Valeria Mazza reveló su secreto de belleza mejor guardado

La vida de Valeria Mazza se encuentra bajo los reflectores hace años y siempre tuvo una buena relación con sus seguidores. Ahora sumó un nuevo capítulo en este ámbito de su vida y respondió a las consultas de los internautas, abriendo la puerta a su intimidad y animándose a contar detalles desconocidos. La modelo dio consejos de belleza, su rutina de ejercicio y contó los viajes que le gustaría hacer en el futuro.

Todo comenzó con una postal frente al mar, sin maquillaje y con el pelo al viento. En una de las fotos, Valeria aparece sonriente, de primer plano y con el cabello suelto. Allí, una usuaria le preguntó qué se siente ser considerada la mujer más hermosa de Argentina. Mazza respondió: “Lo soy??? Jajaja gracias. Es tan subjetiva la belleza. Es lindo gustar, más allá de mi aspecto durante todos estos años de carrera, me he esforzado por poner contenido en todo lo que hago”.

En otra imagen, posando de pie al aire libre, con una malla azul y kimono estampado, Mazza contestó una consulta sobre su rutina de ejercicios: “No hago todos los días, me gusta hacer deportes. Tenis, pádel, correr. Y desde hace un tiempo tengo una aplicación y me bajo videos para poder hacer en cualquier lado rutinas cortas de 20, 30 minutos”.

En una tercera foto, se la ve vestida de rojo y sandalias, rodeada de luces y vegetación, mirando a la cámara. Allí compartió un consejo para quienes buscan mejorar su manera de posar, consejo que viene de años frente a la cámara y caminando por las pasarelas del mundo: “Practicar delante de un espejo. Potenciar lo que más te guste de vos y sentirte la más guapa cuando poses. Todo lo que pienses se ve en la foto”.

La modelo continuó su contacto con seguidores a través de historias en redes, en las que respondió preguntas sobre su vida, su familia y sus hábitos. En una imagen, Valeria aparece junto a Taína, su hija, ambas sonriendo en primer plano. Allí respondió a la consulta sobre si alguna vez algo le dio vergüenza hacer o le dio vergüenza lo que le gusta: “Me divierte la pregunta porque siempre le digo a mis hijos: ‘La vergüenza es robar, mentir. Hacer lo que te gusta, sin perjudicar a nadie, nunca te tiene que dar vergüenza. Defendé tus ideas, sé original’”.

En otra foto, Valeria se muestra en un plano cercano aplicando crema en su rostro. Allí detalló cómo cuida su piel: “Hace años que les digo que mi mejor secreto de belleza es usar protector solar. No solo cuando estás en la playa”.

Para cerrar eligió una última pregunta que tiene que ver con los viajes y para responder eligió una foto del mar. “Vale, ¿Qué país te falta conocer y te gustaría?“, fue la consulta que le dejó uno de los internautas a la modelo. La respuesta no tardó en llegar: ”Un montón. He conocido muchos países pero trabajando. Hace unos años nos propusimos, en lo posible, pasar más tiempo en cada lugar para pasear y disfrutar y a medida que los hijos vuelan tendremos más tiempo. Algunos de los que me gustaría conocer son Australia, Rusia, Islas Seychelles y recorrer más nuestro país, que es hermoso“.

A través de estos mensajes y fotografías, Valeria Mazza mostró aspectos de su vida cotidiana y reflexionó sobre el valor de la autenticidad, el cuidado personal y la importancia de compartir tiempo en familia. Su vínculo activo con sus seguidores refuerza su perfil cercano y transparente, lejos de convencionalismos, y permite conocer sus pensamientos sobre temas que trascienden la moda y la exposición pública.