La tarde en familia de Nico Vázquez luego de su separación de Gimena Accardi

Desde su separación de Gimena Accardi, la salud emocional de Nico Vázquez fue un tema de preocupación para sus seres queridos. Desde entonces, los rumores indicaban que el actor permanecía abrumado, decaído y angustiado por la situación. Fue así como, en ese contexto, el artista decidió alejarse de la presión mediática, despejar la mente, y refugiarse en el amor de su familia. De esta manera, el artista disfrutó de un sábado en familia junto a su hermana y su sobrina.

“Las amo con el alma”, escribió Nicolás junto a un par de fotos con su hermana y su sobrina y un emoji de un corazón blanco y un símbolo de infinito. De esta manera, el joven dejó en claro la incondicionalidad de su amor y sus sentimientos por sus seres queridos. En la primera imagen podía verse a los tres en la vía pública con sus respectivas camperas de abrigo, al tiempo que Soledad Vázquez sostenía un café en su mano. Luego, el actor volvió a mostrar a la pequeña y reflejó el almuerzo que habían compartido.

La tarde de Nico Vazquez en familia luego de su separación de Gimena Accardi (Instagram)

En su siguiente story, Nico compartió el paseo que los tres realizaron. Bajo los tibios rayos de sol, el actor, su hermana y su sobrina caminaban por la calle. El protagonista de Rocky lucía un abrigo largo de tela gris con solapas y forro interior azul visible en el cuello, acompañado por una camiseta blanca de punto fino. También llevaba una gorra negra con visera curva y una banda blanca en la parte frontal.

Vázquez musicalizó este momento con uno de los históricos hits de Los Beatles, “All you need is love”. La elección de la canción fue interpretada por los fans como una clara señal a su ruptura con Accardi. De esta manera, el actor deja en claro que busca el refugio de sus seres queridos en una situación de estrés y angustia.

A diferencia de Nicolás, Gimena decidió afrontar la situación con un viaje a España. Fue así como la actriz armó sus valijas y afrontó su separación lejos del país, las cámaras y cualquier conflicto mediático. Luego de poner punto final a su relación de 18 años con el artista, Accardi se mostró disfrutando de un día soleado y de las altas temperaturas que invaden el viejo continente. En ese marco, la joven compartió ante sus más de cuatro millones de seguidores el detrás de escena de su día de relax. Para eso, la artista optó por publicar un layout dividido en cuatro imágenes. En la primera foto mostró una palmera, la calma del mar y el hermoso día.

En paralelo, Gimena Accardi disfruta del verano europeo en España

En la segunda, Accardi compartió una foto suya en la playa. Mientras observaba el paisaje, sentada sobre una manta en la arena, la joven lucía un sombrero que la protegía del sol, lentes oscuros y una bikini beige con líneas negras. En otra de las imágenes mostró que también disfrutó de la lectura. En este caso, la obra que estaba disfrutando era Ella y su gato, novela de Makoto Shinkai y Naruki Nagakawa.

En ese contexto, la actriz también aprovechó la oportunidad para ir al show de Erreway y reencontrarse con sus amigos. De hit en hit, Accardi se filmó cantando los temas a todo pulmón. “Qué emoción verlos volver”, comenzó diciendo Gimena para describir lo que sintió en esa noche. Luego, en otro posteo, la actriz continuó expresando sus sentimientos: “Me pone tan feliz por ustedes, es tan lindo verlos juntos disfrutando algo tan épico, los quiero mucho”.

Horas después de la función, el mensaje de Accardi fue respondido por sus amigos. “Qué lindo cruzarnos Gime, gracias por tus palabras”, escribió Benjamín Rojas junto a un emoji lanzando un beso con un corazón rojo. En sus stories de Instagram, la actriz también compartió parte del detrás de escena de su encuentro. En un layout de cuatro fotos, la joven mostró el paso a paso de su noche.