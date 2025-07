Susana Giménez partió rumbo a Turquía y habló sobre su cruce con Graciela Alfano: “Las mentiras no las puedo tolerar”

Susana Giménez habló luego de su cruce con Graciela Alfano

Durante años, Susana Giménez buscó alejarse de las polémicas y no responder ataques ni indirectas, sin embargo días atrás, la diva no soportó más y decidió mostrar toda su furia contra Graciela Alfano. Inmediatamente, sus palabras sacudieron el mundo del espectáculo, desatando un conflicto detrás del abrigo de María Julia Alsogaray. Así las cosas, este martes, la diva volvió a pronunciarse antes de su viaje a Turquía.

Mientras se preparaba para abordar su vuelo, para continuar con sus compromisos laborales, Giménez fue abordada por un grupo de periodistas. “No voy a contestarle a todos. Les estoy diciendo que no quiero hablar más”, comenzó diciendo la histórica conductora.

Así fue la llegada de Susana Giménez al aeropuerto de Ezeiza

Respecto al reciente conflicto, el movilero de LAM (América) expresó: “Acaba de confirmar que Alfano pidió su muerte con hechizos. ¿Pensás hablar con Alfano o no?”. Lejos de sumar a la polémica, Susana contestó: “No hablé en mi vida ni voy a hablar. Lo hice una vez para decir que yo no la había echado de ningún restaurante. Llamaron del restaurant a tu programa para decir que nunca. No quiero que se me salga la cadena”.

Al mismo tiempo que contestaba las preguntas de los comunicadores, la diva avanzaba por el hall principal y saludaba a sus fanáticos. Abrazos, fotos y muestras de afecto llovían alrededor de la conductora. Minutos después, Susana accedió a dialogar con De Brito: “Ángel, Me estoy volviendo loca. Las preguntas que me hacen”. Fiel a su estilo, el conductor comentó: “Te espera un viaje largo todavía. ¿Cómo estás después de todo esto?”.

Visiblemente agotada por las preguntas de los periodistas, Susana alcanzó a responder: “No quiero que me pregunten más ahora mismo, no quiero que me pregunten más pavadas, si este dijo, si el otro dijo. Estoy bien, ahora estoy bien. Pero la verdad es que te dije. Te conté que me hizo mal que se me salga la cadena. Pero llegó un momento que a veces no aguantás. Hace tantos años que hay gente al cuete a veces. Y bueno, me cansé. Las mentiras no las puedo tolerar. Y ya está, me olvidé. No quiero hablar más de esto. Nunca más se me va a salir la cadena. Me tomaré una pastilla cada vez que escuche alguien”.

Fue entonces cuando Ángel le consultó por sus planes en Turquía. Ante los rumores de una posible entrevista a la China Suárez y Mauro Icardi, el conductor le consultó: “¿Te vas a ver con la China y con Icardi?”. Al cabo de unos segundos, y en medio del bullicio de gente, la diva respondió: “No, solo con Marley, para hacer Por el Mundo. Vuelvo enseguida igual, en 10 días estoy acá. Así que chau, nos hablaremos, besito”.

Por su parte, días atrás, Graciela Alfano recogió el guante y decidió responder los dichos de Susana. En medio de la controversia, la exvedette se expresó en el programa radial Sin Corbata (Splendid AM 990), donde apuntó directamente contra la diva por los dichos que la vinculan con prácticas de brujería y por las descalificaciones hacia su persona.

“Todo esto me impacta mucho más que a todo el mundo, por verla cómo estaba, pero en mi caso porque dije: ‘Fui 100.000 veces a su programa’. De hecho, esta fue la última vez. Y todas estas cosas que está diciendo, muchas de las cuales son cuanto menos incoherentes… No entiendo nada”, comenzó Alfano, visiblemente afectada por la situación.

En diálogo con Antonio Llorente, la exjurado del Bailando aseguró que los comentarios de Susana la tocaron profundamente, sobre todo por el tono y el contenido: “Se sumaron insultos, denigraciones, dijo de todo sobre mi vida económica, mi humanidad, mi salud mental. En fin, tocó temas que hoy ya no se tocan. Quienes estamos en los medios sabemos que las cosas cambiaron, que tenés que ser un experto en salud mental para decir ciertas cosas. Y la verdad, si tengo que decirlo, a mí me dolió muchísimo”.