimo de Mauro Icardi: ¿una burla?

L-Gante disparó contra los hinchas de Mauro Icardi en Turquía

Este jueves, las redes sociales estallaron luego de que se diera a conocer un supuesto video íntimo de Mauro Icardi. El mismo fue difundido por Natasha Rey, la vedette uruguaya que asegura que el jugador intentó seducirla a través de mensajes privados. Inmediatamente, las repercusiones inundaron las plataformas provocando que el deportista expresara su furia. En ese marco, quien tomó la iniciativa fue L-Gante. El joven aprovechó el polémico momento para postear una sugestiva frase que pareció una burla hacia el delantero de Galatasaray.

Elián Valenzuela, nombre real de L-Gante, compartió una foto con sus más de seis millones de seguidores: “La vida que maní feste”. En la imagen, el cantante aparecía en cuclillas, al borde de una pileta, mientras lucia zapatillas deportivas, una bermuda negra y sostenía un trago en su mano. De fondo, una joven en bikini posaba con una botella de cerveza en su mano.

Horas después de que el video se viralizara, el delantero del Galatasaray respondió con furia desde su propio perfil. En un principio, el deportista se burló de lo ocurrido y mostró una captura de pantalla de una solicitud de mensaje de la modelo hacia su cuenta. Enseguida la China se sumó a la desmentida, reposteando la captura de su novio y agregando la frase: “Baby, la podrías haber aceptado”.

Sin embargo, a los pocos minutos ambos eliminaron las historias. Así fue como horas más tarde, el jugador subió una foto suya en el campo de juego, luciendo la camiseta del club turco, con estas palabras: “Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos, que no me ofende, pero sean competentes… ¡no baratitos!”. Además, sumó una referencia al partido correspondiente a esa imagen: “Qué victoria en Old Trafford, Manchester”.

Quién es Natasha Rey, la vedette uruguaya que tuvo un presunto affaire con Mauro Icardi y causó polémica

El comunicado de Icardi surgió como respuesta a una serie de publicaciones que Natasha había realizado horas antes, en las que advertía directamente al deportista de subir el presunto video íntimo. En una historia de Instagram, compartió una imagen y escribió una dedicatoria a la actriz: “¡Para vos, rompe hogares. Contame, ¿no tiene un arito en forma de argolla en Pepito? Tú sabes que sí, yo también”, en referencia al cuerpo del futbolista. El mensaje fue acompañado por un fragmento del tema “Bad bitch”, vinculado a Wanda Nara, expareja de Icardi.

A pesar del descargo del jugador, Natasha continuó con sus publicaciones, subiendo la apuesta. En una historia con estética producida y maquillaje prolijo, miró a cámara y escribió: “Te ardió, te llegó. No le entran las balas a él”. En esa misma foto, sumó un mensaje aún más explícito: “Todo trucho. Lo mismo hiciste con la China, la negabas. En breve muestro tu mini pe..., las fotos que me mandaste”.

También hizo referencia a las fotos que el futbolista había subido junto a la actriz. “Él subió una foto con ella como para calmarla pero me escribió antes para decirme. ¡No soy amante, wey! Pobre… Él que la hace riendo, llorando la paga va a quedar ahí. Claramente, pero los cuernos los lleva. ¿Seré la única o habrán más modelos?”, planteó, dejando abierta la posibilidad de que pudieran existir más mujeres en una situación similar.

Mientras tanto, L-Gante y Wanda Nara continúan disfrutando de sus vacaciones en la isla de Mallorca. Luego de compartir el detrás de escena de su salida, este jueves, el cantante compartió un llamativo video de la mediática. “Yo creo que así no se limpia la mesa, pero bueno”, expresó el artista mientras filmaba a la influencer, quien lucía un buzo deportivo y calzas grises, arrodillada sobre la madera limpiando con un trapo.