El comentario que Wanda Nara le dejó a Mauro Icardi años atrás

La historia que protagonizan Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez no deja de sumar capítulos, sin embargo, en las últimas horas dio un giro inesperado luego de que una vedette uruguaya subiera un video íntimo en sus redes sociales, que supuestamente le envió el delantero del Galatasaray.

Esto generó una catarata de repercusiones, no solo en redes sociales, sino que también Icardi usó sus historias de Instagram para demostrar un punto en particular: el tamaño de sus genitales. El jugador subió una foto suya en el campo de juego, luciendo la camiseta del club turco, con estas palabras: “Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos, que no me ofende, pero sean competentes… ¡no baratitos!”. Además, sumó una referencia al partido correspondiente a la imagen: “Qué victoria en Old Trafford, Manchester”.

La foto es del 3 de octubre del año 2023, días en los que Icardi y Wanda estaban intentando recomponer su relación luego de la infidelidad del deportista con la China Suárez, quien actualmente es u pareja. Es por eso que no es raro encontrar todavía el “me gusta” de la empresaria y el comentario que le dejó en aquel momento.

“¿Podrás pedir el short tres talles más grandes?“, fue lo que escribió en su momento la conductora de Bake Off Famosos en la publicación de su exmarido. En el momento que se filtró el supuesto video de Mauro, muchos apuntaron contra Nara como la persona detrás de esto.

El comentario de Wanda a Icardi en 2023

Graciela Alfano fue la que dijo de manera pública que la presentadora estaba involucrada en esto. La periodista Laura Ubfal fue una de las que se encargó de contar sobre el paso que tomaría Wanda tras verse señalada. “Wanda llevará a la Justicia a Graciela Alfano por decir que ella le mandó el video famoso a Natasha Rey. Alfano asegura que la China le dijo que era así el tema”, escribió en su cuenta de X, arrobando a la cuenta de El Ejército de LAM.

Pero no fue la única en brindar detalles. En plena emisión de su ciclo en Bondi Live, Pepe Ochoa profundizó en las implicancias de la acusación: “En la especulación, lo que está confirmando Alfano es que ese video es verdad. Es así, es de Mauro, por ende, lo que Natasha postea, según Alfano, es real”, explicó. Y agregó con tono crítico: “Pero ese video de Natasha se lo habría enviado Wanda. Si Alfano dice que es un video que lo recibió de Wanda, ¿cómo llega al teléfono de Natasha? Si Wanda hizo eso es terrible y es tremendo. Más allá de querer golpear a la pareja de tu ex, me parece que ya es un poco más...”.

En el caso de que el video haya salido del teléfono de la empresaria, como aseguró Alfanao, esto según el Código Penal, se conoce como pornovenganza.

Quién es la uruguaya que subió el video en cuestión

En su cuenta de Instagram, donde ya supera los 149 mil seguidores, una cifra que creció exponencialmente tras el conflicto, se presenta como “multifacética” y de Aries. Entre quienes la siguen aparece incluso la esposa de Aníbal Lotocki, el cantante L-Gante, e incluso tiene fotos con Matías Alé, lo que generó aún más visibilidad. Aunque actualmente su perfil está configurado como privado, su nombre ya circula en portales y redes sociales debido a su historial mediático.

En 2022, Natasha fue coronada Miss Costa América en Panamá, un certamen de belleza que la posicionó a nivel internacional. Además de su trabajo como modelo, intentó incursionar en la música, aunque sin demasiada repercusión: su último videoclip en YouTube data de 2020 y no alcanzó las 5.000 visualizaciones. Tras esa experiencia, decidió abandonar ese proyecto artístico.