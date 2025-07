Luciano Castro contó que le ofrecieron ponerle su nombre a un superpancho: “Querían aprovechar la movida”

Luciano Castro contó que le ofrecieron ponerle su nombre a un súper pancho (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

En 2019 Luciano Castro sufrió la difusión de fotos íntimas al desnudo que se viralizaron por todas las redes y que dieron muchísimo que hablar. “La estamos pasando mal de verdad”, aseguró, en aquel momento lamentando el hecho que vulneró su privacidad. Hoy, sin embargo, lo vive de otra forma y se tentó de risa por la insólita propuesta que recibió.

“¿Es verdad que en una panchería le quisieron poner tu nombre a la salchicha más grande?“, le preguntó directo Vero Lozano en su programa, cuando él estuvo como invitado para promocionar su obra teatral Caer y levantarse. Sonriente y algo avergonzado, asintió mientras la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) le preguntaba acerca de cómo fue el llamado. “¿Cuánto medía? Quiero saber cuál era la salchicha más grande", se sumó Vicky Xipolitakis.

“Ay, la conch... de mi madre”, empezó Luciano, tentado de risa. “Me llamó una familia. La hija, en representación de la familia, me contó que tenía una cadena de pancherías en La Plata y me dijo si podían sacar un pancho con mi nombre”, comentó, lanzando la carcajada. “¿Se llamaba Lucho Castro? ¿Pancho Castro?”, acotó la animadora, divertida.

“No pregunté mucho. Le dije que no lo hiciera y muy respetuosamente me dijeron ‘no lo pensábamos hacer hasta que no diéramos con vos’”, destacó. “Me dijo la verdad. ‘Queremos aprovechar la movida que estaba sucediendo’”, recordó. “¿Fue cuando vos estabas con la salchicha así?”, comentó Vero con picardía. “Sí. Y no lo hicieron. A mí me sorprendió porque es un país que por ahí se dice una cosa y después te la dan igual. Me gustó ese gesto”, resaltó el actor.

Hace 6 años cuando se viralizaron las fotos, Luciano Castro se lamentó. “La estamos pasando mal de verdad”, le aseguró, a Ángel de Brito. “Me dijo que no le importa que lo vean desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos”, mencionó el periodista sobre su diálogo con el actor que se había reconciliado con Sabrina Rojas, luego de una crisis. Mientras que ella tampoco se quedó callada.

“A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando sus dotes, ¿talento? Sí, claro que las vi, hace mucho. Y solo tengo para decir ‘Gracia Dio’ por dejarme comer semejante lomo desde hace diez años. Alabado sea Castro", comentó desde sus redes la actual conductora de Pasó en América. Luego ella contó que esas fotos se las envió a una mujer por Instagram durante una crisis que atravesaron durante 3 meses.

Por su parte, Luciano Castro ese mismo año se emocionó hasta las lágrimas en PH Podemos hablar cuando contó cómo el momento más difícil fue enfrentar toda la polémica con sus hijos. “Con mi hijo Mateo la charla es distinta. Para mí es más angustiante hablar con él que con mi esposa. Uno tiene en la cabeza la responsabilidad de ser padre y el pensar cómo puede afectar y llegar el efecto rebote a él. Lo importante es que pueda hablar con él”, expresó Castro, quien también es padre de Esperanza y Fausto.

“Tuvimos una buena charla. Quizás me dijo cosas que no me gustaban, pero prefiero tener un hijo que me diga las cosas de frente, cosas que no me gustan, a tener un hijo sumiso que te diga ‘Sí, papi, no pasa nada’. Estoy orgulloso de tener un hijo así”, se sinceró, llorando.

“La emoción no es para causar ternura. Mi conciencia pasa por otro lado. A mí me emocionan mis hijos porque son lo mejor que tengo”, aseveró. Sabrina Rojas también estuvo como invitada en la misma emisión y contó lo sucedido. “Tuvimos una crisis en el verano, cada uno hizo lo que quiso. Cuando nos reconciliamos, contamos lo que habíamos hecho. Y así como me lo contó a mí, se lo contó a su hijo”, puntualizó.

Mientras que la actriz recalcó la gravedad de lo que hoy se conoce como pornovenganza. “Sos cómplice de eso cuando empezás a pasar la foto. Hay que tener conciencia. Nosotros tenemos la mente abierta y seguimos andando. Pero hay gente que se puede llegar a suicidar. No hay que ser cómplice. Promocionás un delito”, enfatizó Sabrina.